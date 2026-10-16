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Δύο Χρυσά Βραβεία για την PCT στα Environmental Awards 2026
Ναυτιλία
09:55 - 16 Οκτ 2026

Δύο Χρυσά Βραβεία για την PCT στα Environmental Awards 2026

Reporter.gr Newsroom

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Η PCT S.A. (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.), θυγατρική της COSCO SHIPPING Ports, απέσπασε δύο Χρυσά Βραβεία στα Environmental Awards 2026, για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των λιμενικών υποδομών.

Οι διακρίσεις αφορούν στα έργα «Carbon Intelligence Framework: Monitoring, Managing and Reducing Port Emissions» και «SMART Microclimate Forecasting Network: Enhancing Climate Resilience», τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική της Εταιρείας για την απανθρακοποίηση των δραστηριοτήτων της και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το PCT Carbon Intelligence Framework αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, υποστηρίζοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων βάσει ενιαίας στρατηγικής απανθρακοποίησης, και την υλοποίηση προετεραιοποιημένων, μετρήσιμων και στοχευμένων δράσεων μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Η συστηματική εφαρμογή της στρατηγικής απανθρακοποίησης έχει ήδη συμβάλει στην επίτευξη μείωσης των εκπομπών CO₂ άνω του 35% σε σύγκριση με το έτος βάσης 2022.

Το SMART Microclimate Forecasting Network περιλαμβάνει 28 μετεωρολογικούς σταθμούς, αξιοποιώντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης για την παροχή εξειδικευμένων μικροκλιματικών προγνώσεων και έγκαιρων προειδοποιήσεων. Η εφαρμογή του συμβάλλει ουσιαστικά στην ισχυροποίηση της κλιματική ανθεκτικότητας, την επιπλέον ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων, και την υποστήριξη της επιχειρησιακής συνέχειας.

Στο πλαίσιο της τελετής απονομής που διοργανώθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, η κα. Νίνα Αργυροπούλου, Deputy Manager, Public Relations & Sustainability Department της PCT, δήλωσε: «Οι δύο χρυσές διακρίσεις της PCT στα Environmental Awards, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας να μετατρέπουμε τους στόχους βιωσιμότητας σε πράξη, με ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Αξιοποιώντας την τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, επενδύουμε σε καινοτόμες λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και ενισχύουν την κλιματική ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των λιμενικών μας λειτουργειών. Για εμάς, η πραγματική αξία της καινοτομίας βρίσκεται στον θετικό αντίκτυπο που δημιουργεί στο περιβάλλον, στις υποδομές και στην κοινωνία».

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