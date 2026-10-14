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Alpha Bank: Σε ποιους δίνει μισθό 2.300 ευρώ - Ηχηρή παρέμβαση και για τους γονείς εργαζομένων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:23 - 14 Οκτ 2026

Alpha Bank: Σε ποιους δίνει μισθό 2.300 ευρώ - Ηχηρή παρέμβαση και για τους γονείς εργαζομένων

Reporter.gr Newsroom

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Η Alpha Bank παρουσίασε την Τρίτη (13/10) τη νέα της εταιρική ταυτότητα, υποσχόμενη καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτης της. Παράλληλα, όμως, ο CEO της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, έκανε και κάποιες εξαγγελίες που αφορούσαν τους εργαζομένους της και οι οποίες έτυχαν θερμής υποδοχής.

Πέρα λοιπόν από το νέο logo, τα νέα καταστήματα και τις ανανεωμένες online υπηρεσίες, η Alpha Bank ανακοίνωσε και δύο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τους εργαζομένους της και έτυχαν θερμής υποδοχής. Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank εξέδωσε μάλιστα σχετική ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την ικανοποίησή του.

Εγγυημένος μικτός μηνιαίος μισθός 2.300 ευρώ

Η πρώτη παρέμβαση που ικανοποιεί τους εργαζομένους είναι μισθολογική και αφορά τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους της Alpha Bank, οι οποίοι, όπως ανακοινώθηκε, θα λαμβάνουν πλέον εγγυημένο μηνιαίο μισθό 2.300 ευρώ.

Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank επισημαίνει ότι το μήνυμα «Ορίζοντας ένα νέο μαζί» αποκτά ουσιαστική διάσταση μέσα από την αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων.

Silver Together: Μια πρωτοβουλία με κοινωνικό αποτύπωμα

Εκείνο, ωστόσο, που προσέδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στις ανακοινώσεις που έκανε ο Βασίλης Ψάλτης ήταν το Silver Together, το νέο πρόγραμμα φροντίδας για τους γονείς των εργαζομένων.

Η Alpha Bank, όπως ανακοινώθηκε, γίνεται ο πρώτος εργοδότης στην ελληνική αγορά που θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αυτού του είδους, το οποίο περιλαμβάνει νοσοκομειακή περίθαλψη, ιατρικές υπηρεσίες και κατ’ οίκον επισκέψεις γιατρού.

Η πρωτοβουλία αφορά περίπου 5.500 δικαιούχους και αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση στην έννοια των εργασιακών παροχών, καθώς επεκτείνει τη μέριμνα πέρα από τον ίδιο τον εργαζόμενο, στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Ο Σύλλογος Προσωπικού αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς η φροντίδα των γονέων αποτελεί ένα ζήτημα με ουσιαστική ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η τράπεζα υποσχέθηκε πως όχι μόνο δεν θα κλείσει κανένα κατάστημα, αλλά θα ενισχύσει το δίκτυό της, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στους υπαλλήλους που εργάζονται στην περιφέρεια. Η διοίκηση δεσμεύθηκε πως θα βοηθήσει στελέχη της που δεν ζουν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, να αναδειχθούν χωρίς να πρέπει να μετακομίσουν.

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