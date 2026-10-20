Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens δικαίωσε κάθε προσδοκία – Οι στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στους fans

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Πριν από το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens, υπήρχαν προσδοκίες. Μετά το event, υπήρχαν μόνο χαμόγελα. Κάθε fan που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, περίμενε να ζήσει τη δική του ξεχωριστή στιγμή. Και όταν οι πύλες άνοιξαν, οι προσδοκίες έγιναν πραγματικότητα.