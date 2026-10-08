ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΣΠ: Το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό – Απαιτεί ίδιους κανόνες για όλους
ΕΜΠΟΡΙΟ
11:21 - 08 Οκτ 2026

ΕΣΠ: Το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό – Απαιτεί ίδιους κανόνες για όλους

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Την ανάγκη άμεσης ανάληψης εθνικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που συνδέονται με το φαινόμενο του ultra-fast fashion και τη μαζική διάθεση προϊόντων μέσω μεγάλων διεθνών ψηφιακών πλατφορμών αναδεικνύει μέσω σημερινής του παρέμβασης (8/10) ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με θεσμική παρέμβασή του προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, στην ίδια ανακοίνωση, ο ΕΣΠ επισημαίνει ότι η ταχύτατη ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουργεί νέες προκλήσεις για τον ανταγωνισμό, την ασφάλεια των καταναλωτών, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη λειτουργία των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε ένα απαιτητικό πλαίσιο φορολογικών, ασφαλιστικών, εργασιακών, περιβαλλοντικών και καταναλωτικών υποχρεώσεων. Την ίδια στιγμή, η μαζική εισαγωγή προϊόντων χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες αναδεικνύει σημαντικές δυσκολίες στην αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Η έκταση του φαινομένου είναι χαρακτηριστική: Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2024 εισήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 4,6 δισεκατομμύρια αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας.

Οι πρόσφατες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου, όπως τα νέα τελωνειακά μέτρα για τα μικροδέματα και οι παρεμβάσεις της Γαλλίας σχετικά με το ultra-fast fashion, αναδεικνύουν ότι το ζήτημα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης.
Ωστόσο, η θέσπιση κανόνων δεν αρκεί από μόνη της. Απαιτούνται αποτελεσματική εφαρμογή, ουσιαστικοί έλεγχοι και συντονισμένες εθνικές πρωτοβουλίες.

Στην επιστολή του προς την ελληνική κυβέρνηση, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καταθέτει οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις:

1. Ενίσχυση των τελωνειακών και δειγματοληπτικών ελέγχων στα εισαγόμενα μικροδέματα από τρίτες χώρες.
2. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των νέων ευρωπαϊκών τελωνειακών μέτρων και των επιπτώσεών τους στον ανταγωνισμό.
3. Διερεύνηση πρόσθετων περιβαλλοντικών μέτρων για το ultra-fast fashion, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
4. Ενίσχυση της διαφάνειας και της ενημέρωσης των καταναλωτών για την προέλευση, την ασφάλεια και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.
5. Αντιμετώπιση παραπλανητικών εμπορικών και διαφημιστικών πρακτικών που ενισχύουν την υπερκατανάλωση.
6. Δημιουργία μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης των εισαγωγών, των ελέγχων και των επιπτώσεων στο ελληνικό εμπόριο.
7. Στήριξη των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων για επενδύσεις στη βιωσιμότητα, στην κυκλική οικονομία και στην ψηφιακή μετάβαση.
8. Ανάληψη ελληνικής πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση ενιαίων και αποτελεσματικών κανόνων.
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό. Απαιτεί, όμως, ο ανταγωνισμός να γίνεται με ίδιους κανόνες για όλους.
Δεν είναι δυνατόν οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις να λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο υποχρεώσεων και την ίδια στιγμή να αντιμετωπίζουν επιχειρηματικά μοντέλα που αξιοποιούν αδυναμίες των μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχουν φθηνά προϊόντα ή ότι οι καταναλωτές επιλέγουν να αγοράζουν μέσω διαδικτύου. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν δεν διασφαλίζονται στην πράξη οι ίδιες απαιτήσεις συμμόρφωσης, ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευθύνης για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά.
Δεν ζητούμε προστατευτισμό. Ζητούμε ισονομία.

Η Ευρώπη έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει μέτρα. Η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει αυτές τις εξελίξεις, να ενισχύσει τους ελεγκτικούς της μηχανισμούς και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των επόμενων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Η προστασία του υγιούς ανταγωνισμού δεν αποτελεί συντεχνιακό αίτημα. Είναι προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την προστασία των καταναλωτών και τη διατήρηση μιας αγοράς που λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η ψηφιακή καινοτομία αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για την οικονομία. Η ανάπτυξή τους, ωστόσο, πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων, αποτελεσματική εποπτεία και ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού.

Ο Πειραιάς, ως ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά και λιμενικά κέντρα της χώρας, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.
Η ενιαία αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όποιος πουλά στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά οφείλει να σέβεται τους ίδιους κανόνες, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασής του ή το κανάλι μέσω του οποίου διαθέτει τα προϊόντα του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΣΠ: Ανάγκη η βαρύτητα του εμπορίου να αποτυπώνεται και στον οικονομικό σχεδιασμό
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΣΠ: Ανάγκη η βαρύτητα του εμπορίου να αποτυπώνεται και στον οικονομικό σχεδιασμό

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Θετική εξέλιξη η παράταση για τα Ψηφιακά Παραστατικά Διακίνησης
ΕΜΠΟΡΙΟ

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Θετική εξέλιξη η παράταση για τα Ψηφιακά Παραστατικά Διακίνησης

ΕΣΠ για 120 δόσεις: Τέσσερις προτάσεις βελτίωσης πριν από τη νομοθέτηση
Επιχειρήσεις

ΕΣΠ για 120 δόσεις: Τέσσερις προτάσεις βελτίωσης πριν από τη νομοθέτηση

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Θετικό βήμα οι 120 δόσεις – Ώρα για μια μόνιμη και βιώσιμη ρύθμιση οφειλών
Επιχειρήσεις

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Θετικό βήμα οι 120 δόσεις – Ώρα για μια μόνιμη και βιώσιμη ρύθμιση οφειλών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/10/2026 - 13:22

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Μητσοτάκη αλλά να «καταλάβει» τον προοδευτικό χώρο

Εμπορεύματα
08/10/2026 - 13:19

«Άλμα» 4% στο πετρέλαιο λόγω διαταραχών στην προσφορά - Κοντά στα $80 δολάρια το φυσικό αέριο

Πολιτική
08/10/2026 - 13:17

Μητσοτάκης προς αλιείς: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 13:04

25 χρόνια Hellas Sat: Επόμενο βήμα ο HELLAS SAT 5

Αναλύσεις
08/10/2026 - 13:04

METLEN-METKA: Το πλάνο για το Euronext Athens και η νέα αυτόνομη πλατφόρμα υποδομών

Πολιτική
08/10/2026 - 12:59

Μάντζος: Το δόγμα της ωμής ισχύος ανοίγει τον δρόμο για να αναγνωριστούν «ευαισθησίες» της Τουρκίας

Ναυτιλία
08/10/2026 - 12:58

Η κυβερνοασφάλεια των λιμανιών γίνεται κρίσιμος παράγοντας για το εμπόριο

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 12:57

Αττικά Πολυκαταστήματα: Πρόγραμμα επαναγοράς έως 1,5 εκατ. ιδίων μετοχών

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/10/2026 - 12:43

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος 26,7% στις εξαγωγές τον Αύγουστο

Πολιτική
08/10/2026 - 12:35

Τσίπρας: Θα δημιουργήσουμε προοδευτικό πόλο ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/10/2026 - 12:33

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η πρώτη Προεδρία του NEFI

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/10/2026 - 12:31

Οι «ίσες αποστάσεις» του Ρούμπιο στα ελληνοτουρκικά

Οικονομία
08/10/2026 - 12:02

Η Ελλάδα αγνόησε το τελεσίγραφο της Κομισιόν για τα ληξιπρόθεσμα - Είναι πλέον τριπλάσια από το 2019

Ειδήσεις
08/10/2026 - 11:59

Γαλλία: Αποδέσμευση 10 εκατ. βαρελιών ντίζελ εν μέσω των μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/10/2026 - 11:44

4E: Να εντάξουμε το ελαιόλαδο και τις ελιές στην καθημερινή μας διατροφή

Σχόλια Αγοράς
08/10/2026 - 11:39

Χρηματιστήριο: Κινδυνεύουν και οι 2.600 μονάδες

Εργασιακά
08/10/2026 - 11:32

ΔΥΠΑ: Πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας στην 58η «Ημέρα Καριέρας»

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/10/2026 - 11:21

ΕΣΠ: Το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό – Απαιτεί ίδιους κανόνες για όλους

Αναλύσεις
08/10/2026 - 11:20

Citi: «Βλέπει» υψηλότερα τη Metlen – Στο επίκεντρο η METKA και οι παραχωρήσεις

Πολιτική
08/10/2026 - 11:17

Μανιάτης προς Ευρωπαίο Επίτροπο για τουρκικές προκλήσεις: «Θα περάσετε επιτέλους από τα λόγια στις πράξεις;»

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 11:01

Όμιλος Qualco: Η Ανάπτυξη Αποκτά Υπεύθυνο Αποτύπωμα

Οικονομία
08/10/2026 - 10:57

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΟ: Επιστροφή ΕΦΚ στους αγρότες και ηλεκτρονικές πληρωμές στα courier

Οικονομία
08/10/2026 - 10:51

Eurogroup στη σκιά της ενεργειακής κρίσης - Αναζητούνται «απαντήσεις»

Πολιτική
08/10/2026 - 10:44

Οι συμφωνίες $4 δισ. για εξοπλιστικά στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο

Χρηματιστήρια
08/10/2026 - 10:35

Σε ελεύθερη πτώση οι διεθνείς αγορές – Πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα

Εργασιακά
08/10/2026 - 10:31

Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της μισθολογικής διαφάνειας και της ίσης αμοιβής γυναικών και ανδρών

Ειδήσεις
08/10/2026 - 10:18

Αθώοι κρίθηκαν οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Αναλύσεις
08/10/2026 - 10:04

ΧΑ: Στις 2.620 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη 

Πολιτική
08/10/2026 - 09:59

Το ΠΑΣΟΚ επιστρατεύει τον ΦΠΑ στα νησιά στην «προγραμματική αναμέτρηση» με τη ΝΔ

Ειδήσεις
08/10/2026 - 09:58

Τραμπ: Αξίζω το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά αμφιβάλλω αν θα μου το δώσουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ