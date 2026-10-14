ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πώς βλέπουν τον κόσμο τα μωρά;
Magazino
20:56 - 14 Οκτ 2026

Πώς βλέπουν τον κόσμο τα μωρά;

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ένα εντυπωσιακό επιστημονικό επίτευγμα που ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την πρώιμη ανθρώπινη νόηση φέρνει στο φως νέα έρευνα νευροεπιστημόνων από το Trinity College του Δουβλίνου.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Neuroscience, βρέφη ηλικίας μόλις δύο μηνών διαθέτουν την εκπληκτική ικανότητα να οργανώνουν τα οπτικά ερεθίσματα που λαμβάνουν σε ξεχωριστές, αφηρημένες κατηγορίες.

Η ανακάλυψη αυτή αποδεικνύει ότι τα θεμέλια της οπτικής γνωστικής λειτουργίας και της εγκεφαλικής αντίληψης είναι δομημένα σχεδόν από την έναρξη της ζωής, πολύ πριν από την ανάπτυξη της ομιλίας ή του λεπτού κινητικού ελέγχου.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη Δρ Cliona O’Doherty και τον καθηγητή Rhodri Cusack, κατάφερε να ξεκλειδώσει τη σκέψη των βρεφών συνδυάζοντας για πρώτη φορά τη λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI) σε ξύπνια μωρά με εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί το «να να να να» των παιδιών μας εκνευρίζει τόσο πολύ; Η ψυχολογία πίσω από το πιο γνωστό πείραγμα
Magazino

Γιατί το «να να να να» των παιδιών μας εκνευρίζει τόσο πολύ; Η ψυχολογία πίσω από το πιο γνωστό πείραγμα

Ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer – Ποια επαγγέλματα προτιμούν οι νέοι
Magazino

Ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer – Ποια επαγγέλματα προτιμούν οι νέοι

Αφήστε τους παππούδες να «κακομαθαίνουν» λίγο τα εγγόνια τους. Η επιστήμη εξηγεί γιατί
Magazino

Αφήστε τους παππούδες να «κακομαθαίνουν» λίγο τα εγγόνια τους. Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Ποιος πήρε το ζακετάκι του Μάξιμου; – Όλη η αλήθεια για τα γκρουπ γονέων στο Viber
Magazino

Ποιος πήρε το ζακετάκι του Μάξιμου; – Όλη η αλήθεια για τα γκρουπ γονέων στο Viber

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/10/2026 - 23:05

«Καμπανάκι» Κουμπίλιους για την ευρωπαϊκή άμυνα ενόψει των περικοπών στον προϋπολογισμό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 22:40

Εθνική Τράπεζα: Απόκτηση του 30% της Allianz και αποκλειστική συνεργασία bancassurance

Magazino
14/10/2026 - 22:30

Αγόρια – Κορίτσια: Οι διαφορές από την πρώτη ημέρα της ζωής – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:20

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:05

ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν πάνω από 3.000 όπλα σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 21:47

Πειραιώς: UNEP FI Mediterranean Forum 2026 στην Αθήνα - Για την προώθηση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας στη Μεσόγειο

Ειδήσεις
14/10/2026 - 21:30

Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών

Ειδήσεις
14/10/2026 - 21:04

Παραμένει το απαγορευτικό σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

Magazino
14/10/2026 - 20:56

Πώς βλέπουν τον κόσμο τα μωρά;

Ειδήσεις
14/10/2026 - 20:48

Ζελένσκι κατά Τραμπ: Είναι οδυνηρό που παίρνει το μέρος της Ρωσίας

Ειδήσεις
14/10/2026 - 20:30

Πάπας Λέων: Ομαλά εξελίσσεται η ανάρρωσή του μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε

Ακίνητα
14/10/2026 - 20:10

Νέος οργανισμός για Κτηματολόγιο και πολεοδομίες - Από 11% σε 5% η μη συμμόρφωση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Πολιτική
14/10/2026 - 20:07

Παπαθανάσης: €9 εκατ. για νέα Ογκολογική Μονάδα στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

Magazino
14/10/2026 - 19:59

Γιατί το παιχνίδι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του μωρού σας

Πολιτική
14/10/2026 - 19:58

Δήμας: Τον Οκτώβριο στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:58

Ιρλανδία: Μαζική απεργία των εργαζομένων του δημοσίου με πάνω από 300.000 συμμετέχοντες

Χρηματιστήρια
14/10/2026 - 19:41

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παίρνοντας ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:37

MS NOW: Στη Μόσχα αιφνιδίως ο διευθυντής του FBI

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:27

Γαλλία: Λεπέν και Μελανσόν ενισχύουν τη δυναμική τους ενόψει των εκλογών

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:07

Κρεμλίνο: «Μέσα στις επόμενες μέρες» οι πρώτες συμβάσεις με τις ΗΠΑ για το ντίζελ

Πολιτική
14/10/2026 - 19:02

Προσπάθεια να «ξεπαγώσει» το καλώδιο – Υποβλήθηκε αίτημα για έκδοση NAVTEX

Ειδήσεις
14/10/2026 - 18:52

Τραμπ: Προανήγγειλε μαζικές έρευνες για πετρέλαιο και ορυκτά στη Γροιλανδία

Αυτοδιοίκηση
14/10/2026 - 18:31

Δήμος Αθηναίων: Πρώτος πιστοποιημένος Ισολογισμός Έναρξης – Τα οφέλη

Ειδήσεις
14/10/2026 - 18:20

Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο δεδομένων της Sberbank

Ακίνητα
14/10/2026 - 18:05

Prodexpo 2026: Στα 8 δισ. ευρώ οι επενδύσεις στο real estate μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/10/2026 - 18:04

«Καρφιά» Μητσοτάκη προς ΕΕ για το ενεργειακό – Μυτιληναίος: «Κλειδί» οι επενδύσεις σε υποδομές αποθήκευσης

Εργασιακά
14/10/2026 - 18:02

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και TP Greece συνδέουν τη μετεγκατάσταση με νέες δυνατότητες εργασίας στον Έβρο

Ανακοινώσεις
14/10/2026 - 17:58

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στη σύσταση Προγράμματος Euro Medium Term Notes προχωρά η εταιρεία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 17:55

Απολογία Ιμάμογλου: Ο Ερντογάν επιδιώκει τον αποκλεισμό μου από την πολιτική, ένα όνειρο ολοκληρωτισμού

Σχόλια Αγοράς
14/10/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ήπια κέρδη, πέριξ των 2.600 μονάδων, με πεσμένο τζίρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ