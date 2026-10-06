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Χτυπήθηκε το Maran Gas Mystras της Μ. Αγγελικούση: Σώοι και οι 30 επιβαίνοντες
Ναυτιλία
12:11 - 06 Οκτ 2026

Χτυπήθηκε το Maran Gas Mystras της Μ. Αγγελικούση: Σώοι και οι 30 επιβαίνοντες

Reporter.gr Newsroom

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Χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός είναι και οι 30 επιβαίνοντες στο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) «Maran Gas Mystras», το οποίο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται 11 Έλληνες. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το πλοίο δεν έχει ακινητοποιηθεί και συνεχίζει την πορεία του με ίδια μέσα.

Το «Maran Gas Mystras» κατευθύνεται προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς ήταν το αντικείμενο που έπληξε το πλοίο ούτε υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε το συμβάν. Ως εκ τούτου, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την προέλευση ή την αιτία του πλήγματος.

Το «Maran Gas Mystras» είναι δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LNG, χωρητικότητας 159.900 κυβικών μέτρων, το οποίο κατασκευάστηκε το 2015, ενώ ανήκει στον στόλο της Μαρίας Αγγελικούσση.

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