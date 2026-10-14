Πειραιώς: UNEP FI Mediterranean Forum 2026 στην Αθήνα - Για την προώθηση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας στη Μεσόγειο

Η Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP FI) και η Πειραιώς υποδέχθηκαν στην Αθήνα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες, επενδυτές και ειδικούς σε θέματα βιωσιμότητας για το UNEP FI Mediterranean Forum 2026. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση της μετάβασης της μεσογειακής οικονομίας στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Το Φόρουμ αποτέλεσε μια πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών από ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Στις συζητήσεις εξετάστηκε ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές στην αντιμετώπιση των κλιματικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση, την κλιματική ανθεκτικότητα, τους κινδύνους που σχετίζονται με τη φύση, την καινοτομία και τις επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι συζητήσεις ανέλυσαν προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση παραγόντων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στις επιχειρηματικές στρατηγικές και στις διαδικασίες λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν παραδείγματα πρωτοβουλιών και χρηματοδοτικών λύσεων που αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις καθαρές τεχνολογίες και τις υποδομές.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ομιλίες και συζητήσεις πάνελ που κάλυψαν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα, τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και τη φύση, καθώς και χρηματοδοτικές προσεγγίσεις για την πραγματική οικονομία. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν ένα εύρος προοπτικών σχετικά με το πώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επενδυτές μπορούν να στηρίξουν την ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την παραγωγικότητα στις αγορές της Μεσογείου.

Σε παράλληλη εκδήλωση που διοργάνωσε η Πειραιώς ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, ανέφερε: «Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς και διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τους κινδύνους, κατανέμουμε κεφάλαια και συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας. Οι βιώσιμες χρηματοδοτήσεις μας ανέρχονται σε 5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση συμβαδίζει με την ανάπτυξη και δημιουργεί διατηρήσιμη αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και την κοινωνία. Με τη φιλοξενία του πρώτου UNEP FI Mediterranean Forum στην Αθήνα, ενισχύουμε την περιφερειακή συνεργασία και εδραιώνουμε τον ηγετικό μας ρόλο στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης της Μεσογείου.»

Εκ μέρους του UNEP FI, ο Eric Usher, Head of UNEP FI δήλωσε: «Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις και ευκαιρίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Η συνεργασία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της πραγματικής οικονομίας μπορεί να υποστηρίξει την κινητοποίηση κεφαλαίων προς δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Το UNEP FI συνεχίζει να παρέχει μια πλατφόρμα διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σε όλη την περιοχή».

Το Φόρουμ ολοκληρώθηκε με συζητήσεις για τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ του χρηματοπιστωτικού τομέα και των επιχειρήσεων όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τη μετάβαση της περιφερειακής οικονομίας. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν επίσης τη σημασία των πολιτικών πλαισίων, της καινοτομίας και των συνεργασιών στη διευκόλυνση των επενδύσεων και της οικονομικής δραστηριότητας.

Η διοργάνωση του UNEP FI Mediterranean Forum 2026 αντικατοπτρίζει το συνεχές ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων μερών για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ βιωσιμότητας, ανταγωνιστικότητας, ανθεκτικότητας και μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου.