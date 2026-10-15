Μεγάλου (Πειραιώς): Επιβεβαιώνει τον στόχο για κέρδη €1,1 δισ. το 2026

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, επιβεβαίωσε τον στόχο της τράπεζας για κέρδη 1,1 δισ. ευρώ το 2026, παρά την αυξημένη μακροοικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Μιλώντας στο Reuters, ο κ. Μεγάλου επανέλαβε και τον στόχο για πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ, με το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας να ξεπερνά τα 40 δισ. ευρώ. Όπως σημείωσε, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας παραμένει ισχυρή, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Η επίσημη πρόβλεψη για την ελληνική οικονομία κάνει λόγο για ανάπτυξη 2,3% το 2027, υψηλότερη από τους ρυθμούς των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, χάρη στις αυξημένες επενδύσεις και τις ισχυρές καταναλωτικές δαπάνες.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στα τέλη του μήνα.

Σημείωση: το κείμενο δεν περιέχει ευθύ λόγο, οπότε δεν υπάρχει απόσπασμα που να χρειάζεται να μείνει αυτούσιο.