Sani/Ikos: Άνοδος εσόδων και επενδύσεις €355,8 εκατ. με επίκεντρο τη βιώσιμη πολυτελή φιλοξενία

Αύξηση 12,6% στον κύκλο εργασιών, επιστροφή στην κερδοφορία και ενίσχυση του επενδυτικού προγράμματος καταγράφεται το 2025 για τον Όμιλο Sani/Ikos, ο οποίος διευρύνει την παρουσία του στη Μεσόγειο, με τις ΑΠΕ να καλύπτουν το 82% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Συγκεκριμένα, σε τροχιά ανάπτυξης, με ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη, αυξημένες επενδύσεις και παράλληλη έμφαση στη βιωσιμότητα, κινήθηκε το 2025 ο Όμιλος Sani/Ikos. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 553,5 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 12,6% σε σύγκριση με το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 190,2 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx) ανήλθαν σε 355,8 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την ένταση του επενδυτικού σχεδιασμού για την περαιτέρω ανάπτυξη των ξενοδοχειακών σημάτων Sani και Ikos Resorts.

Σύμφωνα με την έκθεση ESG του Ομίλου για το 2025, η αναπτυξιακή πορεία συνοδεύεται από πρόοδο σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες. Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση έφτασε το 82%, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό αυξήθηκε κατά 17%, φτάνοντας τους 7.354 εργαζομένους.

Με χαρτοφυλάκιο 13 θερέτρων στην Ελλάδα και την Ισπανία, ο Όμιλος σχεδιάζει την επέκτασή του σε νέους μεσογειακούς προορισμούς, επιδιώκοντας να συνδυάσει την ανάπτυξη της πολυτελούς φιλοξενίας με την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, αλλά και την ενίσχυση της συνεισφοράς του στις τοπικές οικονομίες.

Άνοδος εσόδων και επιστροφή στην κερδοφορία

Η οικονομική εικόνα του 2025 αποτυπώνει τη βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις. Τα έσοδα αυξήθηκαν από 491,4 εκατ. ευρώ το 2024 σε 553,5 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ σε σύγκριση με τα 412,5 εκατ. ευρώ του 2023 η άνοδος προσεγγίζει το 34%.

Ανοδικά κινήθηκε και το EBITDA, το οποίο έφτασε τα 190,2 εκατ. ευρώ, έναντι 176,1 εκατ. ευρώ το 2024 και 141,3 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας ετήσια αύξηση περίπου 8%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιστροφή του Ομίλου σε θετικό αποτέλεσμα χρήσης. Τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 9,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 24,9 εκατ. ευρώ το 2024 και 30,4 εκατ. ευρώ το 2023. Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση, για την πρώτη κερδοφόρα χρήση μετά το 2019.

Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών συνοδεύεται από σημαντική αύξηση των επενδύσεων, οι οποίες ενισχύουν τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων μονάδων και διεύρυνσης της παρουσίας του Ομίλου σε αγορές με ισχυρό τουριστικό ενδιαφέρον.

Επενδύσεις 355,8 εκατ. ευρώ και νέα resorts έως το 2029

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Sani/Ikos ανήλθαν το 2025 σε 355,8 εκατ. ευρώ, έναντι 209,9 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 69,5%. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνδέεται με την επέκταση των Ikos Resorts και την ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και σε άλλες αγορές της Μεσογείου.

Στην Ελλάδα, το Ikos Kissamos στην Κρήτη ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2026, διευρύνοντας την παρουσία του Ομίλου σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Παράλληλα, στη Χαλκιδική προγραμματίζεται η ανάπτυξη του Ikos Kassandra, με ορίζοντα λειτουργίας το 2029.

Το νέο θέρετρο παρουσιάζεται ως η πρώτη μονάδα της κατηγορίας Ikos Grand Resort, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη του ξενοδοχειακού σήματος.

Εκτός Ελλάδας, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει το Ikos Cortesia στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, με προγραμματισμένη λειτουργία το 2028, καθώς και το Ikos Marbella στην Ισπανία, με ορίζοντα το 2029. Παράλληλα, ο Όμιλος εξετάζει πρόσθετες ευκαιρίες επέκτασης σε νέους προορισμούς.

Με την προσθήκη του Ikos Kissamos, το χαρτοφυλάκιο αριθμεί 13 ξενοδοχειακές μονάδες και περισσότερα από 3.870 δωμάτια και σουίτες στην Ελλάδα και την Ισπανία. Ο Όμιλος έχει ως πλειοψηφικό μέτοχο το κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο της Σιγκαπούρης GIC, το οποίο συμφώνησε να εισέλθει στο μετοχικό του κεφάλαιο το 2022, σε συναλλαγή που αποτιμούσε τότε την επιχείρηση στα 2,3 δισ. ευρώ.

Στο 82% η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ενεργειακή κατανάλωση

Η διεύρυνση του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου συνοδεύεται από παρεμβάσεις για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την έκθεση ESG, το 82% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Ομίλου το 2025 προήλθε από ανανεώσιμες πηγές, ενώ το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν τα θέρετρα Sani και Ikos καλύπτεται με Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ.

Σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή στρατηγική διαδραματίζει η Ενεργειακή Κοινότητα στη Χαλκιδική, μέσω φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 6,76 MWp, το οποίο συνδέθηκε στο δίκτυο τον Ιούλιο του 2025. Η εγκατάσταση αναμένεται να καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας των ξενοδοχειακών μονάδων του Ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, στο τέλος του 2025 λειτουργούσαν 181 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα αποτελούσαν το 60% του εταιρικού στόλου.

Ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο τον μηδενισμό των καθαρών εκπομπών Scope 1 και Scope 2 έως το 2030, με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τον εξηλεκτρισμό και τη συστηματική παρακολούθηση της κατανάλωσης.

Η ενεργειακή στρατηγική αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε έναν κλάδο με σημαντικές ανάγκες ψύξης, θέρμανσης, φωτισμού και λειτουργίας εγκαταστάσεων, ειδικά κατά τις περιόδους υψηλής τουριστικής κίνησης.

Εξοικονόμηση νερού και περιορισμός αποβλήτων

Στο επίκεντρο των δράσεων βιωσιμότητας βρίσκεται και η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς η εποχική συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας αυξάνει τις πιέσεις στα τοπικά δίκτυα και στα διαθέσιμα αποθέματα νερού.

Το 2025 ανακυκλώθηκαν 370.302 κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 23,86% της συνολικής κατανάλωσης. Στις μονάδες με εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, το σύνολο του επεξεργασμένου νερού επαναχρησιμοποιείται για άρδευση.

Την ίδια στιγμή, οι μετρητές νερού αυξήθηκαν κατά 60%, φτάνοντας τους 1.630, ενισχύοντας τη δυνατότητα εντοπισμού διαρροών και καλύτερου ελέγχου της κατανάλωσης.

Στη διαχείριση αποβλήτων, το ποσοστό εκτροπής από την ταφή ανήλθε σε 96,5%, έναντι 95% το 2024, με πρακτικές ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και ενεργειακής αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων. Παράλληλα, καταργήθηκαν τα πλαστικά μίας χρήσης στους χώρους εξυπηρέτησης επισκεπτών, με περιορισμένες εξαιρέσεις για λόγους υγιεινής και ασφάλειας.

Η κλιματική ανθεκτικότητα ενσωματώνεται επίσης στον σχεδιασμό νέων επενδύσεων και ανακαινίσεων, με παρεμβάσεις που αφορούν την αντιμετώπιση ακραίων θερμοκρασιών, πυρκαγιών, πλημμυρών και λειψυδρίας. Το Ikos Kissamos, το Sani Asterias και το υπό ανάπτυξη Ikos Kassandra βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης LEED Gold.

Αύξηση απασχόλησης και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Η αναπτυξιακή πορεία αποτυπώνεται και στην απασχόληση. Το ανθρώπινο δυναμικό αυξήθηκε κατά 17% το 2025, φτάνοντας τους 7.354 εργαζομένους, ενώ οι μόνιμες θέσεις εργασίας ενισχύθηκαν κατά 6%. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 45% του προσωπικού και το 21% της ανώτατης διοίκησης.

Επιπλέον, περισσότερα από 310.000 ευρώ διατέθηκαν για τη στήριξη άνω των 60 κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και την Ισπανία. Ο Όμιλος συνεργάζεται επίσης με επιστημονικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, όπως ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και η iSea, για την προστασία της βιοποικιλότητας. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 4.100 οικολογικές δραστηριότητες για επισκέπτες, αυξημένες κατά 10%.

Στο ίδιο πλαίσιο, η συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρήσεις αποτελεί μέρος της προσπάθειας να διαχέεται μεγαλύτερο μερίδιο της οικονομικής δραστηριότητας των θερέτρων στις περιοχές όπου λειτουργούν.