Το Βερολίνο κλείνει τον δρόμο της COSCO προς τη γερμανική ενδοχώρα

Για λόγους ασφαλείας η κυβέρνηση της Γερμανίας απαγόρευσε την εξαγορά του 80% της εταιρίας logistic Zippel από την COSCO, καθώς η γερμανική εταιρεία συνδέει τα λιμάνια με το εσωτερικό της χώρας και υποστηρίζει τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η σχεδιαζόμενη εξαγορά θα επέκτεινε τη δραστηριότητα της κινεζικής κρατικής ναυτιλιακής στις μεταφορές από τα γερμανικά λιμάνια προς την ενδοχώρα, συνδέοντας τις θαλάσσιες υπηρεσίες της με τη διανομή εμπορευματοκιβωτίων στο εσωτερικό της χώρας.

Το Βερολίνο θεωρεί ότι η συναλλαγή θα αύξανε τις εξαρτήσεις και θα μπορούσε να υπονομεύσει την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού στη Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να εκδοθεί εντολή απαγόρευσης με επίκληση ανησυχιών για την ασφάλεια.

Η Zippel, με περίπου 350 εργαζομένους, οργανώνει τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων με τρένα, φορτηγά και πλοία. Παρότι δεν συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ομίλους του κλάδου, η θέση της στο δίκτυο μεταφορών προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη δραστηριότητά της.

Όπως αναφέρει η Handelsblatt, η εταιρεία έχει συστημικά σημαντικό ρόλο στη διακίνηση φορτίων μεταξύ λιμανιών και ενδοχώρας, ενώ παρέχει και υπηρεσίες εφοδιαστικής υποστήριξης στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η εξαγορά είχε περάσει τον έλεγχο της γερμανικής ομοσπονδιακής αρχής ανταγωνισμού τον Φεβρουάριο. Το σκεπτικό ήταν ότι η COSCO και η Zippel λειτουργούν σε διαδοχικά στάδια της μεταφορικής αλυσίδας και δεν ανταγωνίζονται άμεσα η μία την άλλη.

Η πρώτη αναλαμβάνει κυρίως τη θαλάσσια μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων και η δεύτερη την προώθησή τους από τα λιμάνια στους τελικούς προορισμούς.

Η έγκριση αυτή, όμως, δεν ολοκλήρωνε τον έλεγχο της συναλλαγής. Η αξιολόγηση των συνεπειών για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια ανήκει στο ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομίας, στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εξωτερικού εμπορίου. Ήδη τον Απρίλιο είχαν γίνει γνωστές επιφυλάξεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος για τη σχεδιαζόμενη μεταβίβαση.

Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε ανέφερε ότι η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει περίπου 300 εξαγορές ετησίως. Κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η χώρα παραμένει ανοιχτή στις ξένες επενδύσεις, αλλά μπορεί να αποκλείσει συναλλαγές που κρίνει ότι θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.