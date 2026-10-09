Διακοπή δρομολογίων στο Μετρό Θεσσαλονίκης

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Εκτός λειτουργίας βρίσκεται η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς έχουν διακοπεί τα δρομολόγια από τον σταθμό Νέα Ελβετία έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της THEMA, η διακοπή σημειώθηκε περίπου στις 16:00, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε το πρόβλημα.

Δεν υπάρχει προς το παρόν νεότερη ενημέρωση για την αποκατάσταση της λειτουργίας της γραμμής.