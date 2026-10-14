Γιατί το παιχνίδι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του μωρού σας

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Το παιχνίδι δεν είναι απλώς ένας τρόπος για να περνάει ευχάριστα ο χρόνος του το μωρό σας· αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για ολόκληρη την ανάπτυξή του, με πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη των κινητικών του δεξιοτήτων. Όταν το ενθαρρύνετε να κινείται μέσα από το παιχνίδι, το βοηθάτε να χτίσει δύναμη, ισορροπία και συντονισμό.

Τι προσφέρει το παιχνίδι στο μωρό σας;

Μέσω του παιχνιδιού και της κίνησης, το μωρό σας καταφέρνει:

Να δυναμώσει τους μυς του αυχένα και του άνω μέρους του σώματος, κάτι απολύτως απαραίτητο για να κρατάει το κεφάλι του όρθιο.

του αυχένα και του άνω μέρους του σώματος, κάτι απολύτως απαραίτητο για να κρατάει το κεφάλι του όρθιο. Να εξασκηθεί στο να τεντώνει τα χεράκια του και να πιάνει αντικείμενα.

στο να τεντώνει τα χεράκια του και να πιάνει αντικείμενα. Να ενισχύσει τους μυς που χρειάζεται για να κυληθεί, να συρθεί και να τραβηχτεί ώστε να σταθεί όρθιο

Tip για γονείς: Εσείς είστε το αγαπημένο πρόσωπο του μωρού σας! Το να παίζετε και να κινείστε μαζί του ενισχύει τον μεταξύ σας δεσμό, ενώ ο άφθονος έπαινος και η ενθάρρυνση το βοηθούν να αποκτά αυτοπεποίθηση καθώς κατακτά νέες σωματικές δεξιότητες.

Πώς αναπτύσσονται οι κινητικές δεξιότητες ανά ηλικία | Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr