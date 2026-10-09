ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διακοπή δρομολογίων στο Μετρό Θεσσαλονίκης
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:16 - 09 Οκτ 2026

Διακοπή δρομολογίων στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς έχουν διακοπεί τα δρομολόγια από τον σταθμό Νέα Ελβετία έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της THEMA, η διακοπή σημειώθηκε περίπου στις 16:00, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε το πρόβλημα.

Δεν υπάρχει προς το παρόν νεότερη ενημέρωση για την αποκατάσταση της λειτουργίας της γραμμής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δήμας: Εξετάζεται 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης τα Σαββατοκύριακα, στο 60% η υλοποίηση του Flyover
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δήμας: Εξετάζεται 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης τα Σαββατοκύριακα, στο 60% η υλοποίηση του Flyover

Τραμ: Πιο συχνά δρομολόγια και μικρότερη αναμονή από 7 Σεπτεμβρίου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τραμ: Πιο συχνά δρομολόγια και μικρότερη αναμονή από 7 Σεπτεμβρίου

ΠΑΣΟΚ για Μετρό Καλαμαριάς: Ένα σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη – Απαντήσεις στα ανοιχτά ζητήματα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Μετρό Καλαμαριάς: Ένα σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη – Απαντήσεις στα ανοιχτά ζητήματα

Μετρό Θεσσαλονίκης: 60.000 επιβάτες την ημέρα θα εξυπηρετεί από αύριο 27/8 η επέκταση προς Καλαμαριά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: 60.000 επιβάτες την ημέρα θα εξυπηρετεί από αύριο 27/8 η επέκταση προς Καλαμαριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
09/10/2026 - 17:56

Ευρώπη Holdings: Επιστροφή κεφαλαίου €0,31 ευρώ ανά μετοχή – Οι ημερομηνίες για τους μετόχους

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:52

Ινδία: «Βαθιά προσβλητικές» οι δηλώσεις Βανς για τους μετανάστες

Σχόλια Αγοράς
09/10/2026 - 17:49

Euronext Athens: Τρίτη διαδοχική πτώση και εβδομαδιαίες απώλειες 2,93%

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:40

Αττική: Κατασχέθηκαν πάνω από 300 κιλά ναρκωτικά – Έγιναν 3 συλλήψεις  

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:28

Σε συμφωνία ΕΕ και Κίνα για υβριδικά οχήματα και σπάνιες γαίες

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:27

Motor Oil: Κατέληξε ο ένας από τους δύο εργαζομένους που τραυματίστηκαν βαριά

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:24

Γερμανία: Διεκδικεί να διατηρήσει τη θέση της στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Υγεία
09/10/2026 - 17:19

Θεοδωρικάκος: Οι συνάνθρωποί μας που νίκησαν τον καρκίνο δικαιούνται ισότιμη νέα αρχή

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:18

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης ταυτότητας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/10/2026 - 17:16

Διακοπή δρομολογίων στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 17:05

Wall Street: Ανάκαμψη μετά το sell-off στις μετοχές AI – Στο επίκεντρο η OpenAI

Εργασιακά
09/10/2026 - 16:55

Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 16 Οκτωβρίου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2026 - 16:51

«Καρφιά» Μυτιληναίου κατά Κομισιόν: Οδηγεί τα δευτερογενή χυτήρια αλουμινίου σε απόγνωση

Οικονομία
09/10/2026 - 16:51

Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο 66,5% του ΑΕΠ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ταμεία

Πολιτική
09/10/2026 - 16:39

Γεραπετρίτης για Γκιλφόιλ: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας

Οικονομία
09/10/2026 - 16:33

Ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια: Γιατί δεν έχουν κανένα άμεσο όφελος νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Εμπορεύματα
09/10/2026 - 16:32

Συναγερμός στις αγορές πετρελαίου: Ο τυφώνας Ησαΐας «παγώνει» το 63% της παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού

Εμπορεύματα
09/10/2026 - 16:25

Γερμανία: Αποδέσμευση έως 15 εκατ. βαρελιών πετρελαίου μετά τη συμφωνία της G7

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/10/2026 - 16:20

Επιχειρηματική ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον διαρκών προκλήσεων με την υποστήριξη του Allwyn Forward

Ειδήσεις
09/10/2026 - 16:18

Σαξονία-Άνχαλτ: Η BMW γυρίζει την πλάτη στην AfD, που στρέφεται στην Tesla

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/10/2026 - 16:17

Allwyn: Νέες αγορές μετοχών από βασικό μέτοχο ύψους €11,6 εκατ. ευρώ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/10/2026 - 16:12

Αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις οι αλιείς: Περιμένουν τις κυβερνητικές δεσμεύσεις

Ειδήσεις
09/10/2026 - 16:11

Bloomberg: Εν μέσω εντάσεων η συζήτηση για τον προϋπολογισμό ύψους €2 τρισ. στην ΕΕ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:59

Νάβι Πιλάι: Ίσως μοιραστώ το Νόμπελ Ειρήνης με τον Τραμπ – Η χιουμοριστική αντίδρασή της

Ανεμοδείκτης
09/10/2026 - 15:54

Ο Στίβεν Κινγκ περιέλαβε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
09/10/2026 - 15:48

Ανδρουλάκης από Καστελόριζο: Αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Α. Μεσόγειο

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:46

Κομισιόν: Η καταστολή κατά ΛΟΑΤΚΙ+ και ΜΜΕ απομακρύνει την Τουρκία από την ευρωπαϊκή προοπτική

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:34

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Δεν θα συμβιβαστούμε με τη θεωρία του ανθρώπινου λάθους»

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:33

Συνελήφθη ξανά ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο

Οικονομία
09/10/2026 - 15:22

Ευρωπαϊκό «πράσινο φως» για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ