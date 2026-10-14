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Eurobank Equities: Ανεβάζει τις εκτιμήσεις για τις τράπεζες – Οι βασικές προκλήσεις
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:14 - 14 Οκτ 2026

Eurobank Equities: Ανεβάζει τις εκτιμήσεις για τις τράπεζες – Οι βασικές προκλήσεις

Reporter.gr Newsroom

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Η Eurobank Equities αναβαθμίζει κατά 2-6% τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2026-2028, βλέποντας υψηλότερα έσοδα από τόκους, ισχυρές προμήθειες και καλή αποδοτικότητα κόστους. Οι αναλυτές επιβεβαιώνουν τη σύσταση αγοράς για τις Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς, Optima Bank και Τράπεζα Κύπρου, με περιθώρια ανόδου από 13% έως 34% ως τις τιμές-στόχους.  

Οι τιμές-στόχοι διαμορφώνονται στα 5,75 ευρώ για την Alpha Bank, στα 20,80 ευρώ για την Εθνική, στα 12,25 ευρώ για την Πειραιώς, στα 16,55 ευρώ για την Optima και στα 12,75 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου.

Σύμφωνα με την Eurobank Equities, η δυναμική των αποτελεσμάτων του β' τριμήνου δίνει ώθηση και στο β' εξάμηνο. Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα παρέμεινε ευρεία στο β' τρίμηνο, με βασικό μοχλό τα επιχειρηματικά δάνεια. Τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά περίπου 9–14% στις συστημικές τράπεζες, κατά περίπου 8% στην Τράπεζα Κύπρου και κατά 37% στην Optima, η οποία έχει ήδη καλύψει περίπου το 70% των στόχων της για το 2026. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά 3–6% στις συστημικές τράπεζες και τα βασικά έσοδα από προμήθειες κατά 4–20%. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αναβάθμιση του guidance για το 2026, με τον έλεγχο του κόστους, τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την καλή πορεία της ποιότητας ενεργητικού και τη δημιουργία κεφαλαίου να λειτουργούν υποστηρικτικά.

Οι αναλυτές περιμένουν κάποια ομαλοποίηση της πιστωτικής επέκτασης μετά τους ασυνήθιστα υψηλούς ρυθμούς του α' εξαμήνου, θεωρούν όμως ότι το γ' τρίμηνο θα μείνει ισχυρό. Για το 2026 προβλέπουν RoTE 12,0%–16,7% στις συστημικές τράπεζες και 17,6%–26,6% για την Τράπεζα Κύπρου και την Optima αντίστοιχα.

Ταμείο Ανάκαμψης και πολιτικό ρίσκο

Η Eurobank Equities βλέπει ως διαχειρίσιμη την πρόκληση για τα δάνεια μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά θεωρεί την πολιτική κατάσταση τον κύριο κίνδυνο. Ο ρυθμός αύξησης των εξυπηρετούμενων δανείων στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένεται να υποχωρήσει από 8,6% το 2026 σε 7,6% το 2027 και 7% το 2028, δηλαδή σταδιακή εξομάλυνση και όχι απότομη πτώση («γκρεμός») μετά το τέλος του Ταμείου.

Η Ελλάδα έχει εισπράξει 11,7 δισ. ευρώ από τα 17,7 δισ. ευρώ του Ταμείου που αφορούν δάνεια. Οι υπογεγραμμένες συμφωνίες καλύπτουν επενδύσεις 29,2 δισ. ευρώ, που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου 13,2 δισ., τραπεζικό δανεισμό 9,4 δισ. και ίδια κεφάλαια των επενδυτών 6,6 δισ. ευρώ. Με εκταμιεύσεις 6,0 δισ. ευρώ έως τον Μάιο και περαιτέρω πληρωμές ως το 2029, το υπάρχον χαρτοφυλάκιο έργων στηρίζει τη δανειοδότηση και μετά το 2026. Επιπλέον, οι δημόσιες επενδύσεις εκτός Ταμείου αναμένεται να αυξηθούν κατά 12% και να φτάσουν τα 11 δισ. ευρώ το 2027.

Κατά τους αναλυτές, ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά το timing των επενδύσεων: οι διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης ή επαναληπτικές εκλογές το 2027 θα μπορούσαν να καθυστερήσουν έργα και εκταμιεύσεις. Οι προβλέψεις δεν περιλαμβάνουν τέτοιες καθυστερήσεις. Ωστόσο, σε σενάριο υστέρησης των επενδύσεων κατά 5% τη χρονιά των εκλογών, η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα περιοριζόταν κατά περίπου 0,5 ποσοστιαίες μονάδες και η αύξηση των δανείων κατά 0,36, με τα δύο μεγέθη να μένουν θετικά για το 2027 (περίπου 1,4% και 7,2% αντίστοιχα).

Ο αντίκτυπος των ανησυχιών για τη Γαλλία

Σχετικά με την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, η Eurobank Equities επισημαίνει ότι τα υψηλότερα επιτόκια στηρίζουν τα καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ οι πιέσεις στα γαλλικά δημόσια οικονομικά μπορεί να σταματήσουν τη σύγκλιση του κόστους ιδίων κεφαλαίων. Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να έχουν θετική συσχέτιση με τα επιτόκια, σε μικρότερο βαθμό από παλαιότερα, αφού ο ανταγωνισμός περιορίζει το όφελος. Το ακριβότερο κόστος χρηματοδότησης μπορεί να καθυστερήσει οριακά έργα, όμως, όπως εκτιμούν, η επενδυτική ζήτηση και το χαρτοφυλάκιο των χρηματοδοτούμενων έργων μετρούν περισσότερο από το απόλυτο επίπεδο των επιτοκίων.

Παρά το ανθεκτικό περιβάλλον κερδοφορίας, οι ανησυχίες για τη Γαλλία συνιστούν βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για τις αποτιμήσεις, καθώς το spread των ελληνικών 10ετών έναντι των γερμανικών διευρύνθηκε πάνω από 25 μ.β. και έφτασε περίπου τις 95 μ.β. Αύξηση του κόστους κεφαλαίου κατά 50 μ.β. θα μείωνε τις εύλογες αξίες κατά περίπου 4,4–7,0%. Αν συνδυαστεί με αύξηση 50 μ.β. στο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, η αρνητική επίδραση θα περιοριζόταν στο 0,4–3,0%. Η Eurobank Equities μιλά επομένως για κίνδυνο rerating με περιορισμένες συνέπειες στην κερδοφορία.

Αποτιμήσεις και top pick

Μετά από άνοδο περίπου 32% από την αρχή του έτους, οι συστημικές τράπεζες διαπραγματεύονται με P/E περίπου 9.0x και P/TBV 1.46x, δηλαδή με discount περίπου 14% σε σχέση με τις ιταλικές και 12% με τις ισπανικές τράπεζες. Το χαμηλότερο προσαρμοσμένο RoTE (17% έναντι 18,6% για το 2027) εξηγεί εν μέρει το discount, όμως η ταχύτερη αύξηση των κερδών ανά μετοχή (11,4% έναντι 9%) και των δανείων (περίπου 8% έναντι 4%) κρατά ισχυρή τη σχετική αξία του κλάδου.

Top pick των αναλυτών παραμένει η Alpha Bank, με P/E 8.2x και discount περίπου 25% έναντι των υπόλοιπων ελληνικών τραπεζών με βάση το P/TBV, παρά την αναμενόμενη μέση αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 17% την περίοδο 2025-2028.

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