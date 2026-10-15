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Telekom: Προθεσμία έως τις 31/12 για την είσπραξη παλαιών μερισμάτων
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
13:51 - 15 Οκτ 2026

Telekom: Προθεσμία έως τις 31/12 για την είσπραξη παλαιών μερισμάτων

Reporter.gr Newsroom

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O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε./ ΟΤΕ Α.Ε./ Telekom Greece ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους ότι στις 31-12-2026 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2020 καθώς και του έκτακτου μερίσματος που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2021.

Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, το συνολικό ποσό των ανείσπρακτων από τους δικαιούχους μετόχους μερισμάτων θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει αυτά τα μερίσματα μπορούν να το κάνουν μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι τις 31-12-2026, με την επίδειξη του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας τους (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο). Η είσπραξη μπορεί επίσης να γίνει, για λογαριασμό των μετόχων, από νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, με την επίδειξη εξουσιοδότησης και του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του εξουσιοδοτούμενου. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, οι μέτοχοι δεν θα δικαιούνται να λάβουν τα ανείσπρακτα μερίσματα.

Για την παροχή σχετικών διευκρινίσεων και οδηγιών είσπραξης, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδ/νση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ.

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