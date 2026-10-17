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ΥΠΕΘO- ΑΑΔΕ: Νέα εκκαθαριστικά με 50% μειωμένο ΕΝΦΙΑ για 15.689 δικαιώματα σε μικρούς οικισμούς
Οικονομία
10:26 - 17 Οκτ 2026

ΥΠΕΘO- ΑΑΔΕ: Νέα εκκαθαριστικά με 50% μειωμένο ΕΝΦΙΑ για 15.689 δικαιώματα σε μικρούς οικισμούς

Reporter.gr Newsroom

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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην ανάρτηση νέων πράξεων προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για το έτος 2026, προκειμένου να χορηγηθεί μείωση στον ΕΝΦΙΑ, ύψους 50%, για κύριες κατοικίες μικρών οικισμών (άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 5219/2025 & Α. 1063/2026 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ) σε όσους φορολογούμενους διόρθωσαν τον αριθμό παροχής ρεύματος της κατοικίας τους στη δήλωση Ε9 μετά την κεντρική εκκαθάριση καθώς και σε όσους δεν είχε ταυτοποιηθεί η κύρια κατοικία τους κατά τη διενέργεια της κεντρικής εκκαθάρισης.

Ειδικότερα, η διαδικασία αφορά 15.689 δικαιώματα επί κύριας κατοικίας 15.304 φυσικών προσώπων σε οικισμούς με πληθυσμό έως:

  • 1.500 κατοίκους σε όλη την επικράτεια (συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων των υπόλοιπων οικισμών της Αττικής).
  • 1.700 κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακής Ενότητα Έβρου και τους παραμεθόριους Δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Ηπείρου.

Το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου ανέρχεται σε806.587,66 ευρώ.

Πώς θα ενημερωθούν οι πολίτες

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ειδοποίηση για την κοινοποίηση της νέας πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑμέσω e-mail και μέσω της προσωπικής τους θυρίδας «Τα Μηνύματά μου».

Μπορούν να δουν και να αποθηκεύσουν το νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ:

  • στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ > Είσοδος στην εφαρμογή επιλέγοντας «Έτος 2026».
  • στην εφαρμογή myAADEapp > myWallet > ΕΝΦΙΑ> + > επιλέγοντας «2026».

Για τυχόν διαγραφές ή επιστροφές φόρων, οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή/και μέσω του myAADEapp, στην επιλογή Ο Λογαριασμός μου.

Συμψηφισμοί και επιστροφές είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων είναι η δήλωση έγκυρου ΙΒΑΝ στο Μητρώο της ΑΑΔΕμέσω:

  • της ψηφιακής πύλης myAADE > Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.
  • του myAADEapp > Στοιχεία Επικοινωνίας.
    Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
  • Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά στο my1521, (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου > Κατοχή Ακίνητης Περιουσίας > Δήλωση Ε9 και ΕΝΦΙΑ Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Εκτύπωση πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και επόμενα, εφόσον έχουν εκδοθεί.
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