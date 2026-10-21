ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Όμιλος Neptune υποδέχεται το «NIKOS TRAVLOS»
Ναυτιλία
09:06 - 21 Οκτ 2026

Ο Όμιλος Neptune υποδέχεται το «NIKOS TRAVLOS»

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο Όμιλος Neptune παρέλαβε στο ναυπηγείο Fujian Mawei της Κίνας το νεότευκτο «NIKOS TRAVLOS», το δεύτερο πλοίο του διευρυμένου Genesis Project. Πρόκειται για το στρατηγικό πρόγραμμα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του στόλου του Ομίλου με πλοία μεταφοράς οχημάτων νέας γενιάς (Pure Car and Truck Carriers – PCTCs).

Μέσω του Genesis Project, ο Όμιλος Neptune επενδύει σε πλοία υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών, ανταποκρινόμενος στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας. Το πρόγραμμα ενισχύει τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες automotive logistics της Neptune, οι οποίες καλύπτουν τη θαλάσσια μεταφορά, καθώς και τις χερσαίες και λιμενικές υπηρεσίες.

Το «NIKOS TRAVLOS» διαθέτει σύστημα πρόωσης LNG dual-fuel, με δυνατότητα λειτουργίας τόσο με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) όσο και με συμβατικά καύσιμα. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση καυσίμων και δυνατότητα περιορισμού των εκπομπών συγκεκριμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ανάλογα με το καύσιμο και τις συνθήκες λειτουργίας.

Η επένδυση υποστηρίζει τους στόχους του Ομίλου για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και επιχειρησιακής απόδοσης του στόλου του, ενισχύοντας παράλληλα τη μεταφορική του ικανότητα.

Ενώ τα πλοία του στόλου φέρουν τα χαρακτηριστικά «Μάτια» της Neptune στην πλώρη τους, το «NIKOS TRAVLOS» ξεχωρίζει με μια συμβολική λεπτομέρεια: ένα μουστάκι, ως ένδειξη τιμής στον ιδρυτή του Ομίλου, Νίκο Τραυλό.

Η τελετή παραλαβής πραγματοποιήθηκε παρουσία της Προέδρου του Ομίλου Neptune, Μελίνας Τραυλού, καθώς και εκπροσώπων συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων από τις δύο χώρες.

Η Πρόεδρος του Ομίλου Neptune, Μελίνα Τραυλού, δήλωσε κατά την τελετή:
«Σήμερα, για μένα, είναι μια ημέρα ιδιαίτερης συγκίνησης. Είναι σαν να ξανασυναντώ τον πατέρα μου. Με τη σημερινή παραλαβή, το όνομά του, NIKOS TRAVLOS, ταξιδεύει στις θάλασσες του κόσμου, που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε με ήθος και ακεραιότητα.»

«Ήταν μια συνειδητή και βαθιά προσωπική απόφασή μου να ξεκινήσουμε τον εορτασμό των 50 χρόνων της Neptune με το πλοίο που φέρει το όνομα του πατέρα μου και ιδρυτή μας. Το NIKOS TRAVLOS εντάσσεται στο Genesis Project, τη νέα γενιά του στόλου μας. Ένα πλοίο του μέλλοντος, που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την πορεία μας προς το αύριο: με ασφάλεια, υπευθυνότητα και διαρκή εξέλιξη.»

Σχετικά με τη συγκεκριμένη αναφορά στην πλώρη του πλοίου, η Μελίνα Τραυλού πρόσθεσε:
«Μόνο που σήμερα τα μάτια απέκτησαν και… μουστάκι. Το δικό σου μουστάκι, πατέρα. Και είμαι σίγουρη πως μας βλέπεις. Πως μας παρακολουθείς. Και πως σήμερα, από εκεί ψηλά, γελούν και τα μουστάκια σου από υπερηφάνεια.»

Κατά την τελετή, η Πρόεδρος του Ομίλου ευχαρίστησε τους συνεργάτες της Neptune στην Κίνα, τη διοίκηση και το προσωπικό του ναυπηγείου Fujian Mawei, καθώς και όλες τις ομάδες που συνέβαλαν στην κατασκευή και την επιτυχή ολοκλήρωση του πλοίου.

Με την ένταξη του «NIKOS TRAVLOS» στον στόλο, ο Όμιλος Neptune συνδέει την ιστορική του διαδρομή με τη μελλοντική του πορεία, συνεχίζοντας το επενδυτικό του πρόγραμμα και παραμένοντας πιστός στις αξίες του ιδρυτή του: την ακεραιότητα, την υπευθυνότητα και τη διαρκή επιδίωξη της προόδου.

Ο Όμιλος Neptune αποτελεί ηγέτη στον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών και των logistics, προσφέροντας βιώσιμες, αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις στη θαλάσσια μεταφορά οχημάτων, στη μεταφορά ξηρού φορτίου και στις χερσαίες υπηρεσίες που υποστηρίζουν την αυτοκινητοβιομηχανία. Τιμώντας τη μακρά ναυτιλιακή του παράδοση, ο Όμιλος συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες με τη φιλοσοφία «Wake Forward», προάγοντας την προσαρμοστικότητα, την υπευθυνότητα και την αριστεία στη σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα.

Στον Όμιλο ανήκουν οι εταιρείες Neptune Lines, Neptune Shipping Agencies, Neptune Dry Management, Neptune Land Services και FERST Logistics, καθεμία με εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα της. Από τις θαλάσσιες μεταφορές έως τις χερσαίες δραστηριότητες, ο Όμιλος προσφέρει ολοκληρωμένες, “end-to-end” λύσεις που ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των συνεργατών του.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του ανάπτυξης, ο Όμιλος δημιουργεί το NLS Port-La-Nouvelle, το πρώτο του car terminal στη νότια Γαλλία, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά.
Καθοδηγούμενος από θεμελιώδεις αξίες όπως η ακεραιότητα, η επιχειρησιακή αριστεία και η συνεχής βελτίωση, ο Όμιλος Neptune παραμένει προσηλωμένος στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διαρκή ενδυνάμωση της ηγετικής του θέσης στη διεθνή βιομηχανία των logistics.

Η Neptune Lines, μέλος του Ομίλου Neptune, είναι κορυφαίος πάροχοςολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics για τη θαλάσσια μεταφορά οχημάτων, εξυπηρετώντας κατασκευαστές και μεταφορείς αυτοκινήτων και βαρέων φορτίων.

Δραστηριοποιούμενη στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη Μαύρη Θάλασσα και την Λατινική Αμερική, η Neptune Lines ξεχωρίζει στον τομέα του short-sea shipping, συνδέοντας λιμένες μέσω αποδοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Ως αξιόπιστος συνεργάτης των μεγαλύτερων κατασκευαστών αυτοκινήτων, προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα της βιομηχανίας.

Καθοδηγούμενη από τη φιλοσοφία «Wake Forward», η Neptune Lines παραμένει πιστή στις αξίες της βιωσιμότητας, της αξιοπιστίας και της ικανοποίησης των πελατών, προσφέροντας επιχειρησιακή αριστεία που προάγει την πρόοδο στη βιομηχανία των logistics.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Neptune: Δημιουργεί τον πρώτο λιμενικό σταθμό διαχείρισης αυτοκινήτων στη Νότια Γαλλία
Ναυτιλία

Neptune: Δημιουργεί τον πρώτο λιμενικό σταθμό διαχείρισης αυτοκινήτων στη Νότια Γαλλία

Η Ουκρανία ξεκινά την παραγωγή δικών της πυραύλων
Ειδήσεις

Η Ουκρανία ξεκινά την παραγωγή δικών της πυραύλων

Η Natech συνάπτει στρατηγική κοινοπραξία με την Τράπεζα Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Natech συνάπτει στρατηγική κοινοπραξία με την Τράπεζα Πειραιώς

Ψάλτης(Alpha Bank):Προχωράμε στη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση «κόκκινων» δανείων στην Ευρώπη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ψάλτης(Alpha Bank):Προχωράμε στη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση «κόκκινων» δανείων στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/10/2026 - 10:57

Μυτιληναίος: Οι στόχοι για το γάλλιο - Η METLEN εξετάζει ήδη ως επόμενα κρίσιμα μέταλλα το γερμάνιο και το σκάνδιο

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:42

Μετά την «περιπέτεια» της Αθήνας: Η νέα καριέρα της Κίμπερλι – Αμοιβή έως $100.000 ανά ομιλία

Πολιτική
21/10/2026 - 10:36

Μαρκόπουλος από το Τορόντο: Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πιο ελκυστική για επενδύσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 10:32

Ο Οδηγός MICHELIN επεκτείνεται σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη – 62 εστιατόρια στις επιλογές του 2027

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:31

WSJ: Ο Μασκ «ελέγχει» τον πόλεμο - Αυτός διέταξε τον περιορισμό της ταχύτητας του Starlink στην Ουκρανία

Ανακοινώσεις
21/10/2026 - 10:24

Παπουτσάνης: Άλμα τζίρου κατά 8,6% στο εννεάμηνο – Στο 56% οι εξαγωγές

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 10:18

Fourlis: Το σχέδιο για πωλήσεις έως €800 εκατ. το 2029 και το στοίχημα του κόστους

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:12

Ηνωμένο Βασίλειο: Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,5%, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων

Αναλύσεις
21/10/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη αντίσταση στις 2620 μονάδες και στήριξη στις 2589 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 10:09

OsteoStrong®: Επεκτείνεται σε Ελλάδα και Κύπρο – Νέο κέντρο στη Λευκωσία εντός του έτους

Πολιτική
21/10/2026 - 10:08

Αρναούτογλου: Οι Ευρωπαίοι αλιείς δεν μπορεί να γίνουν όμηροι του Τουρκολιβυκού μνημονίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
21/10/2026 - 09:56

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Εισφορά 10 ευρώ κάθε μήνα επί 15 χρόνια – Ποιοι ωφελήθηκαν;

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 09:54

Dardanel Greece: Στα €25,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025 και ισχυρή ρευστότητα

Πολιτική
21/10/2026 - 09:51

Φαραντούρης κατά Έντι Ράμα για συλλήψεις στον Ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα

Οικονομία
21/10/2026 - 09:45

Στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση του διατηρητέου κυλινδρόμυλου Ματθαίου στη Νάουσα και η μετατροπή του σε πολυχώρο πολιτισμού

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 09:15

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΕΛΠΕ και RNDU του Αζερμπαϊτζάν

Ναυτιλία
21/10/2026 - 09:06

Ο Όμιλος Neptune υποδέχεται το «NIKOS TRAVLOS»

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 08:58

Η ΓΣΕΒΕΕ στον εορτασμό για τα 100 χρόνια της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας

Ειδήσεις
21/10/2026 - 08:47

Απεργία σήμερα 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:36

Robinson Club Ierapetra: Στα 17 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μονάδας της TUI – Νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις

ΕΜΠΟΡΙΟ
21/10/2026 - 08:23

Μασούτης: Τα επόμενα κεφάλαια μετά την Κρητικός - Υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη

Οικονομία
21/10/2026 - 08:16

Η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες – Στα 347 ευρώ η μέση μηνιαία δαπάνη στο σούπερ μάρκετ

Εκλογές ΗΠΑ
21/10/2026 - 08:04

Τραμπ: Βάζει από την τσέπη του 400 εκατ. δολάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές

Ειδήσεις
21/10/2026 - 08:00

Τα 100 -εκτός ΗΠΑ- κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο για το 2027

Τεχνολογία
21/10/2026 - 07:52

Μπορούν οι απαγορεύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να προστατεύσουν την ψυχική υγεία των παιδιών;

Ειδήσεις
21/10/2026 - 07:45

Η Ρωσία βλέπει τη νίκη να πλησιάζει και πανηγυρίζει για τη νέα στροφή Τραμπ κατά της Ουκρανίας

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 23:59

SpaceX: Άλμα 161% στα έσοδα με αιχμή τη Starlink και την τεχνητή νοημοσύνη

Πολιτική
20/10/2026 - 23:35

Χατζηδάκης: Το «τουρκολιβυκό μνημόνιο» δεν αναιρεί τις μεγάλες εθνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών

Χρηματιστήρια
20/10/2026 - 23:31

Wall: Άλμα 530 μονάδων για Dow με καύσιμο τα εταιρικά κέρδη και την πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
20/10/2026 - 23:20

Γουίτκοφ: Την Τετάρτη στη Ρωσία – Ικανοποίηση Ζελένσκι μετά τη συνάντηση τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ