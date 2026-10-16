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ΙΟΒΕ: Περαιτέρω μικρή ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο
Οικονομία
11:11 - 16 Οκτ 2026

ΙΟΒΕ: Περαιτέρω μικρή ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom

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Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε τον Σεπτέμβριο στις 106,8 μονάδες, έναντι 106,5 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, υψηλότερα και από τα περσινά επίπεδα (105,2 μονάδες).

Το διεθνές περιβάλλον παραμένει έντονα ευμετάβλητο, ενώ οι αυξημένες τιμές ενέργειας πιέζουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις, αλλά και το κόστος χρηματοδότησης των κρατών, με το ελληνικό spread να έχει διευρυνθεί σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Η ΕΚΤ, έχοντας αυξήσει σταδιακά το βασικό επιτόκιο, κινείται με προσεκτικά βήματα για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό ανάλογα με την εξέλιξη των ενεργειακών τιμών, ενώ ταυτόχρονα ισχυρά κράτη της ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές δημοσιονομικές και αναπτυξιακές προκλήσεις.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού ενισχύθηκε στο 79,9% τον Ιούλιο (έναντι 75,9% τον Απρίλιο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να διαμορφώνεται στους 4,8 μήνες, έναντι 5,0 μηνών ένα τρίμηνο πριν.

Αύξηση καταγράφουν όλοι οι επιμέρους τομείς της Βιομηχανίας, με άνοδο 4,1% στη Μεταποίηση (για 16ο συνεχή μήνα), +1,5% στα Ορυχεία-Λατομεία και +13,3% στην Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Στους κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, συνεχίζεται η ενίσχυση στον κλάδο Τροφίμων για 12ο μήνα (+2,4%), αύξηση κατέγραψε επίσης ο κλάδος Φαρμακευτικών προϊόντων (+6,6%), ενώ πτώση σημειώθηκε στον κλάδο Βασικών Μετάλλων (-4,8%).

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