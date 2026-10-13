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Γιατί το «να να να να» των παιδιών μας εκνευρίζει τόσο πολύ; Η ψυχολογία πίσω από το πιο γνωστό πείραγμα
Magazino
21:52 - 13 Οκτ 2026

Γιατί το «να να να να» των παιδιών μας εκνευρίζει τόσο πολύ; Η ψυχολογία πίσω από το πιο γνωστό πείραγμα

Reporter.gr Newsroom

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Ένα παιδί να τραγουδά κοροϊδευτικά «να να να να», συνοδεύοντας τις λέξεις με μια γκριμάτσα, ένα χαμόγελο ή μια παιχνιδιάρικη κίνηση. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παιδικά πειράγματα, ικανό να προκαλέσει γέλιο, αμηχανία αλλά και έντονο εκνευρισμό.

Το ενδιαφέρον είναι ότι παρόμοιες εκφράσεις συναντώνται σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, με μικρές παραλλαγές στη μελωδία και στις λέξεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, υπάρχει το γνωστό «nanny nanny boo boo», ενώ στη Βρετανία συναντάται το «na-na, na-na-na».

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Grand Goldman, πίσω από αυτή τη φαινομενικά αθώα συνήθεια μπορεί να κρύβονται ενδιαφέροντες μηχανισμοί της παιδικής συμπεριφοράς. Το πείραγμα δεν αποτελεί απλώς έναν τρόπο διασκέδασης, αλλά μπορεί να λειτουργεί και ως μέσο αναζήτησης προσοχής, δοκιμής ορίων και διερεύνησης των κοινωνικών σχέσεων.

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