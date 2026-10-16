Κρυσταλλία στο Allwyn Game Time: Η δική μου Boy Band έχει Καραγκούνη, Κατσουράνη και Χάαλαντ

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Η δημοφιλής τραγουδίστρια δηλώνει περήφανα «βέρα Πειραιώτισσα», μιλά για την αγάπη της, τον Ολυμπιακό και σχολιάζει την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τον Παναιτωλικό.

Δοκιμάζει τις μιμητικές της ικανότητες και αναπαράγει μία από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες του σπουδαίου αθλητικού δημοσιογράφου, Μανώλη Μαυρομμάτη.

Και φυσικά, αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη, ερμηνεύοντας το αγαπημένο «Περαία μου» με διαφορετικές φωνές διάσημων τραγουδιστών, χαρίζοντας ένα από τα πιο διασκεδαστικά στιγμιότυπα της εκπομπής.

Δείτε το βίντεο με την αποκαλυπτική συνέντευξη της Κρυσταλλίας στο Allwyn Game Time:

{https://youtu.be/sm0e8gfh-us}

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.