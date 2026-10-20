Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens δικαίωσε κάθε προσδοκία – Οι στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στους fans

Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens δεν πρόσφερε απλώς θέαμα. Πρόσφερε ακριβώς αυτό που είχαν έρθει να ζήσουν χιλιάδες φίλαθλοι από όλη την Ελλάδα: μια εμπειρία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και θα μείνει αξέχαστη σε όσους βρέθηκαν εκεί.
Δείτε το βίντεο:
{https://www.youtube.com/shorts/f8-z9djqbz0}
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Οι fans στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”
Οι fans βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες με το μονοθέσιο της McLaren στη Fan Zone
H McLaren MP4/6 του Ayrton Senna
O Mika Häkkinen