Ο Όμιλος Neptune υποδέχεται το «NIKOS TRAVLOS»

Ο Όμιλος Neptune παρέλαβε στο ναυπηγείο Fujian Mawei της Κίνας το νεότευκτο «NIKOS TRAVLOS», το δεύτερο πλοίο του διευρυμένου Genesis Project. Πρόκειται για το στρατηγικό πρόγραμμα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του στόλου του Ομίλου με πλοία μεταφοράς οχημάτων νέας γενιάς (Pure Car and Truck Carriers – PCTCs).

Μέσω του Genesis Project, ο Όμιλος Neptune επενδύει σε πλοία υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών, ανταποκρινόμενος στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας. Το πρόγραμμα ενισχύει τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες automotive logistics της Neptune, οι οποίες καλύπτουν τη θαλάσσια μεταφορά, καθώς και τις χερσαίες και λιμενικές υπηρεσίες.



Το «NIKOS TRAVLOS» διαθέτει σύστημα πρόωσης LNG dual-fuel, με δυνατότητα λειτουργίας τόσο με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) όσο και με συμβατικά καύσιμα. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση καυσίμων και δυνατότητα περιορισμού των εκπομπών συγκεκριμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ανάλογα με το καύσιμο και τις συνθήκες λειτουργίας.



Η επένδυση υποστηρίζει τους στόχους του Ομίλου για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και επιχειρησιακής απόδοσης του στόλου του, ενισχύοντας παράλληλα τη μεταφορική του ικανότητα.



Ενώ τα πλοία του στόλου φέρουν τα χαρακτηριστικά «Μάτια» της Neptune στην πλώρη τους, το «NIKOS TRAVLOS» ξεχωρίζει με μια συμβολική λεπτομέρεια: ένα μουστάκι, ως ένδειξη τιμής στον ιδρυτή του Ομίλου, Νίκο Τραυλό.



Η τελετή παραλαβής πραγματοποιήθηκε παρουσία της Προέδρου του Ομίλου Neptune, Μελίνας Τραυλού, καθώς και εκπροσώπων συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων από τις δύο χώρες.



Η Πρόεδρος του Ομίλου Neptune, Μελίνα Τραυλού, δήλωσε κατά την τελετή:

«Σήμερα, για μένα, είναι μια ημέρα ιδιαίτερης συγκίνησης. Είναι σαν να ξανασυναντώ τον πατέρα μου. Με τη σημερινή παραλαβή, το όνομά του, NIKOS TRAVLOS, ταξιδεύει στις θάλασσες του κόσμου, που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε με ήθος και ακεραιότητα.»



«Ήταν μια συνειδητή και βαθιά προσωπική απόφασή μου να ξεκινήσουμε τον εορτασμό των 50 χρόνων της Neptune με το πλοίο που φέρει το όνομα του πατέρα μου και ιδρυτή μας. Το NIKOS TRAVLOS εντάσσεται στο Genesis Project, τη νέα γενιά του στόλου μας. Ένα πλοίο του μέλλοντος, που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την πορεία μας προς το αύριο: με ασφάλεια, υπευθυνότητα και διαρκή εξέλιξη.»



Σχετικά με τη συγκεκριμένη αναφορά στην πλώρη του πλοίου, η Μελίνα Τραυλού πρόσθεσε:

«Μόνο που σήμερα τα μάτια απέκτησαν και… μουστάκι. Το δικό σου μουστάκι, πατέρα. Και είμαι σίγουρη πως μας βλέπεις. Πως μας παρακολουθείς. Και πως σήμερα, από εκεί ψηλά, γελούν και τα μουστάκια σου από υπερηφάνεια.»



Κατά την τελετή, η Πρόεδρος του Ομίλου ευχαρίστησε τους συνεργάτες της Neptune στην Κίνα, τη διοίκηση και το προσωπικό του ναυπηγείου Fujian Mawei, καθώς και όλες τις ομάδες που συνέβαλαν στην κατασκευή και την επιτυχή ολοκλήρωση του πλοίου.



Με την ένταξη του «NIKOS TRAVLOS» στον στόλο, ο Όμιλος Neptune συνδέει την ιστορική του διαδρομή με τη μελλοντική του πορεία, συνεχίζοντας το επενδυτικό του πρόγραμμα και παραμένοντας πιστός στις αξίες του ιδρυτή του: την ακεραιότητα, την υπευθυνότητα και τη διαρκή επιδίωξη της προόδου.



Ο Όμιλος Neptune αποτελεί ηγέτη στον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών και των logistics, προσφέροντας βιώσιμες, αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις στη θαλάσσια μεταφορά οχημάτων, στη μεταφορά ξηρού φορτίου και στις χερσαίες υπηρεσίες που υποστηρίζουν την αυτοκινητοβιομηχανία. Τιμώντας τη μακρά ναυτιλιακή του παράδοση, ο Όμιλος συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες με τη φιλοσοφία «Wake Forward», προάγοντας την προσαρμοστικότητα, την υπευθυνότητα και την αριστεία στη σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα.

Στον Όμιλο ανήκουν οι εταιρείες Neptune Lines, Neptune Shipping Agencies, Neptune Dry Management, Neptune Land Services και FERST Logistics, καθεμία με εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα της. Από τις θαλάσσιες μεταφορές έως τις χερσαίες δραστηριότητες, ο Όμιλος προσφέρει ολοκληρωμένες, “end-to-end” λύσεις που ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των συνεργατών του.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του ανάπτυξης, ο Όμιλος δημιουργεί το NLS Port-La-Nouvelle, το πρώτο του car terminal στη νότια Γαλλία, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Καθοδηγούμενος από θεμελιώδεις αξίες όπως η ακεραιότητα, η επιχειρησιακή αριστεία και η συνεχής βελτίωση, ο Όμιλος Neptune παραμένει προσηλωμένος στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διαρκή ενδυνάμωση της ηγετικής του θέσης στη διεθνή βιομηχανία των logistics.



Η Neptune Lines, μέλος του Ομίλου Neptune, είναι κορυφαίος πάροχοςολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics για τη θαλάσσια μεταφορά οχημάτων, εξυπηρετώντας κατασκευαστές και μεταφορείς αυτοκινήτων και βαρέων φορτίων.

Δραστηριοποιούμενη στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη Μαύρη Θάλασσα και την Λατινική Αμερική, η Neptune Lines ξεχωρίζει στον τομέα του short-sea shipping, συνδέοντας λιμένες μέσω αποδοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Ως αξιόπιστος συνεργάτης των μεγαλύτερων κατασκευαστών αυτοκινήτων, προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα της βιομηχανίας.

Καθοδηγούμενη από τη φιλοσοφία «Wake Forward», η Neptune Lines παραμένει πιστή στις αξίες της βιωσιμότητας, της αξιοπιστίας και της ικανοποίησης των πελατών, προσφέροντας επιχειρησιακή αριστεία που προάγει την πρόοδο στη βιομηχανία των logistics.