Alpha Bank: Σε ποιους δίνει μισθό 2.300 ευρώ - Ηχηρή παρέμβαση και για τους γονείς εργαζομένων

Πέρα λοιπόν από το νέο logo, τα νέα καταστήματα και τις ανανεωμένες online υπηρεσίες, η Alpha Bank ανακοίνωσε και δύο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τους εργαζομένους της και έτυχαν θερμής υποδοχής. Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank εξέδωσε μάλιστα σχετική ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την ικανοποίησή του.
Εγγυημένος μικτός μηνιαίος μισθός 2.300 ευρώ
Η πρώτη παρέμβαση που ικανοποιεί τους εργαζομένους είναι μισθολογική και αφορά τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους της Alpha Bank, οι οποίοι, όπως ανακοινώθηκε, θα λαμβάνουν πλέον εγγυημένο μηνιαίο μισθό 2.300 ευρώ.
Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank επισημαίνει ότι το μήνυμα «Ορίζοντας ένα νέο μαζί» αποκτά ουσιαστική διάσταση μέσα από την αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων.
Silver Together: Μια πρωτοβουλία με κοινωνικό αποτύπωμα
Εκείνο, ωστόσο, που προσέδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στις ανακοινώσεις που έκανε ο Βασίλης Ψάλτης ήταν το Silver Together, το νέο πρόγραμμα φροντίδας για τους γονείς των εργαζομένων.
Η Alpha Bank, όπως ανακοινώθηκε, γίνεται ο πρώτος εργοδότης στην ελληνική αγορά που θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αυτού του είδους, το οποίο περιλαμβάνει νοσοκομειακή περίθαλψη, ιατρικές υπηρεσίες και κατ’ οίκον επισκέψεις γιατρού.
Η πρωτοβουλία αφορά περίπου 5.500 δικαιούχους και αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση στην έννοια των εργασιακών παροχών, καθώς επεκτείνει τη μέριμνα πέρα από τον ίδιο τον εργαζόμενο, στο οικογενειακό του περιβάλλον.
Ο Σύλλογος Προσωπικού αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς η φροντίδα των γονέων αποτελεί ένα ζήτημα με ουσιαστική ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η τράπεζα υποσχέθηκε πως όχι μόνο δεν θα κλείσει κανένα κατάστημα, αλλά θα ενισχύσει το δίκτυό της, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στους υπαλλήλους που εργάζονται στην περιφέρεια. Η διοίκηση δεσμεύθηκε πως θα βοηθήσει στελέχη της που δεν ζουν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, να αναδειχθούν χωρίς να πρέπει να μετακομίσουν.