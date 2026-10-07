Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030: 97,8 εκατ. ευρώ σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, κατανεμήθηκαν πόροι συνολικού ύψους 97.845.000 ευρώ για τη στήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού και Β’ Βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026–2030.

Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχεία επαναφορά της λειτουργικότητας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.

Με το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026–2030 συγκροτείται ένα συνεκτικό πλαίσιο παρεμβάσεων για την προστασία των περιοχών που πλήττονται ή απειλούνται από φυσικές καταστροφές. Η έμφαση δίνεται τόσο στην έγκαιρη πρόληψη όσο και στην ταχεία αποκατάσταση των ζημιών, με παράλληλη αναβάθμιση της ανθεκτικότητας των υποδομών και των τοπικών κοινωνιών.