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ΙΕΛΚΑ: Αρνητικός «πληθωρισμός» -0,75% στα σουπερμάρκετ τον Σεπτέμβριο
Οικονομία
20:30 - 05 Οκτ 2026

ΙΕΛΚΑ: Αρνητικός «πληθωρισμός» -0,75% στα σουπερμάρκετ τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom

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Αρνητικός «πληθωρισμός» -0,75% στα σουπερμάρκετ τον Σεπτέμβριο 2026, ενώ παρουσιάζει μείωση κατά -1,65% σε σχέση με τον Αύγουστο 2026 σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει μικρή αύξηση 1,07% στο κυλιόμενο 12μηνο (10/2025-9/2026) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στο πλαίσιο στοχευμένης μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, εξετάστηκε η πορεία των τιμών τον Σεπτέμβριο 2026 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025.

Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Ο «πληθωρισμός» στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του -0,75% τον Σεπτέμβριο 2026 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025.

Ο δείκτης τιμών Σεπτεμβρίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο 2026 είναι μειωμένος κατά -1,65%. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Σεπτέμβριος 2025-Αύγουστος 2026) καταγράφει αύξηση +1,07% με το τελευταίο τρίμηνο Ιούλιος-Σεπτέμβριος να καταγράφει μείωση κατά -0,46%.

Παράλληλα, οι επιμέρους κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά με τους πρώτους μήνες του έτους πολύ μικρές διακυμάνσεις.

Από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται οι 13 παρουσιάζουν αύξηση και οι 10 μείωση.

2. Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Σεπτέμβριο 2026 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

  • Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -5,46%
  • Είδη πρωινού και ροφήματα: -4,61%
  • Τροφές και είδη για κατοικίδια: -4,20%
  • Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: -2,70%
  • Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: -2,53%

Οι μειώσεις που καταγράφονται συνδέονται τόσο με την ομαλοποίηση της αγοράς όσο και με τη μείωση των τιμών παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αποκλιμάκωση που παρατηρείται στα νωπά είδη. Στα φρούτα και λαχανικά, και ιδιαίτερα στα φρούτα, θετικά έχουν συμβάλει οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ενώ στο νωπό κρέας καταγράφεται ομαλοποίηση των τιμών παραγωγού και εισαγωγών. Ειδικότερα, στο νωπό μοσχάρι καταγράφεται μείωση -4,21%. Στα τυποποιημένα είδη εκτιμάται ότι σχετική επίδραση έχει και η πρωτοβουλία μείωσης τιμών.

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3. Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο 2026 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

  • Ξηροί καρποί: +3,02%
  • Ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη: +2,37%
  • Μπισκότα και σοκολάτες: +2,17%
  • Βρεφικές και παιδικές τροφές: +2,04%
  • Αλλαντικά: +1,92%

4. Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ την τελευταία 2ετία:

Η συγκράτηση των τιμών που καταγράφεται στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων την τελευταία διετία συνδέεται με έναν συνδυασμό παραγόντων που αφορούν τόσο τη λειτουργία των μεγάλων αλυσίδων όσο και τις επιλογές των καταναλωτών:

  • Οικονομίες κλίμακας και μεγάλοι όγκοι διακίνησης. Οι μεγάλες αλυσίδες διακινούν σημαντικούς όγκους προϊόντων, γεγονός που επιτρέπει την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας στη λειτουργία, στις προμήθειες και στη διανομή.
  • Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η ταχύτερη ανανέωση των αποθεμάτων επιτρέπει στις μεταβολές των τιμών προμήθειας να ενσωματώνονται ταχύτερα στις τιμές πώλησης. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους αποκλιμάκωσης του κόστους.
  • Συμβολή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν σημαντική παρουσία στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ και τα μερίδιά τους έχουν ενισχυθεί την τελευταία 15ετία, προσφέροντας περισσότερες επιλογές σε διαφορετικά επίπεδα τιμών.
  • Έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων. Ο ανταγωνισμός στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και μέσω προωθητικών ενεργειών, συμβάλλει στην πίεση για συγκράτηση των τελικών τιμών.
  • Οργανωσιακή και τεχνολογική αποτελεσματικότητα. Η αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων, logistics, δεδομένων και πρόβλεψης της ζήτησης επιτρέπει αποτελεσματικότερη λειτουργία και περιορισμό επιμέρους λειτουργικών επιβαρύνσεων.
  • Μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η αυξημένη ευαισθησία των καταναλωτών στην τιμή, η αναζήτηση προσφορών και η στροφή προς οικονομικότερες εναλλακτικές ενισχύουν την ανταγωνιστική πίεση στις επιχειρήσεις για ενημέρωση του κωδικολογίου και ανανέωση της ποικιλίας τους.
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