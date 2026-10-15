TasteAtlas: Παγκόσμια διάκριση για τα μελομακάρονα – Τα 20 καλύτερα μπισκότα του κόσμου

Η δημοφιλής γαστρονομική πλατφόρμα επικαιροποίησε τη λίστα της στις 12 Οκτωβρίου 2026, τοποθετώντας το παραδοσιακό ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλύκισμα μία μόλις θέση μακριά από την κορυφή, με βαθμολογία 4,3 στα 5.
Τα μελομακάρονα άφησαν πίσω τους δεκάδες διάσημες γλυκές δημιουργίες από ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και τα κλασικά αμερικανικά μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας. Την πρώτη θέση κατέκτησαν τα Vánoční cukroví της Τσεχίας, με βαθμολογία 4,4, τα οποία, ωστόσο, δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο είδος μπισκότου, αλλά μια ολόκληρη κατηγορία παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων.
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