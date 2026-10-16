25ο NAVIGATOR Forum: Οι μεγάλες προκλήσεις και οι αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ναυτιλίας

Πώς μπορεί η ναυτιλία να προχωρήσει στην πράσινη μετάβαση όταν τα εναλλακτικά καύσιμα και οι υποδομές παραμένουν περιορισμένα; Θα ενισχύσει η τεχνητή νοημοσύνη τον άνθρωπο ή θα αλλάξει ριζικά τον ρόλο του; Ποιος θα χρηματοδοτήσει τη μετάβαση και πώς μπορεί η ναυτιλία να ανταποκριθεί σε ένα ολοένα πιο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον;

Αυτά ήταν μερικά από τα κρίσιμα ερωτήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του 25ου NAVIGATOR 2026 – The Shipping Decision Makers Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συγκεντρώνοντας 600 στελέχη της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Πλοιοκτήτες, ανώτατα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, πάροχοι ναυτιλιακών υπηρεσιών, εκπρόσωποι θεσμών και διπλωματικών αρχών, καθώς και νέοι επαγγελματίες συναντήθηκαν σε μία διοργάνωση που συμπλήρωσε 25 χρόνια ουσιαστικού διαλόγου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του NAVIGATOR Forum ως σημείου αναφοράς και διασύνδεσης της ναυτιλιακής κοινότητας.

25 Χρόνια NAVIGATOR Forum – 35 Χρόνια NAVIGATOR Shipping Consultants

Ανοίγοντας τις εργασίες, η Δανάη Μπεζαντάκου, CEO της NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS, πραγματοποίησε μία αναδρομή στην 25χρονη ιστορία του Forum, αποτίοντας φόρο τιμής στο όραμα του Capt. Δημήτρη Μπεζαντάκου και της Ιωάννας Μπεζαντάκου, που έθεσαν τα θεμέλια του θεσμού. Υπογράμμισε ότι η πραγματική αξία του NAVIGATOR Forum βρίσκεται στους ανθρώπους, στις σχέσεις εμπιστοσύνης και στις συνεργασίες που δημιουργούνται, θέτοντας ως στόχο για τα επόμενα 25 χρόνια τη μετατροπή του διαλόγου σε ουσιαστική δράση.

Την παρουσίαση του συνεδρίου ανέλαβε η Όλγα Μπεζαντάκου, Chief Legal Counsel / COO, η οποία αναφέρθηκε στα 35 χρόνια της NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS και στη διεθνή παρουσία της σε περισσότερα από 1.500 λιμάνια παγκοσμίως, με πρόσβαση σε πάνω από 1.000 ρυμουλκά, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της ρυμούλκησης στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των θαλάσσιων μεταφορών.

Ισχυρά μηνύματα από τη θεσμική ηγεσία

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας τη σημασία του κλάδου στις διμερείς στρατηγικές σχέσεις, με αφορμή και τις επαφές με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio.

Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Αλεξανδράτος, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη τεχνολογικής βεβαιότητας, κατάλληλων υποδομών και ανταγωνιστικού κόστους, τονίζοντας ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν και στην πράξη. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της ανθεκτικότητας των μεταφορών και της δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Από τους περιβαλλοντικούς στόχους στην πραγματικότητα της ναυτιλίας

Έντονος προβληματισμός εκφράστηκε στο πάνελ «From Regulation to Reality: Delivering Shipping’s Energy Transition», με συντονιστή τον Δημήτρη Ανάση, σχετικά με την απόσταση μεταξύ των στόχων απανθρακοποίησης και των διαθέσιμων τεχνολογικών λύσεων. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων, οι ελλείψεις υποδομών και οι συνεχείς κανονιστικές αλλαγές βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τους ομιλητές να αναδεικνύουν διαφορετικές προσεγγίσεις και τη σημασία της άμεσης βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Στο «Connected Ships, Empowered People», με συντονιστή τον Dr. Μάνθο Μαχαίρα, το ενδιαφέρον στράφηκε στον άνθρωπο πίσω από την τεχνολογία. Το βασικό μήνυμα ήταν ότι τα έξυπνα πλοία χρειάζονται κατάλληλα εκπαιδευμένους ανθρώπους, με την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα να αποτελούν εργαλεία υποστήριξης και όχι υποκατάστατα της ανθρώπινης κρίσης. Παράλληλα, ο Michele De Iudicibus της Fincantieri NexTech παρουσίασε το όραμα για ένα περισσότερο διασυνδεδεμένο και ευφυές ναυτιλιακό οικοσύστημα.

Ποιος θα πληρώσει τελικά το κόστος της πράσινης μετάβασης; Αυτό ήταν ένα από τα βασικά ερωτήματα της ενότητας «Green Funding or No Funding», με συντονίστρια την Πηνελόπη Κασάνη, όπου εκπρόσωποι του χρηματοπιστωτικού και ναυτιλιακού κλάδου συζήτησαν πώς η περιβαλλοντική απόδοση επηρεάζει πλέον τις επενδυτικές αποφάσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Ελληνικά ναυπηγεία και γεωπολιτική: Νέες ευκαιρίες, νέοι κίνδυνοι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συζήτηση της Δανάης Μπεζαντάκου με τον Πάνο Ξενοκώστα, Founder, President & CEO της ONEX Shipyards & Technologies Group, για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, τις διεθνείς συνεργασίες και τις δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης της ελληνικής τεχνογνωσίας.

Στην ενότητα «The Sea at the Heart of Geopolitics», υπό τον συντονισμό του Καθηγητή Αθανάσιου Πλατιά, αναδείχθηκε πώς οι διεθνείς συγκρούσεις, οι κυρώσεις και ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων επαναπροσδιορίζουν τις θαλάσσιες διαδρομές, αυξάνουν το λειτουργικό και ασφαλιστικό κόστος και δημιουργούν νέες απειλές για τα πληρώματα. Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη διαρκούς προσαρμογής της ναυτιλίας σε μία μεταβαλλόμενη παγκόσμια πραγματικότητα.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση «Shipping Now: What’s Shaping the Industry», μεταξύ της Δανάης Μπεζαντάκου και του Γιώργου Μάγκου της Interunity Group, με κοινή διαπίστωση ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η τεχνολογική εξέλιξη και η ανταγωνιστικότητα θα συνεχίσουν να καθορίζουν τις στρατηγικές επιλογές της ναυτιλίας.

25 χρόνια μετά, η συζήτηση συνεχίζεται

Κλείνοντας, η Δανάη Μπεζαντάκου ευχαρίστησε θερμά τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές, τους συντονιστές, τους χορηγούς και τους συνεργάτες για τη συμβολή τους στην επιτυχία της επετειακής διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι η δύναμη του NAVIGATOR Forum βρίσκεται στους ανθρώπους που επιστρέφουν κάθε χρόνο, μοιράζονται τις εμπειρίες τους και δημιουργούν νέες συνεργασίες.

Ανανεώνοντας το ραντεβού για το NAVIGATOR Forum 2027, επανέλαβε το διαχρονικό μήνυμα του θεσμού:

25 Years of NAVIGATOR Forum – And the Conversation Goes On.