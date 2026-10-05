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Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο της Dynacom στα Στενά του Ορμούζ
Ναυτιλία
13:45 - 05 Οκτ 2026

Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο της Dynacom στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom

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Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο της Dynacom Tankers Management συμφερόντων Γιώργου Προκοπίου καταγράφηκε χθες στα Στενά του Ορμούζ, ανεβάζοντας σε τρία τα πλοία της εταιρείας που έχουν χτυπηθεί στην ευρύτερη περιοχή μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες.

Το τελευταίο περιστατικό αφορά το Lipsi, ένα νεότευκτο Aframax/LR2 περίπου 115.000 dwt, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα κατά τη διέλευσή του από τα Στενά. Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, χωρίς τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ούτε η προέλευση του βλήματος ούτε ποιος ευθύνεται για την επίθεση.

Το Lipsi είχε παραδοθεί στη Dynacom μόλις στις 24 Αυγούστου από το κινεζικό ναυπηγείο Shanhaiguan Shipbuilding.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις επιθέσεις που δέχθηκαν τον Ιούλιο δύο ακόμη πλοία υπό τη διαχείριση της Dynacom στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

Στις 20 Ιουλίου το Kavomaleas χτυπήθηκε από δύο βλήματα ανοικτά του Ομάν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο. Σχεδόν ταυτόχρονα χτυπήθηκε και το VLCC Acheloos, χωρητικότητας περίπου 306.000 dwt. Και στα δύο περιστατικά τα πληρώματα ήταν ασφαλή.

Η έκθεση του στόλου της Dynacom στις πολεμικές ζώνες δεν περιορίστηκε πάντως στο Ορμούζ. Την ίδια περίοδο το Asia, επίσης υπό τη διαχείριση της εταιρείας, χτυπήθηκε από drone στο Novorossiysk της Μαύρης Θάλασσας. Η πυρκαγιά που ακολούθησε τέθηκε υπό έλεγχο από το πλήρωμα, χωρίς τραυματισμούς ή ρύπανση.

Η Dynacom ήταν από τις εταιρείες που συνέχισαν τις διελεύσεις από το Ορμούζ ακόμη και όταν η εμπορική κίνηση είχε μειωθεί δραστικά. Μέχρι τον Απρίλιο είχε μεταφέρει περίπου 6,5 εκατ. βαρέλια μέσω των Στενών, έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους μη ιρανικούς operators που εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν τη διαδρομή.

Το χτύπημα στο Lipsi έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πετρελαϊκές ροές μέσω της περιοχής ανακάμπτουν, αλλά ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά υψηλός.

Τουλάχιστον επτά περιστατικά εναντίον δεξαμενόπλοιων καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ οι αναλυτές θαλάσσιας ασφάλειας επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία που να δείχνουν πως όλα τα πλοία που πλήττονται αποτελούν εξατομικευμένους στόχους.

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