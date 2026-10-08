«Μαμά, βαριέμαι!» Γιατί η πλήξη είναι το καλύτερο δώρο για το παιδί σας

Σύμφωνα με τη δανέζικη φιλοσοφία ανατροφής, η βαρεμάρα δεν είναι πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε, αλλά ο ακρογωνιαίος λίθος της παιδικής ανάπτυξης.

Η επιστροφή στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά συνοδεύεται συχνά από την ίδια οικεία παράκληση: «Μαμά, βαριέμαι, έλα να παίξεις μαζί μου». Μπροστά στην κόπωση και την ενοχή, η αυτόματη αντίδραση των περισσότερων γονέων είναι να αφήσουν τις υποχρεώσεις τους και να αφοσιωθούν στη διασκέδαση του παιδιού. Ωστόσο, η διαρκής προσπάθεια να κρατάμε τα παιδιά απασχολημένα μπορεί να στερεί από αυτά ένα από τα πιο πολύτιμα εργαλεία της ανάπτυξής τους: την ίδια την πλήξη.

Στη Δανία, το παιχνίδι δεν αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια ή ως μέσο για να περάσει η ώρα, αλλά ως ο θεμελιώδης ακρογωνιαίος λίθος για την ανατροφή ισορροπημένων και ανθεκτικών παιδιών. Μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι, το οποίο δεν καθοδηγείται από τους ενήλικες, τα παιδιά βρίσκουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο με τους δικούς τους ρυθμούς. Όταν επιτρέπουμε στα παιδιά να βιώσουν τη βαρεμάρα, ενεργοποιείται η φαντασία, η εφευρετικότητα και η δημιουργική τους σκέψη, καθώς καλούνται να επεξεργαστούν τις καθημερινές τους εντυπώσεις αυτόνομα.

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