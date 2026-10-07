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ΑΑΔΕ: Απαντήσεις σε 70 ερωτήματα για την ΕΑΕ 2026
Οικονομία
22:10 - 07 Οκτ 2026

ΑΑΔΕ: Απαντήσεις σε 70 ερωτήματα για την ΕΑΕ 2026

Reporter.gr Newsroom

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Στην προκαταβολή και στην πρώτη πληρωμή του Δεκεμβρίου συμπεριλαμβάνονται τα αγροτεμάχια για τα οποία δηλώνεται ένας από τους προβλεπόμενους λόγους μη ταυτοποίησης του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), μετά τη διενέργεια και των υπόλοιπων απαιτούμενων ελέγχων, όπως διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε κείμενο απαντήσεων σε 70 ερωτήματα για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026.

Οι διευκρινίσεις καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την τεκμηρίωση της κατοχής αγροτεμαχίων, τις διορθώσεις στοιχείων, τη δήλωση ζωικού κεφαλαίου και τις υποχρεώσεις των φορέων που αναλαμβάνουν την υποβολή των αιτήσεων.

Στην προκαταβολή και στην πρώτη πληρωμή του Δεκεμβρίου συμπεριλαμβάνονται τα αγροτεμάχια για τα οποία δηλώνεται ένας από τους προβλεπόμενους λόγους μη ταυτοποίησης του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), μετά τη διενέργεια και των υπόλοιπων απαιτούμενων ελέγχων, όπως διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε κείμενο απαντήσεων σε 70 ερωτήματα για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026.

Οι διευκρινίσεις καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την τεκμηρίωση της κατοχής αγροτεμαχίων, τις διορθώσεις στοιχείων, τη δήλωση ζωικού κεφαλαίου και τις υποχρεώσεις των φορέων που αναλαμβάνουν την υποβολή των αιτήσεων.

1. Πιστοποίηση, πρόσωπα, εξουσιοδότηση και έγγραφη συμφωνία

2. Σύγκρουση συμφερόντων, ασυμβίβαστα και αμοιβή

3. Εμπιστευτικότητα, προσωπικά δεδομένα και ασφάλεια πληροφοριών

4. Φάκελος τεκμηρίωσης και δικαιολογητικά

5. Δέουσα επιμέλεια, όρια ελέγχου και πρόδηλη ασυμβατότητα

6. Ζωικό κεφάλαιο, κτηνοτροφικά μητρώα και λοιπά δικαιολογητικά

7. Παραβάσεις, υπαιτιότητα και κυρώσεις

8. Αλληλέγγυα ευθύνη, ανάκτηση και αιτιώδης σύνδεσμος

9. Διαδικασία ελέγχου, ακρόαση, καταγγελίες και ένδικη προστασία

10. Πλατφόρμα, διασταυρωτικοί έλεγχοι, διορθώσεις και τεχνικά ζητήματα

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