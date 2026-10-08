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Eurogroup στη σκιά της ενεργειακής κρίσης - Αναζητούνται «απαντήσεις»
Οικονομία
10:51 - 08 Οκτ 2026

Eurogroup στη σκιά της ενεργειακής κρίσης - Αναζητούνται «απαντήσεις»

Reporter.gr Newsroom

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Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Σήμερα (8/10) θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Eurogroup, ενώ αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN).

Οι εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές και οι επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των δύο συνεδριάσεων, καθώς οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας επηρεάζουν άμεσα νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο Eurogroup, οι υπουργοί θα συζητήσουν τις επιπτώσεις των εξελίξεων στις αγορές ενέργειας στην οικονομία της ευρωζώνης, καθώς και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων οικονομικών. Tην Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Παράλληλα, σε διευρυμένη σύνθεση, θα εξετάσουν την πρόοδο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Στο πλαίσιο της ετήσιας αποτίμησης, θα συζητήσουν τις πρωτοβουλίες για την εμβάθυνση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, την καλύτερη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις και τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών επιλογών για τις επιχειρήσεις. Στο Eurogroup θα εξεταστούν επίσης οι συναλλαγματικές εξελίξεις ενόψει των επόμενων διεθνών οικονομικών συναντήσεων.

Η ενέργεια θα βρεθεί ψηλά και στις συζητήσεις του ECOFIN. Κεντρικό θέμα του οργάνου θα είναι επίσης η δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση και την εποπτεία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, γνωστή ως MISP (Market Integration and Supervision Package). Το Συμβούλιο θα επιδιώξει συμφωνία επί της γενικής προσέγγισης, ενώ στην ατζέντα περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Στόχος είναι ένα πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ικανό να κινητοποιεί περισσότερα ευρωπαϊκά κεφάλαια για επενδύσεις, καινοτομία και ανάπτυξη.

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν ακόμη για την πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα συμπεράσματα από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και την εφαρμογή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν, επίσης, οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Οι υπουργοί θα συντονίσουν τις ευρωπαϊκές θέσεις ενόψει των συναντήσεων της G20 και των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ θα συζητήσουν και τη χρηματοδότηση για το κλίμα ενόψει της COP31.

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