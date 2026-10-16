ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
25ο NAVIGATOR Forum: Οι μεγάλες προκλήσεις και οι αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ναυτιλίας
Ναυτιλία
11:28 - 16 Οκτ 2026

25ο NAVIGATOR Forum: Οι μεγάλες προκλήσεις και οι αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ναυτιλίας

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Πώς μπορεί η ναυτιλία να προχωρήσει στην πράσινη μετάβαση όταν τα εναλλακτικά καύσιμα και οι υποδομές παραμένουν περιορισμένα; Θα ενισχύσει η τεχνητή νοημοσύνη τον άνθρωπο ή θα αλλάξει ριζικά τον ρόλο του; Ποιος θα χρηματοδοτήσει τη μετάβαση και πώς μπορεί η ναυτιλία να ανταποκριθεί σε ένα ολοένα πιο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον;

Αυτά ήταν μερικά από τα κρίσιμα ερωτήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του 25ου NAVIGATOR 2026 – The Shipping Decision Makers Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συγκεντρώνοντας 600 στελέχη της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Πλοιοκτήτες, ανώτατα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, πάροχοι ναυτιλιακών υπηρεσιών, εκπρόσωποι θεσμών και διπλωματικών αρχών, καθώς και νέοι επαγγελματίες συναντήθηκαν σε μία διοργάνωση που συμπλήρωσε 25 χρόνια ουσιαστικού διαλόγου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του NAVIGATOR Forum ως σημείου αναφοράς και διασύνδεσης της ναυτιλιακής κοινότητας.

25 Χρόνια NAVIGATOR Forum – 35 Χρόνια NAVIGATOR Shipping Consultants

Ανοίγοντας τις εργασίες, η Δανάη Μπεζαντάκου, CEO της NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS, πραγματοποίησε μία αναδρομή στην 25χρονη ιστορία του Forum, αποτίοντας φόρο τιμής στο όραμα του Capt. Δημήτρη Μπεζαντάκου και της Ιωάννας Μπεζαντάκου, που έθεσαν τα θεμέλια του θεσμού. Υπογράμμισε ότι η πραγματική αξία του NAVIGATOR Forum βρίσκεται στους ανθρώπους, στις σχέσεις εμπιστοσύνης και στις συνεργασίες που δημιουργούνται, θέτοντας ως στόχο για τα επόμενα 25 χρόνια τη μετατροπή του διαλόγου σε ουσιαστική δράση.

Την παρουσίαση του συνεδρίου ανέλαβε η Όλγα Μπεζαντάκου, Chief Legal Counsel / COO, η οποία αναφέρθηκε στα 35 χρόνια της NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS και στη διεθνή παρουσία της σε περισσότερα από 1.500 λιμάνια παγκοσμίως, με πρόσβαση σε πάνω από 1.000 ρυμουλκά, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της ρυμούλκησης στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των θαλάσσιων μεταφορών.

Ισχυρά μηνύματα από τη θεσμική ηγεσία

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας τη σημασία του κλάδου στις διμερείς στρατηγικές σχέσεις, με αφορμή και τις επαφές με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio.

Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Αλεξανδράτος, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη τεχνολογικής βεβαιότητας, κατάλληλων υποδομών και ανταγωνιστικού κόστους, τονίζοντας ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν και στην πράξη. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της ανθεκτικότητας των μεταφορών και της δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Από τους περιβαλλοντικούς στόχους στην πραγματικότητα της ναυτιλίας

Έντονος προβληματισμός εκφράστηκε στο πάνελ «From Regulation to Reality: Delivering Shippings Energy Transition», με συντονιστή τον Δημήτρη Ανάση, σχετικά με την απόσταση μεταξύ των στόχων απανθρακοποίησης και των διαθέσιμων τεχνολογικών λύσεων. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων, οι ελλείψεις υποδομών και οι συνεχείς κανονιστικές αλλαγές βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τους ομιλητές να αναδεικνύουν διαφορετικές προσεγγίσεις και τη σημασία της άμεσης βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Στο «Connected Ships, Empowered People», με συντονιστή τον Dr. Μάνθο Μαχαίρα, το ενδιαφέρον στράφηκε στον άνθρωπο πίσω από την τεχνολογία. Το βασικό μήνυμα ήταν ότι τα έξυπνα πλοία χρειάζονται κατάλληλα εκπαιδευμένους ανθρώπους, με την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα να αποτελούν εργαλεία υποστήριξης και όχι υποκατάστατα της ανθρώπινης κρίσης. Παράλληλα, ο Michele De Iudicibus της Fincantieri NexTech παρουσίασε το όραμα για ένα περισσότερο διασυνδεδεμένο και ευφυές ναυτιλιακό οικοσύστημα.

Ποιος θα πληρώσει τελικά το κόστος της πράσινης μετάβασης; Αυτό ήταν ένα από τα βασικά ερωτήματα της ενότητας «Green Funding or No Funding», με συντονίστρια την Πηνελόπη Κασάνη, όπου εκπρόσωποι του χρηματοπιστωτικού και ναυτιλιακού κλάδου συζήτησαν πώς η περιβαλλοντική απόδοση επηρεάζει πλέον τις επενδυτικές αποφάσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

5 1 1211bb542aaa6a86

Ελληνικά ναυπηγεία και γεωπολιτική: Νέες ευκαιρίες, νέοι κίνδυνοι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συζήτηση της Δανάης Μπεζαντάκου με τον Πάνο Ξενοκώστα, Founder, President & CEO της ONEX Shipyards & Technologies Group, για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, τις διεθνείς συνεργασίες και τις δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης της ελληνικής τεχνογνωσίας.

Στην ενότητα «The Sea at the Heart of Geopolitics», υπό τον συντονισμό του Καθηγητή Αθανάσιου Πλατιά, αναδείχθηκε πώς οι διεθνείς συγκρούσεις, οι κυρώσεις και ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων επαναπροσδιορίζουν τις θαλάσσιες διαδρομές, αυξάνουν το λειτουργικό και ασφαλιστικό κόστος και δημιουργούν νέες απειλές για τα πληρώματα. Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη διαρκούς προσαρμογής της ναυτιλίας σε μία μεταβαλλόμενη παγκόσμια πραγματικότητα.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση «Shipping Now: Whats Shaping the Industry», μεταξύ της Δανάης Μπεζαντάκου και του Γιώργου Μάγκου της Interunity Group, με κοινή διαπίστωση ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η τεχνολογική εξέλιξη και η ανταγωνιστικότητα θα συνεχίσουν να καθορίζουν τις στρατηγικές επιλογές της ναυτιλίας.

25 χρόνια μετά, η συζήτηση συνεχίζεται

Κλείνοντας, η Δανάη Μπεζαντάκου ευχαρίστησε θερμά τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές, τους συντονιστές, τους χορηγούς και τους συνεργάτες για τη συμβολή τους στην επιτυχία της επετειακής διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι η δύναμη του NAVIGATOR Forum βρίσκεται στους ανθρώπους που επιστρέφουν κάθε χρόνο, μοιράζονται τις εμπειρίες τους και δημιουργούν νέες συνεργασίες.

Ανανεώνοντας το ραντεβού για το NAVIGATOR Forum 2027, επανέλαβε το διαχρονικό μήνυμα του θεσμού:

25 Years of NAVIGATOR Forum – And the Conversation Goes On.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: Στην Ιαπωνία για την περαιτέρω ανάπτυξη των ναυτιλιακών σχέσεων των δύο χωρών
Ναυτιλία

Κικίλιας: Στην Ιαπωνία για την περαιτέρω ανάπτυξη των ναυτιλιακών σχέσεων των δύο χωρών

Αντώνης Λαιμός: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στη ναυτιλιακή της ισχύ και όχι στη μαζική ναυπήγηση εμπορικών πλοίων
Ναυτιλία

Αντώνης Λαιμός: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στη ναυτιλιακή της ισχύ και όχι στη μαζική ναυπήγηση εμπορικών πλοίων

Η αθέατη εξουσία που κυβερνά τις θάλασσες
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η αθέατη εξουσία που κυβερνά τις θάλασσες

Capital: Μια ειδική περίπτωση στο Χρηματιστήριο
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Capital: Μια ειδική περίπτωση στο Χρηματιστήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
16/10/2026 - 12:25

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και για το νέο πρόγραμμα EMTN από S&P 500 και Moody’s

Ειδήσεις
16/10/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 4,2% στην επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων το πρώτο εξάμηνο

Πολιτική
16/10/2026 - 12:11

Ανδρουλάκης στο TikTok: Έμαθες τι σημαίνει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος για σένα;

Πολιτική
16/10/2026 - 12:03

Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να είναι λύση η εκμετάλλευση μεταναστών σε διαμερίσματα

Ειδήσεις
16/10/2026 - 12:01

Χριστοδουλίδης: Να εξεταστεί ευρωπαϊκός προϋπολογισμός τριών ή τεσσάρων ετών

Ειδήσεις
16/10/2026 - 11:49

Σύνοδος Κορυφής χωρισμένη στα δύο: Οργή για τους χειρισμούς του Κόστα - Καυγάς Μερτς-Μελόνι

Ανακοινώσεις
16/10/2026 - 11:46

Allwyn: Λεπτομέρειες σχετικά με την ενδιάμεση διανομή και την επιλογή επανεπένδυσης

Ναυτιλία
16/10/2026 - 11:28

25ο NAVIGATOR Forum: Οι μεγάλες προκλήσεις και οι αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ναυτιλίας

Πολιτική
16/10/2026 - 11:27

Ούτε ένα «αντίο» για την Κίμπερλι – Τέλος θητείας χωρίς τις καθιερωμένες φιλοφρονήσεις

Χρηματιστήρια
16/10/2026 - 11:22

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές - Ανάκαμψη για τον τεχνολογικό κλάδο

Πολιτική
16/10/2026 - 11:13

Παρέμβαση Γ. Μανιάτη στην Κομισιόν: «Έως 3,8 δισ. € τα δυνητικά οφέλη της Ελλάδας από τα Ανοιχτά Δεδομένα»

Οικονομία
16/10/2026 - 11:11

ΙΟΒΕ: Περαιτέρω μικρή ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/10/2026 - 11:10

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Η συμβολή της Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών στην υγιεινή διατροφή από την παιδική ηλικία

Σχόλια Αγοράς
16/10/2026 - 11:07

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι τράπεζες μετά την υποχώρηση – Τα τεχνικά επίπεδα για τις μετοχές

Ειδήσεις
16/10/2026 - 10:59

Συνάντηση ΕΕ – Κίνας στην Μπανγκόκ: Συμφωνία για τακτικό διάλογο σε μακροοικονομικά ζητήματα

Πολιτική
16/10/2026 - 10:52

Γεωργιάδης: Το κόμμα Σαμαρά τείνει να γίνει γκροτέσκο - Δεν υπάρχει ΝΔ χωρίς τον Κώστα Καραμανλή

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/10/2026 - 10:44

Tesla Roadster: Έτοιμο το αυτοκίνητο που... πετάει, έπειτα από μία δεκαετία καθυστερήσεων (videos)

Ειδήσεις
16/10/2026 - 10:40

Reuters: Περιορισμοί στο Starshield της SpaceX με απόφαση του Λευκού Οίκου – Τι αλλάζει για την Ουκρανία

Ειδήσεις
16/10/2026 - 10:30

Μακελειό σε δημοτικό στο Όρεγκον: Η 21η μαζική δολοφονία στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2026

Πολιτική
16/10/2026 - 10:21

Κεραμέως: Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε 500.000 εργαζομένους - Ποιους κλάδους αφορά

Ειδήσεις
16/10/2026 - 10:18

Γκιλφόιλ: Ο Τραμπ την «αδειάζει», ο Βανς καταδικάζει και η απειλή για ηχητικό 16 λεπτών που ταράζει τον Λευκό Οίκο

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 10:16

myBusinessSupport: Άνοιξε η πλατφόρμα για τον α’ κύκλο του ειδικού σχήματος στήριξης για τις επιχειρήσεις της ΠΕ Ρεθύμνου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
16/10/2026 - 10:13

Ο Όμιλος Softweb επενδύει σε νέες εγκαταστάσεις στην Αθήνα

Αναλύσεις
16/10/2026 - 10:05

ΧΑ: Στις 2590 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
16/10/2026 - 09:56

Ανάκαμψη στα ασιατικά χρηματιστήρια με ώθηση από το rebound στις τεχνολογικές μετοχές

Ναυτιλία
16/10/2026 - 09:55

Δύο Χρυσά Βραβεία για την PCT στα Environmental Awards 2026

Πολιτική
16/10/2026 - 09:48

Πιερρακάκης: Η εποχή του φθηνού και άφθονου κεφαλαίου έχει παρέλθει

Πολιτική
16/10/2026 - 09:44

ΠΑΣΟΚ: 506.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά κινδυνεύουν να μη δουν ολόκληρη την αύξηση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/10/2026 - 09:36

Sani/Ikos: Άνοδος εσόδων και επενδύσεις €355,8 εκατ. με επίκεντρο τη βιώσιμη πολυτελή φιλοξενία

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
16/10/2026 - 09:23

Εξορύξεις: Προτάσεις του ΣΜΕ για την αναθεώρηση του μεταλλευτικού κανονισμού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ