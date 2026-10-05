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Η CEO της Snappi στις 100 Κορυφαίες Γυναίκες του Tech στην Ευρώπη από το Sifted
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:57 - 05 Οκτ 2026

Η CEO της Snappi στις 100 Κορυφαίες Γυναίκες του Tech στην Ευρώπη από το Sifted

Reporter.gr Newsroom

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Η Gabriella Kindert, CEO της Snappi, ανακοινώθηκε στη λίστα 100 Women in Tech in Europe του Sifted, μια πρωτοβουλία που αναγνωρίζει τις γυναίκες που συμβάλλουν στο τεχνολογικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Η Gabriella είναι η πρώτη γυναίκα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη λίστα που φέτος δημοσιεύεται για δεύτερη χρονιά.

Η συμμετοχή της στη λίστα αποτελεί επίσης πρωτιά για την Ελλάδα και έρχεται σε μία περίοδο που η χώρα ενισχύει την παρουσία της στον ευρωπαϊκό χώρο της τεχνολογίας και του fintech.

Η Gabriella ηγήθηκε της Snappi κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της έναρξης λειτουργίας της ως η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με έδρα τα Ιωάννινα, η Snappi έχει συγκεντρώσει ελληνικό και διεθνές ταλέντο γύρω μια απλή φιλοδοξία: να κάνει τις τραπεζικές συναλλαγές πιο ανθρώπινες, πιο διαφανείς και πιο συναφείς με τις καθημερινές ζωές των ανθρώπων.

Για την Gabriella, η αναγνώριση αντανακλά πάνω από όλα τους ανθρώπους και τη συλλογική προσπάθεια που βρίσκεται πίσω από αυτήν τη διαδρομή.

Η Gabriella Kindert, CEO της Snappi, δήλωσε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων για την αναγνώριση, αλλά την θεωρώ σε μεγάλο βαθμό ως κάτι συλλογικό. Η δημιουργία της Snappi δεν ήταν ποτέ έργο ενός μόνο ατόμου. Είναι το έργο μιας εξαιρετικής ομάδας και πολλών ανθρώπων που πίστεψαν ότι κάτι καινούριο μπορούσε να δημιουργηθεί από την Ελλάδα.

Πάντα πίστευα ότι ηγεσία σημαίνει να δημιουργείς τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποί σου να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν, ενώ παράλληλα τους στηρίζεις σταθερά όταν σε χρειάζονται. Σε αυτό δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου χώρος για εγωισμό. Και ίσως το ίδιο ισχύει και για τη δημιουργία μιας τράπεζας. Η εμπιστοσύνη δεν είναι κάτι που μας ανήκει δικαιωματικά. Πρέπει να την κερδίσουμε, βήμα-βήμα, μέσα από όσα κάνουμε για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και τις κοινότητες γύρω μας».

Στο δεύτερο έτος της πλέον, η λίστα Sifted’s 100 Women in Tech in Europe αναδεικνύει γυναίκες ιδρύτριες, διευθύντριες επιχειρήσεων, επενδύτριες και δημιουργούς οικοσυστημάτων που συμβάλλουν στον τεχνολογικό τομέα της Ευρώπης.

Η συμμετοχή της Gabriella στη λίστα έρχεται λίγο μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου της Snappi στην ελληνική αγορά. Και, ενώ η διάκριση φέρει το όνομά της, η ίδια την θεωρεί ως ένα ακόμα ενθαρρυντικό σημάδι ότι εταιρείες και ταλέντα που προέρχονται από την Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν όλο και περισσότερο στον ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο για την τεχνολογία.

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