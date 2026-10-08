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ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος 26,7% στις εξαγωγές τον Αύγουστο
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:43 - 08 Οκτ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος 26,7% στις εξαγωγές τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom

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Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ (8/10), η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, ανήλθε στο ποσό των 6.466,7 εκατ. ευρώ, έναντι 5.492,4 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 17,7%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, παρουσίασε αύξηση κατά 161,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, παρουσίασε αύξηση κατά 214,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, ανήλθε στο ποσό των 4.261,1 εκατ. ευρώ, έναντι 3.363,7 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 26,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026,
παρουσίασε αύξηση κατά 296,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,5%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, παρουσίασε αύξηση κατά 298,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,6%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, ανήλθε σε 2.205,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2.128,7 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 135,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,6%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, παρουσίασε μείωση κατά 84,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2025.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, ανήλθε στο ποσό των 58.292,9 εκατ. ευρώ, έναντι 53.878,5 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 8,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 858,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,0%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 971,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, ανήλθε στο ποσό των 37.109,5 εκατ. ευρώ, έναντι 31.861,3 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 16,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.862,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,6%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.827,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, ανήλθε σε 21.183,4 εκατ. ευρώ, έναντι 22.017,2 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 3,8%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.003,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,3%, και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 856,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,6%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοενωσιακών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοενωσιακών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των διαθέσιμων «ελλιπών ή απλοποιημένων τελωνειακών διασαφήσεων», τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά (συμπληρωματικές διασαφήσεις).

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