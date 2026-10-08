ΕΒΕΠ: Τα τρία σημεία του προϋπολογισμού του 2027 που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Οκτωβρίου 2026 αποτελείται από προβλέψεις και σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, πριν τον τελικό προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί στη Βουλή. Η βασική κατεύθυνση είναι επιτάχυνση της ανάπτυξης, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους.

Ο Προϋπολογισμός 2027 δημιουργεί προϋποθέσεις ενίσχυσης του εισοδήματος και της κατανάλωσης, αλλά δεν εξασφαλίζει αντίστοιχη αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων. Το τελικό όφελος θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι πρόσθετες πωλήσεις και οι ελαφρύνσεις καλύπτουν τις αυξήσεις σε προμήθειες, μισθοδοσία, ενέργεια και χρηματοδότηση.

Η ανάλυση που βασίζεται στο προσχέδιο δείχνει τις παρεμβάσεις που παραμένουν σχεδιαζόμενες και χρειάζονται νομοθετική εξειδίκευση ως προς δικαιούχους, ποσά και χρόνο εφαρμογής. Για τις επιχειρήσεις, προβλέπονται:

Φορολογικές ελαφρύνσεις για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, με αφετηρία την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη.

Επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για εισοδήματα και στέγαση, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών, πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» ύψους 2 δισ. ευρώ και στόχο κατώτατου μισθού 1.000 ευρώ σε δύο βήματα, τον Απρίλιο 2027 και τον Ιανουάριο 2028. Συνεπώς, τα 1.000 ευρώ δεν αποτελούν προβλεπόμενο μισθό για ολόκληρο το 2027.

Η πρώτη αξιολόγηση του Ε.Β.Ε.Π. από τη σκοπιά του εμπορίου, της βιομηχανίας και γενικά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι πως οι παρεμβάσεις έχουν θετική κατεύθυνση, αλλά η αποτελεσματικότητά τους θα κριθεί στο διαθέσιμο εισόδημα, στο συνολικό λειτουργικό κόστος και στην πραγματική πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Τρία σημεία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή:

1. Η υποχώρηση του πληθωρισμού δεν σημαίνει μείωση τιμών. Σημαίνει ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, με μικρότερη ταχύτητα.

2. Για Αττική και Πειραιά, κρίσιμο είναι το χρονοδιάγραμμα των ελαφρύνσεων, αφού η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ξεκινά από άλλες περιοχές.

3. Η ενεργειακή αβεβαιότητα μπορεί να περιορίσει το όφελος των φοροελαφρύνσεων και να δυσκολέψει την επίτευξη των προβλέψεων· αναγνωρίζεται ως βασικός κίνδυνος και από το ίδιο το Υπουργείο.

Η επίδραση στο εισόδημα και στον τζίρο των ΜμΕ μεταφράζεται σε μειώσεις φόρων για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, σταδιακή μείωση προκαταβολής φόρου, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος με γεωγραφική αφετηρία, επιταχυνόμενες αποσβέσεις, περαιτέρω μείωση εισφορών και δανειοδοτικό–εγγυοδοτικό πρόγραμμα ΜμΕ 1,5 δισ. ευρώ.

Το προσχέδιο προβλέπει αύξηση αμοιβών ανά εργαζόμενο 3,9% και πληθωρισμό 2,6% για το 2027. Με αυτές τις παραδοχές, η πραγματική αύξηση των αμοιβών υπολογίζεται περίπου στο 1,27%. Πρόκειται για συγκρατημένη βελτίωση αγοραστικής δύναμης, όχι για ισόποση αύξηση του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος κάθε νοικοκυριού. Η φορολογία, οι εισφορές, το ενοίκιο και οι δόσεις δανείων διαφοροποιούν το τελικό αποτέλεσμα.

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. Βασίλη Κορκίδη: «Από τη σκοπιά του Ε.Β.Ε.Π., η αξιολόγηση πρέπει να εστιάζει σε τρεις μετρήσιμες εκβάσεις, όπως το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των πελατών, λειτουργικό περιθώριο της επιχείρησης και χρήματα που απομένουν στο ταμείο μετά τις υποχρεώσεις. Μια ΜμΕ μπορεί να εμφανίζει περισσότερο τζίρο, μικρότερο κέρδος και ταυτόχρονα μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδότησης. Η επιτυχία των μέτρων θα κριθεί στο αν βελτιώνουν και τα τρία. Για το Ε.Β.Ε.Π., προτεραιότητα είναι η έγκαιρη παρακολούθηση του μικτού περιθωρίου, των ενεργειακών δαπανών, της ταχύτητας ανανέωσης αποθεμάτων και καθυστέρησης των πληρωμών. Αυτοί οι δείκτες αποκαλύπτουν την πίεση προτού αποτυπωθεί πλήρως στον ετήσιο ισολογισμό και επιτρέπουν στοχευμένες παρεμβάσεις σε κόστος και ρευστότητα. Tέλος, για τις ενεργειακές επιδοτήσεις ύψους 95 εκατ. ευρώ στη βιομηχανία, το Ε.Β.Ε.Π. θεωρεί πως το κρίσιμο είναι το εύρος των δικαιούχων. Η εξαγγελία αφορά τη βιομηχανία, αλλά δεν τεκμηριώνει οριζόντια επιδότηση για όλες τις επιχειρήσεις. Η πρώτη αξιολόγηση είναι ότι αποτελεί θετική παρέμβαση στο κόστος παραγωγής, αλλά η αποτελεσματικότητά της θα κριθεί από την πρόσβαση των μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων, την ταχύτητα καταβολής και το κατά πόσο η ελάφρυνση θα περιορίσει τις ανατιμήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα».