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Τι έγινε στο Eurogroup: «Άκυρο» στην Ελλάδα για νέα μέτρα, με κομψές και αμφίσημες διατυπώσεις
Οικονομία
10:00 - 09 Οκτ 2026

Τι έγινε στο Eurogroup: «Άκυρο» στην Ελλάδα για νέα μέτρα, με κομψές και αμφίσημες διατυπώσεις

Σπύρος Πολυχρονόπουλος

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Με προσεκτικές διατυπώσεις και... κομψό τρόπο, το Eurogroup έβαλε φρένο στις προσδοκίες της Ελλάδας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, τόνισε πως η ΕΕ βλέπει θετικά τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για δημοσιονομική ευελιξία, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως οι δύο χώρες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.

Ο Ντομπρόβσκις διευκρίνισε πως η Κομισιόν έχει ήδη επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής για την άμυνα ώστε να καλύπτει την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά νέες ευελιξίες θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες.

Συνεπώς, η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα και το ρεύμα με τα εργαλεία που ήδη έχει...

Η ΕΕ υποστηρίζει ότι το ισχύον πλαίσιο προσφέρει ήδη επαρκή περιθώριο ελιγμών για την αντιμετώπιση της κατάστασης και προειδοποιούν ότι η επανειλημμένη εισαγωγή πρόσθετων εξαιρέσεων θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Blomberg, η στάση της εκτελεστικής αρχής της ΕΕ έρχεται σε αντίθεση με ένα πιο διχασμένο κλίμα μεταξύ των εταίρων της ευρωζώνης. Ο πρόεδρος του Eurogrοup, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξήγησε ότι ορισμένοι υπουργοί Οικονομικών «εξέφρασαν θετική στάση» απέναντι στις προτάσεις της Ιταλίας και της Ελλάδας, ενώ άλλοι «εξέφρασαν μεγαλύτερες επιφυλάξεις».

Παρόλα αυτά, διευκρίνισε ότι υπάρχει κοινό έδαφος όσον αφορά την ανάγκη «προστασίας των πολιτών, των νοικοκυριών και των ατόμων που έχουν ανάγκη σε ολόκληρη την Ευρώπη», αλλά και τη «διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας και αξιοπιστίας» του κοινού δημοσιονομικού πλαισίου.

Οι διατυπώσεις είναι κομψές και... αμφίσημες, αλλά η ουσία είναι πως για την ώρα τουλάχιστον δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι περισσότερο από επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τον Πιερρακάκη, η συζήτηση θα μεταφερθεί πλέον στο επίπεδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ενώ ο Ντομπρόβσκις έδειξε προς μια πιο «λεπτομερή και τεχνική» συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας ορισμένων διατάξεων των δημοσιονομικών κανόνων, αντί για τη γενική δημιουργία νέων περιθωρίων ευελιξίας.

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