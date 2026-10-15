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Κικίλιας: Στην Ιαπωνία για την περαιτέρω ανάπτυξη των ναυτιλιακών σχέσεων των δύο χωρών
Ναυτιλία
12:39 - 15 Οκτ 2026

Κικίλιας: Στην Ιαπωνία για την περαιτέρω ανάπτυξη των ναυτιλιακών σχέσεων των δύο χωρών

Reporter.gr Newsroom

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Στην Ιαπωνία έχει μεταβεί ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, όπου θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες σειρά επαφών με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ιαπωνικής κυβέρνησης, με αντικείμενο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλίας, των λιμενικών υποδομών, της ναυπηγικής βιομηχανίας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα Υπουργού Ναυτιλίας στην Ιαπωνία έπειτα από 13 χρόνια.

Η Ελλάδα και η Ιαπωνία συνδέονται εδώ και δεκαετίες με ισχυρούς δεσμούς στον ναυτιλιακό τομέα, έχοντας αναπτύξει μια σχέση με σημαντικό οικονομικό και εμπορικό αποτύπωμα. Η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία και η ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία διατηρούν στενή συνεργασία, με τους Έλληνες εφοπλιστές να καταλαμβάνουν σταθερά τη δεύτερη θέση ως προς τις παραγγελίες νέων πλοίων στα ιαπωνικά ναυπηγεία. Παράλληλα, το 24% του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου έχει κατασκευαστεί στην Ιαπωνία, στοιχείο που αποτυπώνει το βάθος και τη διάρκεια αυτής της σχέσης και δημιουργεί προοπτικές για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και επενδύσεων.

Πέρα από τους ισχυρούς οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς τους, οι δύο χώρες μοιράζονται την κοινή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, αρχές ιδιαίτερης σημασίας για δύο χώρες με ισχυρή ναυτιλιακή παρουσία και καθοριστικό ρόλο στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο.

Σε αυτή τη βάση, οι δύο χώρες επιδιώκουν να διευρύνουν τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας τόσο τις παραδοσιακές τους σχέσεις όσο και τις δυνατότητες που δημιουργούνται από τις σύγχρονες ανάγκες της διεθνούς ναυτιλίας. Το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί επαφές και συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών στην Αθήνα, ενώ ιδιαίτερη σημασία είχε και η παρουσία της Ιαπωνίας ως τιμώμενης χώρας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, ο κ. Κικίλιας είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Ιάπωνα Υπουργό Οικονομικής Ασφάλειας και αρμόδιο για την Αναπτυξιακή Στρατηγική, Minoru Kiuchi, με αντικείμενο τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών και ναυτιλιακών σχέσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας.

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