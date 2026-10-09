Κικίλιας: Για πρώτη φορά η ναυτιλία στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ

Στη σημασία της συμμετοχής της ναυτιλίας, για πρώτη φορά ως ξεχωριστής θεματικής ενότητας στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας–ΗΠΑ, στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, αλλά και στην ανάγκη διατήρησης των αρχών και των αξιών της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του που παραχώρησε στον ρ/σ MEGA NEWS 104,6 και στον δημοσιογράφο, Γιώργο Παπαχρήστο.

Αναφερόμενος στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας–ΗΠΑ, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε: «Για πρώτη φορά η ναυτιλία εντάχθηκε με θεσμικό βάρος ως ξεχωριστό κομμάτι σε αυτόν τον διάλογο και με τις ΗΠΑ να αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως ισχυρή και αξιόπιστη ναυτιλιακή δύναμη, με σημαντικό ρόλο στις διεθνείς μεταφορές, στο εμπόριο και στην παγκόσμια οικονομία».

Ο Υπουργός μίλησε για τη συστηματική προσπάθεια που προηγήθηκε, με συναντήσεις που πραγματοποίησε ο ίδιος σε Αθήνα και Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας ότι η δουλειά αυτή έγινε σε χαμηλούς τόνους και χωρίς επικοινωνιακές τυμπανοκρουσίες. Σημείωσε, δε, ότι, εφόσον η Ελλάδα αξιοποιήσει αυτή την εξέλιξη, θα έχει τη δυνατότητα μέσω της ναυτιλίας να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την πρωτογενή παραγωγή, τις μεταφορές, τις εισαγωγές και τις τιμές της αγοράς «Βλέπετε ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Αισθάνομαι και ελπίζω ότι όλα αυτά θα έχουν σύντομα μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις μεταναστατευτικές ροές από τη Λιβύη, ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι ενώ η χώρα αυτή αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, παράλληλα δέχεται μεταναστευτικές πιέσεις από άλλες περιοχές της Αφρικής, όπως το Σουδάν και η Αίγυπτος, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μικρά και ακατάλληλα πλοιάρια- ακόμα και βάρκες- να διανύουν εκατοντάδες ναυτικά μίλια από τις λιβυκές ακτές, μεταφέροντας μετανάστες στη νότια Κρήτη. «Γι’ αυτό αναβαθμίσαμε, φέτος, την επιχειρησιακή μας δυνατότητα στην Κρήτη. Βάλαμε Περιφερειάρχη τον πρώην Διοικητή των εναερίων μέσων του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος συνεργάζεται με την Frontex. Βάλαμε, επίσης, μόνιμο αξιωματικό-σύνδεσμο του Λιμενικού Σώματος στη Λιβύη, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει τις δέουσες προσπάθειες συνεννόησης με τις λιβυκές αρχές. Δεν είναι εύκολο. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με την Ακτοφυλακή της Λιβύης και προσπαθούμε, στα όρια των δικών μας χωρικών υδάτων και των δικών τους, να κάνουμε αυτή τη διαχείριση, να τους ειδοποιούμε νωρίς και να έρχονται να περισυλλέγουν αυτούς τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, ο νόμος της θάλασσας και οι διεθνείς συνθήκες λένε ότι όταν άνθρωποι βρίσκονται στη θάλασσα και κινδυνεύουν, δεν το συζητάω, εκεί πας και κάνεις έρευνα και διάσωση», τόνισε.

Ο κ. Κικίλιας στάθηκε ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούν τα στελέχη του Λιμενικού στη Μεσόγειο. «Είναι αλλιώς να επιχειρεί το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή στα 2, 3 ή 4 ναυτικά μίλια στο Ανατολικό Αιγαίο, μεταξύ νησιών και στεριάς, και αλλιώς στα 80 ή 90 ναυτικά μίλια σε ανοιχτή θάλασσα, στη Μεσόγειο», δήλωσε, ενώ παράλληλα καταφέρθηκε κατά των κυκλωμάτων διακινητών, χαρακτηρίζοντάς τους εγκληματίες που εκμεταλλεύονται και θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. «Είναι μια “μπίζνα” πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι ό,τι πιο πρόστυχο και ό,τι πιο τραγικό υπάρχει. Πετάνε αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους στη θάλασσα και μετά τους εγκαταλείπουν», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη διαχείριση των αφίξεων στην Κρήτη, ο Υπουργός χαρακτήρισε σωστή τη δημιουργία προσωρινής δομής στα Χανιά. «Γι' αυτό και οι Χανιώτες, φέτος, δεν έχουν δει μετανάστη. Όσοι έρχονται, παραμένουν μέσα στη δομή και στη συνέχεια τους διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει σύντομα αντίστοιχη λύση και στο Ηράκλειο, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της δράσης των διακινητών.

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στην ανάγκη επαναπροσέγγισης των πολιτών που απομακρύνθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στη σημασία διατήρησης της πολιτικής φυσιογνωμίας της παράταξης. «Υπάρχει κόσμος ο οποίος από το 2019 και μετά “κάθισε σπίτι του” και αυτόν τον κόσμο τον θέλουμε. Υπάρχει ο κόσμος της παράταξης που συστηματικά μας στηρίζει, είναι δίπλα μας και δεν μας έχει εγκαταλείψει ποτέ. Πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο κόσμος, περήφανος για εμάς, για τις πολιτικές μας, τον τρόπο που χειριζόμαστε τον δημόσιο λόγο, τον αξιακό μας κώδικα και, επαναλαμβάνω, χωρίς να ξεφεύγουμε από το DNA μας», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ανοιχτή σε όσους αποδέχονται τις αρχές και τις αξίες της, συνδέοντας τη διατήρηση της πολιτικής της ταυτότητας με τη διαχρονική αντοχή της παράταξης. «Είναι καλοδεχούμενοι όλοι αυτοί οι οποίοι αποδέχονται το DNA της παράταξής μας, τις αξίες και τις αρχές μας και προσαρμόζονται στα δεδομένα αυτά, τα οποία μας έκαναν τη μοναδική παράταξη που άντεξε στα 52 χρόνια της Μεταπολίτευσης, ενώ οι υπόλοιπες δυσκολεύτηκαν πολύ, κατέρρευσαν και τώρα πλέον έχουν άλλη δημοσκοπική δυναμική», επισήμανε ο Υπουργός.