Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το νέο ΕΣΠΑ να φτάνει πραγματικά στη μικρή επιχείρηση, όχι μόνο στα χαρτιά

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς παρεμβαίνει στον εθνικό διάλογο που έχει ξεκινήσει για τη νέα Πολιτική Συνοχής 2028–2034, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την ουσιαστική πρόσβαση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Με επιστολή του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ και την Περιφέρεια Αττικής, ο ΕΣΠ επισημαίνει ότι το κρίσιμο ζήτημα για την επόμενη περίοδο δεν είναι μόνο το ύψος των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, αλλά πόσες μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν πραγματικά να τους αξιοποιήσουν.

Αφορμή για την παρέμβαση αποτελεί και πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ΜμΕ και την Πολιτική Συνοχής, η οποία αναδεικνύει σημαντικά εμπόδια όπως η γραφειοκρατία, το κόστος συμμόρφωσης και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Ο ΕΣΠ ζητά στον σχεδιασμό της περιόδου 2028–2034:

ειδική μέριμνα και κατάλληλα κριτήρια για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις,

δραστική απλοποίηση των διαδικασιών και λιγότερη γραφειοκρατία,

μεγαλύτερες προκαταβολές και μικρότερη ανάγκη προχρηματοδότησης των επενδύσεων,

ουσιαστική χρηματοδότηση του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού του εμπορίου, από το e-commerce και τα CRM έως την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια,

ισχυρή τοπική και περιφερειακή διάσταση των νέων προγραμμάτων, με συμμετοχή των φορέων της πραγματικής αγοράς στον σχεδιασμό τους.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Η επόμενη προγραμματική περίοδος δεν πρέπει να κριθεί μόνο από το πόσα δισεκατομμύρια θα διατεθούν, αλλά από το πόσες μικρές επιχειρήσεις θα μπορέσουν πραγματικά να φτάσουν σε αυτά.

Δεν μπορεί η μικρή επιχείρηση να αποκλείεται στην πράξη από ένα πρόγραμμα επειδή δεν διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να προ χρηματοδοτήσει την επένδυση ή επειδή καλείται να αντιμετωπίσει δυσανάλογη γραφειοκρατία και κόστος συμμόρφωσης.

Το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να σχεδιαστεί περισσότερο από τη σκοπιά της επιχείρησης που θα το χρησιμοποιήσει. Να είναι απλούστερο, προσβάσιμο και λειτουργικό και να δίνει τη δυνατότητα ακόμη και στην πολύ μικρή εμπορική επιχείρηση να επενδύσει στην ψηφιακή και ενεργειακή της μετάβαση, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη σύγχρονη οργάνωσή της.

Οι ευρωπαϊκοί πόροι αποκτούν πραγματική αξία όταν φτάνουν στην πραγματική οικονομία. Και η μικρή επιχείρηση πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας.»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου 2028–2034 και να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, με στόχο οι ανάγκες της μικρής και πολύ μικρής εμπορικής επιχείρησης να ενσωματωθούν εγκαίρως στον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου.