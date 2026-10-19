Celestyal: Παρουσιάζει ένα νέο πρόγραμμα εμπειριών εν πλω για τις κρουαζιέρες στη Δυτική Μεσόγειο

Η Celestyal παρουσιάζει σήμερα (19/10) ένα νέο πρόγραμμα εμπειριών εν πλω, με επίκεντρο την τοπική γαστρονομία, την ψυχαγωγία και τις δραστηριότητες εμπνευσμένες από τους προορισμούς, ενόψει της πρώτης περιόδου αποκλειστικής παρουσίας του Celestyal Discovery στη Δυτική Μεσόγειο.

Το πρόγραμμα πλαισιώνει τις νέες κρουαζιέρες με το Celestyal Discovery, χωρητικότητας 1.360 επιβατών, οι οποίες ξεκινούν στις 5 Δεκεμβρίου, και συνδυάζουν γαστρονομία, οίνο, μουσική και πολιτιστικές εμπειρίες εμπνευσμένες από τους προορισμούς της Δυτικής Μεσογείου.

Η γαστρονομική εμπειρία θα περιλαμβάνει νέα μενού στο κεντρικό εστιατόριο Thalassa και στο Smoked Olive, εστιατόριο το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικά τους επιβάτες που διαμένουν σε σουίτα, καθώς και νέα πιάτα εμπνευσμένα από τις τοπικές κουζίνες θα προσφέρονται στον μπουφέ του εστιατορίου Taverna. Στις νέες γευστικές προτάσεις κυριαρχούν η πορτογαλική σούπα caldo verde, το κοτόπουλο piri piri, η ισπανική κρεμμυδόσουπα με Tio Pepe sherry και churros, τα ιταλικά arancini και τα μαροκινά ταζίν. Ένας θεματικός μπουφές με τίτλο «Royal Moorish» θα προσφερθεί κατά την προσέγγιση του πλοίου στην Καζαμπλάνκα, ενώ στο Taverna θα ξεχωρίζει η κοπή και σερβίρισμα του ισπανικού jamón Serrano.

Το εστιατόριο Grill Seekers, με ιδιωτικό χώρο εστίασης, θα παρουσιάσει ένα ανανεωμένο μενού ευρωπαϊκού μπιστρό, συνδυάζοντας κλασικές αγαπημένες γεύσεις με ξεχωριστές γαστρονομικές δημιουργίες. Στις επιλογές περιλαμβάνονται σαλιγκάρια, μοσχαρίσιος μυελός ψημένος στον φούρνο, ψάρι toothfish και πιάτα θαλασσινών, χοιρινό Iberico, καθώς και αρνίσια σπάλα με το κόκαλο, μαγειρεμένη για έξι ώρες με την τεχνική του κλέφτικου. Το μενού συμπληρώνουν χειροποίητο gelato, κλασικά επιδόρπια, όπως η Crêpe Suzette και το Savarin au pastis, καθώς και μια επιλογή τοπικών τυριών ΠΟΠ. Το Greek Deli θα διατηρήσει τον χαρακτηριστικό γύρο του εμπλουτίζοντας το μενού του με νέες επιλογές street food από τη Μεσόγειο, όπως η ισπανική τορτίγια και οι πατάτες bravas.

Το γαστρονομικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης μια ξεχωριστή μεσογειακή εμπειρία: ένα αφιέρωμα στην ισπανική παέγια δίπλα στην πισίνα, με τρεις διαφορετικές εκδοχές του κλασικού ισπανικού πιάτου, που θα ολοκληρωθεί με έναν πλούσιο μπουφέ με γλυκά εμπνευσμένα από τη Βόρεια Αφρική και τον αραβικό κόσμο και παραδοσιακό τσάι μέντας από το Μαρόκο, που θα παρασκευάζεται εκείνη την στιγμή.

Οι γαστρονομικές προτάσεις συμπληρώνονται με μια επιλεγμένη συλλογή κρασιών από την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ιταλία, καθώς και με τη νέα premium συλλογή «Iconic Wines of Bordeaux», διαθέσιμη στα εστιατόρια Grill Seekers και Grapevine. Παράλληλα, νέα κοκτέιλ εμπνευσμένα από τοπικούς μύθους και θρύλους θα προσθέσουν μια ξεχωριστή πινελιά στην εμπειρία εν πλω, με εντυπωσιακές παρουσιάσεις.

Το πρόγραμμα ψυχαγωγίας εμπλουτίζεται με νέες παραστάσεις, με χαρακτηριστικές τις παρακάτω:

«Pasión Española», μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στην ισπανική μουσική, με ζωντανό τραγούδι και χορό

«Buona Sera Italia», με γνωστά ιταλικά τραγούδια, όπως τα «Volare», «Con te partirò» και «O sole mio»

«Viva la Mediterranea», μια μουσική διαδρομή που συνδυάζει ήχους από την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Μέσα από νέες επιδείξεις μαγειρικής, θα αναδεικνύονται γεύσεις από τις τοπικές κουζίνες των προορισμών, ενώ παράλληλα οι προορισμοί θα παρουσιάζονται μέσα από θεματικές συζητήσεις για το ισπανικό ελαιόλαδο, το εμπόριο μπαχαρικών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, τα δέ-ντρα αργκάν του Μαρόκου και την Πομπηία.

Η Janet Parton, Αντιπρόεδρος Marketing, Δημοσίων Σχέσεων και Εμπειρίας Πελατών της Celestyal, δήλωσε: «Η αυθεντική μεσογειακή εμπειρία δεν αφορά μόνο τους προορισμούς που επισκέπτονται οι επιβάτες, αλλά και τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις που τους συνοδεύουν μετά το ταξίδι τους. Καθώς επεκτεινόμαστε προς τη Δυτική Μεσόγειο, θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το πνεύμα, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε προορισμού. Η εμπειρία εν πλω θέλουμε να φέρνει τους επιβάτες πιο κοντά στην περιοχή, να τους εμπνέει να ανακαλύπτουν νέες πλευρές της και να τους δίνει ακόμη περισσότερους λόγους να εξερευνήσουν τους προορισμούς που επισκέπτονται».

Το πρόγραμμα κρουαζιέρων του Celestyal Discovery στη Δυτική Μεσόγειο θα πραγματοποιηθεί κατά τις χειμερινές περιόδους 2026/27 και 2027/28. Η κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων «Μεσογειακή Οδύσσεια» περιλαμβάνει διανυκτερεύσεις στη Βαρκελώνη (Ταραγόνα) και τη Λισαβόνα, καθώς και προσεγγίσεις στη Μάλαγα, το Γιβραλτάρ, την Καζαμπλάνκα, το Κάδιθ, την Ταγγέρη, τη Βαλένθια, την Πάλμα και το Σετ.

Οι επιβάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν κρουαζιέρες 7 διανυκτερεύσεων μεταξύ Βαρκελώνης (Ταραγόνα) και Λισαβόνας ή να συνδυάσουν το συγκεκριμένο δρομολόγιο με την κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων «Μεσογειακές Ριβιέρες», μεταξύ Αθήνας και Βαρκελώνης (Ταραγόνα), δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ταξίδι 22 διανυκτερεύσεων.

Οι τιμές για τις κρουαζιέρες 7 διανυκτερεύσεων ξεκινούν από €469 ανά άτομο.

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου, απεριόριστα αναψυκτικά με τα γεύματα, δωρεάν βασικό WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα.