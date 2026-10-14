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ΕΣΠΑ: €20 εκατ. για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εργαζομένων σε Στρατηγικές Τεχνολογίες και Τομείς Άμυνας και Ασφάλειας
Οικονομία
09:23 - 14 Οκτ 2026

ΕΣΠΑ: €20 εκατ. για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εργαζομένων σε Στρατηγικές Τεχνολογίες και Τομείς Άμυνας και Ασφάλειας

Reporter.gr Newsroom

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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, δημοσιεύεται η Δράση Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση Εργαζομένων σε Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη (STEP) και Τομείς Άμυνας και Ασφάλειας (Defence), συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 100 ή περισσότερους εργαζόμενους, διαθέτουν επιλέξιμο κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ και δραστηριοποιούνται ή τεκμηριώνουν σαφή επιχειρησιακό και στρατηγικό προσανατολισμό σε Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη (STEP) ή Άμυνα κι Ασφάλεια (Defence).

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται αιτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 150.000 ευρώ έως 1.200.000 ευρώ για αντικείμενα STEP/Defence. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% των δαπανών αυτών και η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 75.000 ευρώ έως 600.000 ευρώ.

Τα επιλέξιμα αντικείμενα κατάρτισης, μπορούν να αφορούν ψηφιακές και υπερπροηγμένες τεχνολογίες, καθαρές και αποδοτικές ως προς τη χρήση πόρων τεχνολογίες και βιοτεχνολογίες, καθώς και τεχνολογίες υγείας, αμυντικές τεχνολογίες κυβερνοάμυνα, ασφάλεια πληροφοριών, αμυντικά και διαστημικά συστήματα, τεχνολογίες διπλής χρήσης (Dual-Use), πιστοποιήσεις και υποστήριξη άμυνας.

Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάμωση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς εικόνας της χώρας, η ενίσχυση της καινοτομίας, η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις τεχνολογικές εξελίξεις και η στήριξη τους προκειμένου να αναπτύξουν εξειδικευμένες δεξιότητες σε τομείς που καθορίζουν το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, παράλληλα με τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.

Τονίζεται ότι η χρηματοδότηση θα παρέχεται ως κίνητρο σε επιχειρήσεις που επενδύουν συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό τους, ώστε να εντάξουν ή να ενισχύσουν δραστηριότητες κατάρτισης στους νέους τομείς υπό τον όρο να αυξήσουν ή να διατηρήσουν το συνολικό ύψος δαπανών για κατάρτιση.

Απαραίτητο δικαιολογητικό υποβολής είναι το Επιχειρησιακό Σχέδιο Κατάρτισης (ΕΣΚ) που πρέπει να περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της συνάφειας της επιχείρησης με Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη ή Άμυνας κι Ασφάλειας, την ανάλυση αναγκών δεξιοτήτων εργαζομένων και τη σύνδεση τους με την παραγωγική-τεχνολογική λειτουργία, συνολικό σχέδιο κατάρτισης και αναμενόμενα αποτελέσματα και δείκτες.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της Άμεσης Αξιολόγησης βάσει χρονικής προτεραιότητας (First In – First Out) και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας και Προτεραιότητα και έως την 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η Πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ http://www.efepae.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο τηλέφωνο 801 11 36 300, στο email επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , και από τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 6985210, στο e-mail επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , καθώς και από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

Τα έργα που εγκρίνονται χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

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