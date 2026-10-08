ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Μαμά, βαριέμαι!» Γιατί η πλήξη είναι το καλύτερο δώρο για το παιδί σας
Magazino
22:00 - 08 Οκτ 2026

«Μαμά, βαριέμαι!» Γιατί η πλήξη είναι το καλύτερο δώρο για το παιδί σας

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σύμφωνα με τη δανέζικη φιλοσοφία ανατροφής, η βαρεμάρα δεν είναι πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε, αλλά ο ακρογωνιαίος λίθος της παιδικής ανάπτυξης.

Η επιστροφή στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά συνοδεύεται συχνά από την ίδια οικεία παράκληση: «Μαμά, βαριέμαι, έλα να παίξεις μαζί μου». Μπροστά στην κόπωση και την ενοχή, η αυτόματη αντίδραση των περισσότερων γονέων είναι να αφήσουν τις υποχρεώσεις τους και να αφοσιωθούν στη διασκέδαση του παιδιού. Ωστόσο, η διαρκής προσπάθεια να κρατάμε τα παιδιά απασχολημένα μπορεί να στερεί από αυτά ένα από τα πιο πολύτιμα εργαλεία της ανάπτυξής τους: την ίδια την πλήξη.

Στη Δανία, το παιχνίδι δεν αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια ή ως μέσο για να περάσει η ώρα, αλλά ως ο θεμελιώδης ακρογωνιαίος λίθος για την ανατροφή ισορροπημένων και ανθεκτικών παιδιών. Μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι, το οποίο δεν καθοδηγείται από τους ενήλικες, τα παιδιά βρίσκουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο με τους δικούς τους ρυθμούς. Όταν επιτρέπουμε στα παιδιά να βιώσουν τη βαρεμάρα, ενεργοποιείται η φαντασία, η εφευρετικότητα και η δημιουργική τους σκέψη, καθώς καλούνται να επεξεργαστούν τις καθημερινές τους εντυπώσεις αυτόνομα.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπλόκο των Βόρειων στον προϋπολογισμό της ΕΕ: Περικοπές εκατοντάδων δισ. και «όχι» στον κοινό δανεισμό
Ειδήσεις

Μπλόκο των Βόρειων στον προϋπολογισμό της ΕΕ: Περικοπές εκατοντάδων δισ. και «όχι» στον κοινό δανεισμό

Δανία: «Βλέπει» πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ μέσα στους επόμενους μήνες
Ειδήσεις

Δανία: «Βλέπει» πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ μέσα στους επόμενους μήνες

Πέντε φράσεις που πρέπει να λέμε στα παιδιά μας (βίντεο)
Magazino

Πέντε φράσεις που πρέπει να λέμε στα παιδιά μας (βίντεο)

Συμφωνία Τραμπ με Δανία και Γροιλανδία: Ενισχύεται η αμερικανική παρουσία στην Αρκτική
Ειδήσεις

Συμφωνία Τραμπ με Δανία και Γροιλανδία: Ενισχύεται η αμερικανική παρουσία στην Αρκτική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
08/10/2026 - 22:58

Eurogroup: Θετική η Κομισιόν στα αιτήματα Ελλάδας, Ιταλίας – «Όχι» σε νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις

Ειδήσεις
08/10/2026 - 22:38

Γαλλία: Προσλήψεις 3.000 εκπαιδευτικών μετά τις μαθητικές κινητοποιήσεις

Πολιτική
08/10/2026 - 22:23

Παπαδοπούλου vs Κωνσταντόπουλου: Με είπε «σκουπίδι», θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη – Τι απαντά ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ

Ναυτιλία
08/10/2026 - 22:02

ΗΠΑ και ΕΕ σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

Magazino
08/10/2026 - 22:00

«Μαμά, βαριέμαι!» Γιατί η πλήξη είναι το καλύτερο δώρο για το παιδί σας

Πολιτική
08/10/2026 - 21:39

Κόντρα κυβέρνησης – ΕΛΑΣ για τα F-35 και τα εξοπλιστικά Ελλάδας και Τουρκίας

Ειδήσεις
08/10/2026 - 21:25

«Μη αποδεκτός κίνδυνος για εφήβους»: Σοβαρές ενστάσεις για την ασφάλεια του ChatGPT for Teens

Ειδήσεις
08/10/2026 - 21:12

Πλουσιότερος κατά $87 δισ. ο Τζεφ Μπέζος – Δεύτερος παγκοσμίως μετά τον Μασκ

Ομόλογα
08/10/2026 - 20:55

Τα ομόλογα δοκιμάζουν τις αγορές – Κινδυνεύουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες;

Πολιτική
08/10/2026 - 20:35

Κυβερνητικές πηγές κατά Τσίπρα: Θέματα άμυνας και ασφάλειας δεν προσφέρονται για φτηνή αντιπολίτευση

ΜΕΤΑΛΛΑ
08/10/2026 - 20:22

Μεταλλείο Σκουριών: Ολοκληρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα μεταλλευτικά έργα χαλκού και χρυσού στην Ευρώπη

Ειδήσεις
08/10/2026 - 20:12

Τραμπ: Καμία επίθεση στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές – Ανυποχώρητη στο ουράνιο η Τεχεράνη

Ειδήσεις
08/10/2026 - 19:55

ΗΠΑ: «Παγώνει» το πρόγραμμα βίζας για ξένους εργαζομένους – Έλεγχοι σε 9 πανεπιστήμια

Χρηματιστήρια
08/10/2026 - 19:40

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές – Πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα

Ειδήσεις
08/10/2026 - 19:26

Στόχος κυβερνοεπίθεσης το ιταλικό ΥΠΕΞ

Ειδήσεις
08/10/2026 - 19:12

Κολομβία: Μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ

Πολιτική
08/10/2026 - 18:51

Πιερρακάκης: «Στοίχημα» η προστασία από ενεργειακό κόστος με διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
08/10/2026 - 18:36

Μηνύματα ειρήνης

Πολιτική
08/10/2026 - 18:33

ΠΑΣΟΚ: Ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τους servicers

Αυτοδιοίκηση
08/10/2026 - 18:26

Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων την Παρασκευή (9/10) – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Ειδήσεις
08/10/2026 - 18:22

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ τα οικονομικά της συναυλίας της Βίσση στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:58

Νέα δομή για την ενδυνάμωση των γυναικών στη δυτική Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:57

Βρετανία: Νέο πακέτο πυρώσεων κατά της Ρωσίας με επίκεντρο το σκιώδη στόλο και τις πετρελαϊκές εταιρείες

Σχόλια Αγοράς
08/10/2026 - 17:49

Αιμορραγία στο Χρηματιστήριο: Κάτω από τις 2.600 ο ΓΔ, «βουτιά» άνω του 3% στις τράπεζες

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:38

Reuters: Τι προβλέπει η εξοπλιστική συμφωνία ύψους $4 δισ. μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 17:27

AKTOR: Παραδίδει έργο που θωρακίζει το Θριάσιο Πεδίο από πλημμυρικά φαινόμενα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2026 - 17:20

HELLENiQ ENERGY: Σε λειτουργία το πρώτο πάρκο «μπαταριών»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/10/2026 - 17:12

ΕΛΓΑ: Παράταση για την εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του 2025

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:09

ΔΥΠΑ: 28 βρεφονηπιακοί σταθμοί για 1.541 παιδιά - Δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα για 1.361 οικογένειες

Χρηματιστήρια
08/10/2026 - 16:57

Wall Street: Δεύτερη σερί πτώση ελέω πετρελαίου και ομολόγων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ