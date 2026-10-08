ΕΣΠ: Το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό – Απαιτεί ίδιους κανόνες για όλους

Την ανάγκη άμεσης ανάληψης εθνικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που συνδέονται με το φαινόμενο του ultra-fast fashion και τη μαζική διάθεση προϊόντων μέσω μεγάλων διεθνών ψηφιακών πλατφορμών αναδεικνύει μέσω σημερινής του παρέμβασης (8/10) ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με θεσμική παρέμβασή του προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, στην ίδια ανακοίνωση, ο ΕΣΠ επισημαίνει ότι η ταχύτατη ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουργεί νέες προκλήσεις για τον ανταγωνισμό, την ασφάλεια των καταναλωτών, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη λειτουργία των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε ένα απαιτητικό πλαίσιο φορολογικών, ασφαλιστικών, εργασιακών, περιβαλλοντικών και καταναλωτικών υποχρεώσεων. Την ίδια στιγμή, η μαζική εισαγωγή προϊόντων χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες αναδεικνύει σημαντικές δυσκολίες στην αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Η έκταση του φαινομένου είναι χαρακτηριστική: Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2024 εισήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 4,6 δισεκατομμύρια αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας.

Οι πρόσφατες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου, όπως τα νέα τελωνειακά μέτρα για τα μικροδέματα και οι παρεμβάσεις της Γαλλίας σχετικά με το ultra-fast fashion, αναδεικνύουν ότι το ζήτημα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης.

Ωστόσο, η θέσπιση κανόνων δεν αρκεί από μόνη της. Απαιτούνται αποτελεσματική εφαρμογή, ουσιαστικοί έλεγχοι και συντονισμένες εθνικές πρωτοβουλίες.

Στην επιστολή του προς την ελληνική κυβέρνηση, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καταθέτει οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις:

1. Ενίσχυση των τελωνειακών και δειγματοληπτικών ελέγχων στα εισαγόμενα μικροδέματα από τρίτες χώρες.

2. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των νέων ευρωπαϊκών τελωνειακών μέτρων και των επιπτώσεών τους στον ανταγωνισμό.

3. Διερεύνηση πρόσθετων περιβαλλοντικών μέτρων για το ultra-fast fashion, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

4. Ενίσχυση της διαφάνειας και της ενημέρωσης των καταναλωτών για την προέλευση, την ασφάλεια και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

5. Αντιμετώπιση παραπλανητικών εμπορικών και διαφημιστικών πρακτικών που ενισχύουν την υπερκατανάλωση.

6. Δημιουργία μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης των εισαγωγών, των ελέγχων και των επιπτώσεων στο ελληνικό εμπόριο.

7. Στήριξη των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων για επενδύσεις στη βιωσιμότητα, στην κυκλική οικονομία και στην ψηφιακή μετάβαση.

8. Ανάληψη ελληνικής πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση ενιαίων και αποτελεσματικών κανόνων.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό. Απαιτεί, όμως, ο ανταγωνισμός να γίνεται με ίδιους κανόνες για όλους.

Δεν είναι δυνατόν οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις να λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο υποχρεώσεων και την ίδια στιγμή να αντιμετωπίζουν επιχειρηματικά μοντέλα που αξιοποιούν αδυναμίες των μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχουν φθηνά προϊόντα ή ότι οι καταναλωτές επιλέγουν να αγοράζουν μέσω διαδικτύου. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν δεν διασφαλίζονται στην πράξη οι ίδιες απαιτήσεις συμμόρφωσης, ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευθύνης για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά.

Δεν ζητούμε προστατευτισμό. Ζητούμε ισονομία.

Η Ευρώπη έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει μέτρα. Η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει αυτές τις εξελίξεις, να ενισχύσει τους ελεγκτικούς της μηχανισμούς και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των επόμενων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Η προστασία του υγιούς ανταγωνισμού δεν αποτελεί συντεχνιακό αίτημα. Είναι προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την προστασία των καταναλωτών και τη διατήρηση μιας αγοράς που λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η ψηφιακή καινοτομία αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για την οικονομία. Η ανάπτυξή τους, ωστόσο, πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων, αποτελεσματική εποπτεία και ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού.

Ο Πειραιάς, ως ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά και λιμενικά κέντρα της χώρας, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Η ενιαία αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όποιος πουλά στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά οφείλει να σέβεται τους ίδιους κανόνες, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασής του ή το κανάλι μέσω του οποίου διαθέτει τα προϊόντα του.