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TasteAtlas: Παγκόσμια διάκριση για τα μελομακάρονα – Τα 20 καλύτερα μπισκότα του κόσμου
Magazino
22:36 - 15 Οκτ 2026

TasteAtlas: Παγκόσμια διάκριση για τα μελομακάρονα – Τα 20 καλύτερα μπισκότα του κόσμου

Reporter.gr Newsroom

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Μπορεί να απομένουν ακόμη αρκετές εβδομάδες μέχρι τα Χριστούγεννα, όμως ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά των Ελλήνων έχει ήδη αρχίσει να κλέβει την παράσταση. Τα μελομακάρονα, με το ακαταμάχητο άρωμα της κανέλας και του πορτοκαλιού, το μέλι και τα καρύδια, κατάφεραν να ξεχωρίσουν διεθνώς, κατακτώντας τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα 100 καλύτερα μπισκότα του κόσμου, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του TasteAtlas.

Η δημοφιλής γαστρονομική πλατφόρμα επικαιροποίησε τη λίστα της στις 12 Οκτωβρίου 2026, τοποθετώντας το παραδοσιακό ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλύκισμα μία μόλις θέση μακριά από την κορυφή, με βαθμολογία 4,3 στα 5.

Τα μελομακάρονα άφησαν πίσω τους δεκάδες διάσημες γλυκές δημιουργίες από ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και τα κλασικά αμερικανικά μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας. Την πρώτη θέση κατέκτησαν τα Vánoční cukroví της Τσεχίας, με βαθμολογία 4,4, τα οποία, ωστόσο, δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο είδος μπισκότου, αλλά μια ολόκληρη κατηγορία παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων.

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