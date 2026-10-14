Πώς βλέπουν τον κόσμο τα μωρά;

Ένα εντυπωσιακό επιστημονικό επίτευγμα που ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την πρώιμη ανθρώπινη νόηση φέρνει στο φως νέα έρευνα νευροεπιστημόνων από το Trinity College του Δουβλίνου.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Neuroscience, βρέφη ηλικίας μόλις δύο μηνών διαθέτουν την εκπληκτική ικανότητα να οργανώνουν τα οπτικά ερεθίσματα που λαμβάνουν σε ξεχωριστές, αφηρημένες κατηγορίες.

Η ανακάλυψη αυτή αποδεικνύει ότι τα θεμέλια της οπτικής γνωστικής λειτουργίας και της εγκεφαλικής αντίληψης είναι δομημένα σχεδόν από την έναρξη της ζωής, πολύ πριν από την ανάπτυξη της ομιλίας ή του λεπτού κινητικού ελέγχου.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη Δρ Cliona O’Doherty και τον καθηγητή Rhodri Cusack, κατάφερε να ξεκλειδώσει τη σκέψη των βρεφών συνδυάζοντας για πρώτη φορά τη λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI) σε ξύπνια μωρά με εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

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