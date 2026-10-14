Γιατί το παιχνίδι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του μωρού σας

Τι προσφέρει το παιχνίδι στο μωρό σας;
Μέσω του παιχνιδιού και της κίνησης, το μωρό σας καταφέρνει:
- Να δυναμώσει τους μυς του αυχένα και του άνω μέρους του σώματος, κάτι απολύτως απαραίτητο για να κρατάει το κεφάλι του όρθιο.
- Να εξασκηθεί στο να τεντώνει τα χεράκια του και να πιάνει αντικείμενα.
- Να ενισχύσει τους μυς που χρειάζεται για να κυληθεί, να συρθεί και να τραβηχτεί ώστε να σταθεί όρθιο
Tip για γονείς: Εσείς είστε το αγαπημένο πρόσωπο του μωρού σας! Το να παίζετε και να κινείστε μαζί του ενισχύει τον μεταξύ σας δεσμό, ενώ ο άφθονος έπαινος και η ενθάρρυνση το βοηθούν να αποκτά αυτοπεποίθηση καθώς κατακτά νέες σωματικές δεξιότητες.
Πώς αναπτύσσονται οι κινητικές δεξιότητες ανά ηλικία | Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr