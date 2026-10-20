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Κικίλιας στην Κίνα: Πρόταση για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε ναυπηγικά έργα
Ναυτιλία
13:27 - 20 Οκτ 2026

Κικίλιας στην Κίνα: Πρόταση για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε ναυπηγικά έργα

Reporter.gr Newsroom

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Με τον Υπουργό Μεταφορών της Κίνας, Liu Wei, συναντήθηκε σήμερα (20/10) στη Σανγκάη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος, μετά την επίσκεψή του στην Ιαπωνία, συνεχίζει τον κύκλο των διεθνών επαφών του στην Κίνα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη Σανγκάη, Σπύρου Κρητικού, βρέθηκε η συνεργασία της ελληνικής ναυτιλίας με την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία, με τον κ. Κικίλια να επισημαίνει τη σημαντική παρουσία των Ελλήνων πλοιοκτητών, τόσο ως προς τον αριθμό των παραγγελιών όσο και ως προς το μέγεθος των πλοίων. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα συμμετοχής ελληνικών εταιρειών παραγωγής ναυτιλιακού εξοπλισμού σε ναυπηγικά έργα στην Κίνα.

Παράλληλα, ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε την προσήλωση της Ελλάδας στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS), εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Καταδίκασε τις επιθέσεις κατά ναυτικών και πλοίων, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας της θαλάσσιας ασφάλειας.

Ο κ. Liu Wei εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ομιλία του Έλληνα Υπουργού στο North Bund Forum, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Μεταφορών της Κίνας και την τοπική κυβέρνηση της Σανγκάης. Το φετινό συνέδριο, με δεδομένη την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής ναυτιλία, επικεντρώνεται σε δύο ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο: τη θαλάσσια ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των θαλάσσιων μεταφορών.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή και να ενισχύσουν τον μεταξύ τους συντονισμό, ενώ ο κ. Κικίλιας προσκάλεσε τον κ. Liu Wei να επισκεφθεί την Ελλάδα.

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