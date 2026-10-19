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Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στο διήμερο δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής εθελοντών μυελού των οστών του προγράμματος Allwyn Care
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:16 - 19 Οκτ 2026

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στο διήμερο δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής εθελοντών μυελού των οστών του προγράμματος Allwyn Care

Reporter.gr Newsroom

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Δύο ημέρες γεμάτες θετική ενέργεια, χαμόγελα και, πάνω απ’ όλα, ανθρώπους πρόθυμους να προσφέρουν. Για ένα ολόκληρο διήμερο, η Θεσσαλονίκη έγινε μια μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης, καθώς φοιτητές, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Allwyn Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, μέχρι τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο κόσμος έδωσε το δικό του αποτύπωμα στη διήμερη δράση. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών βρέθηκαν στα δύο σημεία, ενημερώθηκαν και, κυρίως, επέλεξαν να προσφέρουν.

Η διήμερη δράση διοργανώθηκε από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Allwyn Care και τους οργανισμούς Bloode και Choose Life, σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», με τη στήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=LI59E4EcCL0}

Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών ασθενών που χρειάζονται άμεσα μετάγγιση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της δράσης, το Choose Life ενημέρωσε και ευαισθητοποίησε το κοινό γύρω από τη δωρεά μυελού των οστών και τη διαδικασία εγγραφής εθελοντών δοτών, αναδεικνύοντας πόσο απλό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα, για να προσφέρει κάποιος μια ευκαιρία ζωής σε έναν συνάνθρωπό του.

Από πόλη σε πόλη, η προσφορά γίνεται πράξη

Η δράση στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Allwyn Care να συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας σταθερής κουλτούρας εθελοντικής προσφοράς. Σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloode και Choose Life, το πρόγραμμα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας ευκαιρίες για όλο και περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν έμπρακτα.

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