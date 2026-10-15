ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το νέο ΕΣΠΑ να φτάνει πραγματικά στη μικρή επιχείρηση, όχι μόνο στα χαρτιά
ΕΜΠΟΡΙΟ
14:25 - 15 Οκτ 2026

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το νέο ΕΣΠΑ να φτάνει πραγματικά στη μικρή επιχείρηση, όχι μόνο στα χαρτιά

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς παρεμβαίνει στον εθνικό διάλογο που έχει ξεκινήσει για τη νέα Πολιτική Συνοχής 2028–2034, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την ουσιαστική πρόσβαση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Με επιστολή του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ και την Περιφέρεια Αττικής, ο ΕΣΠ επισημαίνει ότι το κρίσιμο ζήτημα για την επόμενη περίοδο δεν είναι μόνο το ύψος των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, αλλά πόσες μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν πραγματικά να τους αξιοποιήσουν.

Αφορμή για την παρέμβαση αποτελεί και πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ΜμΕ και την Πολιτική Συνοχής, η οποία αναδεικνύει σημαντικά εμπόδια όπως η γραφειοκρατία, το κόστος συμμόρφωσης και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Ο ΕΣΠ ζητά στον σχεδιασμό της περιόδου 2028–2034:

  • ειδική μέριμνα και κατάλληλα κριτήρια για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις,
  • δραστική απλοποίηση των διαδικασιών και λιγότερη γραφειοκρατία,
  • μεγαλύτερες προκαταβολές και μικρότερη ανάγκη προχρηματοδότησης των επενδύσεων,
  • ουσιαστική χρηματοδότηση του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού του εμπορίου, από το e-commerce και τα CRM έως την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια,
  • ισχυρή τοπική και περιφερειακή διάσταση των νέων προγραμμάτων, με συμμετοχή των φορέων της πραγματικής αγοράς στον σχεδιασμό τους.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Η επόμενη προγραμματική περίοδος δεν πρέπει να κριθεί μόνο από το πόσα δισεκατομμύρια θα διατεθούν, αλλά από το πόσες μικρές επιχειρήσεις θα μπορέσουν πραγματικά να φτάσουν σε αυτά.

Δεν μπορεί η μικρή επιχείρηση να αποκλείεται στην πράξη από ένα πρόγραμμα επειδή δεν διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να προ χρηματοδοτήσει την επένδυση ή επειδή καλείται να αντιμετωπίσει δυσανάλογη γραφειοκρατία και κόστος συμμόρφωσης.

Το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να σχεδιαστεί περισσότερο από τη σκοπιά της επιχείρησης που θα το χρησιμοποιήσει. Να είναι απλούστερο, προσβάσιμο και λειτουργικό και να δίνει τη δυνατότητα ακόμη και στην πολύ μικρή εμπορική επιχείρηση να επενδύσει στην ψηφιακή και ενεργειακή της μετάβαση, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη σύγχρονη οργάνωσή της.

Οι ευρωπαϊκοί πόροι αποκτούν πραγματική αξία όταν φτάνουν στην πραγματική οικονομία. Και η μικρή επιχείρηση πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας.»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου 2028–2034 και να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, με στόχο οι ανάγκες της μικρής και πολύ μικρής εμπορικής επιχείρησης να ενσωματωθούν εγκαίρως στον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΣΠΑ: €20 εκατ. για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εργαζομένων σε Στρατηγικές Τεχνολογίες και Τομείς Άμυνας και Ασφάλειας
Οικονομία

ΕΣΠΑ: €20 εκατ. για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εργαζομένων σε Στρατηγικές Τεχνολογίες και Τομείς Άμυνας και Ασφάλειας

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση δομών Υγείας
Πολιτική

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση δομών Υγείας

ΕΣΠ: Το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό – Απαιτεί ίδιους κανόνες για όλους
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΣΠ: Το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό – Απαιτεί ίδιους κανόνες για όλους

ΕΣΠ: Ανάγκη η βαρύτητα του εμπορίου να αποτυπώνεται και στον οικονομικό σχεδιασμό
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΣΠ: Ανάγκη η βαρύτητα του εμπορίου να αποτυπώνεται και στον οικονομικό σχεδιασμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/10/2026 - 15:53

Γκιλφόιλ: Νέο κύμα δημοσιευμάτων για λογαριασμούς και καταγγελίες

Ειδήσεις
15/10/2026 - 15:53

Μυτιλήνη: Επτά συλλήψεις για επίθεση σε 25χρονο με οπαδικά κίνητρα

Ανεμοδείκτης
15/10/2026 - 15:47

Η Ένωση στο παράλληλο σύμπαν της

Ειδήσεις
15/10/2026 - 15:43

Ουκρανία: Ανακοίνωσε την καταστροφή έξι ρωσικών μαχητικών-βομβαρδιστικών

Πολιτική
15/10/2026 - 15:33

Ενεργειακή κρίση: Οι ενστάσεις Μητσοτάκη για το σχέδιο της ΕΕ και η πίεση για αλλαγές στο ETS

Ειδήσεις
15/10/2026 - 15:33

Αποκαθίστανται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 15:20

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και Envolve Entrepreneurship ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Οικονομία
15/10/2026 - 15:18

Πιερρακάκης: Το μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης – Μεταρρυθμίσεις για να καλυφθεί το χάσμα παραγωγικότητας με ΗΠΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/10/2026 - 15:11

GSI: Αίτημα της Αθήνας για επανέναρξη των ερευνών στον βυθό – Το επόμενο βήμα για το καλώδιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/10/2026 - 15:08

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγής

Ειδήσεις
15/10/2026 - 15:04

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον εξετάζει τη χρήση της «μητέρας όλων των βομβών» κατά του Ιράν

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/10/2026 - 14:57

Το νέο ID. Tiguan μεταφέρει στην ηλεκτρική εποχή όσα έχουν καθιερώσει το Tiguan

Ειδήσεις
15/10/2026 - 14:55

Στον αέρα η σύνοδος ΕΕ – κρατών του Κόλπου στη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθι

Πολιτική
15/10/2026 - 14:42

Πλεύρης: Θα αφαιρούνται Golden Visa για εικονικές εκπτώσεις και παραβίαση της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/10/2026 - 14:40

Πρόστιμο 1.000 ευρώ σε σούπερ μάρκετ «Μασούτης» στο Παλαιό Φάληρο

Ειδήσεις
15/10/2026 - 14:36

Μπέτυ Βαλάση: Έφυγε η αξέχαστη «Λωξάντρα» της ελληνικής τηλεόρασης

Ειδήσεις
15/10/2026 - 14:33

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πολιτική
15/10/2026 - 14:30

Νέα μέτρα για την παράνομη στέγαση αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας – Τι ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/10/2026 - 14:25

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το νέο ΕΣΠΑ να φτάνει πραγματικά στη μικρή επιχείρηση, όχι μόνο στα χαρτιά

Ναυτιλία
15/10/2026 - 14:20

Νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εφοπλιστών Μάλτας ο Emanuele Grimaldi

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
15/10/2026 - 14:12

Κατσαφάδος: Νέος οδικός χάρτης κράτους και ασφαλιστικών για τις φυσικές καταστροφές – Ενισχύσεις σε 5 ημέρες

Νομίσματα
15/10/2026 - 14:10

Crypto: Νέο κύμα ρευστοποιήσεων με απώλειες για τα μεγάλα ψηφιακά assets

Ακίνητα
15/10/2026 - 13:58

Νέα δεδομένα με το «Σπίτι μου ΙΙΙ»: Η αύξηση του αριθμού των δυνητικών δικαιούχων ενισχύει τη ζήτηση

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/10/2026 - 13:55

ΑΑΔΕ-ΥΠΑΑΤ: Στο 99,6% η απορρόφηση των άμεσων αγροτικών ενισχύσεων για το 2025

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/10/2026 - 13:51

Telekom: Προθεσμία έως τις 31/12 για την είσπραξη παλαιών μερισμάτων

Ανεμοδείκτης
15/10/2026 - 13:50

Το ΠΑΣΟΚ εγκλωβισμένο στην νοσταλγία

Πολιτική
15/10/2026 - 13:45

Χρηστίδης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεκολλήσει η Ελλάδα από την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/10/2026 - 13:40

ΤτΕ: Αμετάβλητα τα αποθέματα ασφαλείας για το 2027 για τις 4 συστημικές τράπεζες

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
15/10/2026 - 13:39

Η EON γίνεται Nova TV - Τι αλλάζει για τους συνδρομητές

Αυτοδιοίκηση
15/10/2026 - 13:32

Αθήνα: Ψηφιακή υπηρεσία για την έκδοση Κάρτας Δακτυλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ