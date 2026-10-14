Cabaret dinner show «BIJOUX»: Λαμπερή avant-première στο ανανεωμένο Baraonda Cabaret Dinner Club

Με λάμψη και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, το εντυπωσιακό Cabaret Dinner Show «BIJOUX» έκανε την πρεμιέρα του στο πλήρως ανανεωμένο «Baraonda Cabaret Dinner Club», παρουσιάζοντας ένα μοναδικό υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, καλλιτεχνικά acts, αισθησιασμό και υψηλή γαστρονομία.

Το ιστορικό Baraonda άνοιξε τις πόρτες του σε μια φαντασμαγορική avant-première, παρουσία εκλεκτών καλεσμένων από τον καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό και επιχειρηματικό κόσμο της Αθήνας, καθώς και φίλων του γνωστού επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης, με τη σκηνοθετική υπογραφή του καταξιωμένου Γιώργου Βάλαρη.

Απόλυτες πρωταγωνίστριες της βραδιάς ήταν η Κατερίνα Στικούδη και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, οι οποίες με την εκρηκτική σκηνική παρουσία και την αστείρευτη ενέργεια τους έκλεψαν τις εντυπώσεις, χαρίζοντας στο κοινό ένα μοναδικό υπερθέαμα.

Στο πλευρό τους, ο Αποστόλης Ψυχράμης, η Mikay και ο Φώτης Λαμάρης συμπλήρωσαν ιδανικά το καλλιτεχνικό σχήμα, παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, δυνατές ερμηνείες και εντυπωσιακές εναλλαγές.

Με την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Βάλαρη, το «BIJOUX» παντρεύει την ατμόσφαιρα των εμβληματικών ευρωπαϊκών cabaret με τη σύγχρονη club κουλτούρα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης που ξεπερνά τα συνηθισμένα.

Τη μοναδική αυτή εμπειρία απογειώνει η γαστρονομική πρόταση της βραδιάς, με ένα ξεχωριστό μενού που φέρει την υπογραφή του executive chef Θοδωρή Αφεντάκη του εμβληματικού «Dionysos Zonar’s».

Το «BIJOUX» έρχεται να αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς στη νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας, προσκαλώντας και προκαλώντας το κοινό κάθε Παρασκευή και Σάββατο σε ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, μουσική και δυναμικά acts. Σε έναν χώρο όπου η υψηλή αισθητική συναντά την μαγεία του cabaret show, κάθε βραδιά μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή εμπειρία, με τη θεατρικότητα και τη γαστρονομία να συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία.