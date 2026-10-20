Υπουργείο Μεταφορών: Έρχονται πιο απλές διαδικασίες για οδηγούς και οχήματα - Περισσότερη διαφάνεια στις εξετάσεις οδήγησης

Με στόχο την ουσιαστική διευκόλυνση της καθημερινότητας χιλιάδων πολιτών, αλλά και τη σημαντική επιτάχυνση του έργου των Αρμόδιων Αρχών με τη μείωση των διοικητικών βαρών και την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, υπεγράφη σήμερα Τρίτη (20/10), στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προγραμματική σύμβαση για το έργο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Τεχνικές Λύσεις για την Οδική Ασφάλεια» από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα, τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο και τον Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Κωνσταντίνο Στεφανίδη.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστη ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος.

Η νέα προγραμματική σύμβαση προβλέπει την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις διαθέσιμες υπηρεσίες είτε στο gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Μετακινήσεις», είτε απευθείας στο https://drivers-vehicles.services.gov.gr, με χρήση κωδικών TaxisNet. Η υλοποίηση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΓΓΠΣΨΔ με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ. Οι νέες εφαρμογές θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν παραγωγικά στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΨΔ, αξιοποιώντας τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα.

Ειδικότερα, η σύμβαση περιλαμβάνει τρία βασικά πακέτα εργασιών:

Α) Ενίσχυση και Διαλειτουργικότητα Ψηφιακών Υπηρεσιών

Αναβάθμιση των μηχανισμών διαχείρισης χρηστών και ρόλων.

Ανάπτυξη και επέκταση διαλειτουργικοτήτων με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα.

Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης πινακίδων λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής.

Λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη διεκπεραίωση και μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία των ψηφιακών υπηρεσιών.





Β) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών

Ψηφιακή παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με καταγραφή παρουσιών και δυνατότητα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο.

Νέο σύστημα πρακτικής εξέτασης με κλήρωση εξεταστών, εφαρμογή για τους εξεταστές, ψηφιακή καταγραφή της εξέτασης και μηχανισμό ενστάσεων.

Εφαρμογή για κινητά και τάμπλετ για την εκμάθηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με διαδραστικά τεστ, προσομοιώσεις και παρακολούθηση της προόδου.

Περισσότερη διαφάνεια και έλεγχος στην εκπαίδευση και τις εξετάσεις, λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη υποστήριξη της οδικής ασφάλειας.





Γ) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Κρατικών Πινακίδων Οχημάτων

Ψηφιακή διαχείριση ολόκληρου του κύκλου των κρατικών πινακίδων, από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα έως την παραγγελία, την παραγωγή και την τελική απόδοση.

Αυτοματοποιημένη και αδιάβλητη κατανομή αριθμών κυκλοφορίας.

Διασύνδεση με τα μητρώα οχημάτων και τις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου.

Καλύτερος έλεγχος και ιχνηλασιμότητα, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερη διαχείριση των πινακίδων.





Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στα 2.101.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω του εθνικού σκέλους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π.Δ.Ε.), στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του ΥΜΕ και τεχνικές λύσεις για την οδική ασφάλεια». Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Η τεχνολογία έχει πραγματική αξία όταν δίνει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και στην οδική ασφάλεια, η αξία αυτή μετριέται σε ανθρώπινες ζωές. Οι πρωτοβουλίες που υλοποιούμε με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν. Με τη νέα, 24μηνη συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, προχωρούμε σε ψηφιακές λύσεις που απλοποιούν διαδικασίες για πολίτες και επαγγελματίες. Κατάγομαι από τα Τρίκαλα, όπου υπάρχει μια τεράστια αγορά μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων, και γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία ταξινόμησης και έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, χρειάζεται να εκσυγχρονίσουμε ολόκληρο τον κύκλο εκπαίδευσης και έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης. Έχουμε τις υποδομές, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους για να το πετύχουμε. Και με τον «ΔΑΙΔΑΛΟ», τον Εθνικό Υπερυπολογιστή που εγκαινιάσαμε χθες, αποκτούμε ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες να αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για μια καλύτερη και ασφαλέστερη καθημερινότητα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας ανέφερε: «Με τη νέα προγραμματική σύμβαση, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αξιοποιώντας την τεχνολογία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, αναβαθμίζουν την εκπαίδευση και τις εξετάσεις υποψήφιων οδηγών και εκσυγχρονίζουν τη διαχείριση των πινακίδων κυκλοφορίας. Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ενισχύουμε τη διαφάνεια, απλοποιούμε τις διαδικασίες και περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας πιο αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση του αδιάβλητου χαρακτήρα των εξετάσεων οδήγησης, καθώς και για την καλλιέργεια μιας ισχυρότερης κουλτούρας οδικής ασφάλειας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία, μετατρέποντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε απτά αποτελέσματα για την καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο κράτος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και ένα ασφαλέστερο, πιο αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών για όλους».

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος επισήμανε: «Τα 2,8 εκατομμύρια ολοκληρωμένων ψηφιακών αιτήσεων δείχνουν τι έχει ήδη αλλάξει στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Από την ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων μέχρι την ανανέωση αδειών οδήγησης και την έκδοση αντιγράφων αδειών κυκλοφορίας, εξοικονομούμε χρόνο και μειώνουμε την ταλαιπωρία του πολίτη. Με τη νέα προγραμματική σύμβαση προχωρούμε στην ψηφιακή παρακολούθηση της εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών, στις ψηφιακές πρακτικές εξετάσεις και στο νέο σύστημα χορήγησης πινακίδων, με έμφαση στη διαφάνεια και την οδική ασφάλεια. Ευχαριστώ θερμά τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την ομάδα του ΙΤΕ και τις ηγεσίες και τα στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων για την εξαιρετική συνεργασία και την καθοριστική συμβολή τους στα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε σήμερα».

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος ανέφερε: «Με τη νέα προγραμματική σύμβαση κάνουμε αυτό που επιδιώκουμε σταθερά: περνάμε από τον σχεδιασμό σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αλλάζουν στην πράξη τη λειτουργία του κράτους. Μαζί με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενισχύουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες για οδηγούς και οχήματα, εκσυγχρονίζουμε την εκπαίδευση και τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών, με έμφαση στη διαφάνεια και την αξιοπιστία, και δημιουργούμε ένα νέο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των κρατικών πινακίδων οχημάτων. O στόχος μας είναι σαφής: ταχύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερος έλεγχος των διαδικασιών. Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το μέσο για ένα κράτος που λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και συμβάλλει έμπρακτα στην οδική ασφάλεια».

Τέλος, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Παναγιώτης Τσακαλίδης σημείωσε: «Η νέα Προγραμματική Σύμβαση σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας μακρόχρονης και ιδιαίτερα επιτυχημένης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ - το οποίο έχει πρωτοποριακά συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών μεταφορών της χώρας, αναπτύσσοντας λύσεις που συνδυάζουν επιστημονική αριστεία και τεχνολογική καινοτομία με την άμεση επιχειρησιακή αξιοποίηση. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σύνθετα πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται καθημερινά από πολίτες, επαγγελματίες και στελέχη της δημόσιας διοίκησης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο έργο βασίζεται σε αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ψηφιακών υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών. Για το Ινστιτούτο Πληροφορικής, το έργο αυτό αποτελεί καλή πρακτική για τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα και η καινοτομία που παράγεται στη χώρα μπορούν να μετασχηματιστούν σε τεχνολογικές λύσεις και ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ουσιαστικό αντίκτυπο στη λειτουργία του κράτους και στην καθημερινότητα των πολιτών».

Απολογισμός των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω του drivers-vehicles.services.gov.gr

Με την υπογραφή της νέας προγραμματικής σύμβασης συνεχίζεται η συνεργασία των δύο Υπουργείων που ξεκίνησε με Μνημόνιο Συνεργασίας το 2020 και αναπτύχθηκε στη συνέχεια μέσα από την πρώτη προγραμματική σύμβαση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας υλοποιήθηκε σειρά δράσεων για την απλούστευση και ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών του Υπουργείου. Κορωνίδα αυτής της συνεργασίας αποτελεί η πλατφόρμα drivers-vehicles.services.gov.gr, μέσω της οποίας παρέχεται στους πολίτες και τους επαγγελματίες πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν τους οδηγούς και τα οχήματα.

Κάνοντας έναν απολογισμό της λειτουργίας της πλατφόρμας, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος παρουσίασε στοιχεία που αποτυπώνουν την ευρεία και σταθερά αυξανόμενη αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών υπηρεσιών από πολίτες και επαγγελματίες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Σακαρέτσιος, από την έναρξη λειτουργίας του drivers-vehicles.services.gov.gr μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 2,8 εκατομμύρια ψηφιακές αιτήσεις. Μόνο στο πρώτο εννεάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1.162.075 αιτήσεις, ξεπερνώντας κατά 61,4% το σύνολο του 2025. Είχε προηγηθεί αύξηση κατά 43,4% το 2025 σε σχέση με το 2024.

Ενδεικτικά, έχουν καταγραφεί 965.855 αιτήσεις για ταξινόμηση οχημάτων, 473.316 για μεταβίβαση οχημάτων, 353.550 για ανανέωση αδειών οδήγησης, 144.500 για έκδοση δελτίων εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, 141.329 για αντικατάσταση αδειών οδήγησης και 88.339 για αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας. Πρόκειται για καθημερινές συναλλαγές που πλέον διεκπεραιώνονται με λιγότερα δικαιολογητικά, μετακινήσεις και αναμονή στις υπηρεσίες.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί ψηφιακά 1.037.136 ιατρικά πιστοποιητικά, με τη συμμετοχή 10.320 ιατρών. Η σύνδεση των πιστοποιήσεων με την αντίστοιχη αίτηση και οι αυτόματες διασταυρώσεις στοιχείων ενισχύουν την αξιοπιστία των διαδικασιών. Έτσι, η ψηφιοποίηση υποστηρίζει και την οδική ασφάλεια, μέσα από την τεκμηρίωση της ιατρικής καταλληλότητας των οδηγών και τον έλεγχο των νόμιμων προϋποθέσεων για τις συναλλαγές οχημάτων.

Η πλατφόρμα παρέχει σήμερα 19 ψηφιακές υπηρεσίες και υποστηρίζει περισσότερες από 25 διασυνδέσεις με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Το έργο συνδυάζει την αξιοποίηση υφιστάμενων διαλειτουργικοτήτων με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και διασυνδέσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Η εξυπηρέτηση υποστηρίζεται από 13 Περιφέρειες, 59 Διευθύνσεις Μεταφορών και 1.024 ΚΕΠ, διατηρώντας την προσωπική υποστήριξη για τους πολίτες που τη χρειάζονται.