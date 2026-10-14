ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Cabaret dinner show «BIJOUX»: Λαμπερή avant-première στο ανανεωμένο Baraonda Cabaret Dinner Club
Magazino
23:55 - 14 Οκτ 2026

Cabaret dinner show «BIJOUX»: Λαμπερή avant-première στο ανανεωμένο Baraonda Cabaret Dinner Club

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Με λάμψη και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, το εντυπωσιακό Cabaret Dinner Show «BIJOUX» έκανε την πρεμιέρα του στο πλήρως ανανεωμένο «Baraonda Cabaret Dinner Club», παρουσιάζοντας ένα μοναδικό υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, καλλιτεχνικά acts, αισθησιασμό και υψηλή γαστρονομία.  

Το ιστορικό Baraonda άνοιξε τις πόρτες του σε μια φαντασμαγορική avant-première, παρουσία εκλεκτών καλεσμένων από τον καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό και επιχειρηματικό κόσμο της Αθήνας, καθώς και φίλων του γνωστού επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης, με τη σκηνοθετική υπογραφή του καταξιωμένου Γιώργου Βάλαρη.

Απόλυτες πρωταγωνίστριες της βραδιάς ήταν η Κατερίνα Στικούδη και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, οι οποίες με την εκρηκτική σκηνική παρουσία και την αστείρευτη ενέργεια τους έκλεψαν τις εντυπώσεις, χαρίζοντας στο κοινό ένα μοναδικό υπερθέαμα.

Στο πλευρό τους, ο Αποστόλης Ψυχράμης, η Mikay και ο Φώτης Λαμάρης συμπλήρωσαν ιδανικά το καλλιτεχνικό σχήμα, παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, δυνατές ερμηνείες και εντυπωσιακές εναλλαγές.

Με την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Βάλαρη, το «BIJOUX» παντρεύει την ατμόσφαιρα των εμβληματικών ευρωπαϊκών cabaret με τη σύγχρονη club κουλτούρα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης που ξεπερνά τα συνηθισμένα.

Τη μοναδική αυτή εμπειρία απογειώνει η γαστρονομική πρόταση της βραδιάς, με ένα ξεχωριστό μενού που φέρει την υπογραφή του executive chef Θοδωρή Αφεντάκη του εμβληματικού «Dionysos Zonar’s».

Το «BIJOUX» έρχεται να αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς στη νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας, προσκαλώντας και προκαλώντας το κοινό κάθε Παρασκευή και Σάββατο σε ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, μουσική και δυναμικά acts. Σε έναν χώρο όπου η υψηλή αισθητική συναντά την μαγεία του cabaret show, κάθε βραδιά μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή εμπειρία, με τη θεατρικότητα και τη γαστρονομία να συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία.

0h6a0096_b4dbd336b9f1435f.jpg

0h6a9765_29606f0cc91183ed.jpg

0h6a8876_2473c76daf0dbd39.jpg

0h6a8972_33cf768b72a27179.jpg

0h6a0454_0a4a71c22fa1001b.jpg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
14/10/2026 - 23:55

Cabaret dinner show «BIJOUX»: Λαμπερή avant-première στο ανανεωμένο Baraonda Cabaret Dinner Club

Χρηματιστήρια
14/10/2026 - 23:23

Στο «κόκκινο» η Wall Street: Πιέσεις από πληθωρισμό, ομόλογα, τεχνολογία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 23:05

«Καμπανάκι» Κουμπίλιους για την ευρωπαϊκή άμυνα ενόψει των περικοπών στον προϋπολογισμό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 22:40

Εθνική Τράπεζα: Απόκτηση του 30% της Allianz και αποκλειστική συνεργασία bancassurance

Magazino
14/10/2026 - 22:30

Αγόρια – Κορίτσια: Οι διαφορές από την πρώτη ημέρα της ζωής – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:20

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:05

ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν πάνω από 3.000 όπλα σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 21:47

Πειραιώς: UNEP FI Mediterranean Forum 2026 στην Αθήνα - Για την προώθηση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας στη Μεσόγειο

Ειδήσεις
14/10/2026 - 21:30

Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών

Ειδήσεις
14/10/2026 - 21:04

Παραμένει το απαγορευτικό σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

Magazino
14/10/2026 - 20:56

Πώς βλέπουν τον κόσμο τα μωρά;

Ειδήσεις
14/10/2026 - 20:48

Ζελένσκι κατά Τραμπ: Είναι οδυνηρό που παίρνει το μέρος της Ρωσίας

Ειδήσεις
14/10/2026 - 20:30

Πάπας Λέων: Ομαλά εξελίσσεται η ανάρρωσή του μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε

Ακίνητα
14/10/2026 - 20:10

Νέος οργανισμός για Κτηματολόγιο και πολεοδομίες - Από 11% σε 5% η μη συμμόρφωση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Πολιτική
14/10/2026 - 20:07

Παπαθανάσης: €9 εκατ. για νέα Ογκολογική Μονάδα στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

Magazino
14/10/2026 - 19:59

Γιατί το παιχνίδι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του μωρού σας

Πολιτική
14/10/2026 - 19:58

Δήμας: Τον Οκτώβριο στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:58

Ιρλανδία: Μαζική απεργία των εργαζομένων του δημοσίου με πάνω από 300.000 συμμετέχοντες

Χρηματιστήρια
14/10/2026 - 19:41

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παίρνοντας ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:37

MS NOW: Στη Μόσχα αιφνιδίως ο διευθυντής του FBI

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:27

Γαλλία: Λεπέν και Μελανσόν ενισχύουν τη δυναμική τους ενόψει των εκλογών

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:07

Κρεμλίνο: «Μέσα στις επόμενες μέρες» οι πρώτες συμβάσεις με τις ΗΠΑ για το ντίζελ

Πολιτική
14/10/2026 - 19:02

Προσπάθεια να «ξεπαγώσει» το καλώδιο – Υποβλήθηκε αίτημα για έκδοση NAVTEX

Ειδήσεις
14/10/2026 - 18:52

Τραμπ: Προανήγγειλε μαζικές έρευνες για πετρέλαιο και ορυκτά στη Γροιλανδία

Αυτοδιοίκηση
14/10/2026 - 18:31

Δήμος Αθηναίων: Πρώτος πιστοποιημένος Ισολογισμός Έναρξης – Τα οφέλη

Ειδήσεις
14/10/2026 - 18:20

Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο δεδομένων της Sberbank

Ακίνητα
14/10/2026 - 18:05

Prodexpo 2026: Στα 8 δισ. ευρώ οι επενδύσεις στο real estate μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/10/2026 - 18:04

«Καρφιά» Μητσοτάκη προς ΕΕ για το ενεργειακό – Μυτιληναίος: «Κλειδί» οι επενδύσεις σε υποδομές αποθήκευσης

Εργασιακά
14/10/2026 - 18:02

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και TP Greece συνδέουν τη μετεγκατάσταση με νέες δυνατότητες εργασίας στον Έβρο

Ανακοινώσεις
14/10/2026 - 17:58

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στη σύσταση Προγράμματος Euro Medium Term Notes προχωρά η εταιρεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ