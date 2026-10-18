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Ενεργειακό κόστος: Το σχέδιο στήριξης της κυβέρνησης για νοικοκυριά για τον χειμώνα
Οικονομία
20:35 - 18 Οκτ 2026

Ενεργειακό κόστος: Το σχέδιο στήριξης της κυβέρνησης για νοικοκυριά για τον χειμώνα

Reporter.gr Newsroom

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Με στόχο να περιορίσει τις επιπτώσεις από την άνοδο του ενεργειακού κόστους, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζεται ένα πλέγμα παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και συνταξιούχων κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Με τα σημερινά δεδομένα, το πετρέλαιο κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ και οι τιμές του φυσικού αερίου να παραπέμπουν στα επίπεδα της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, οπότε βασική επιδίωξη του κυβερνητικού επιτελείου είναι να διατηρηθούν διαθέσιμοι οι απαραίτητοι δημοσιονομικοί πόροι για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών.

Κεντρική παράμετρος του σχεδιασμού είναι η διάρκεια της ενεργειακής επιβάρυνσης. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων σε πρώιμο στάδιο, διατηρώντας τη δυνατότητα λήψης μέτρων σε όλη τη χειμερινή περίοδο, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τα οικογενειακά εισοδήματα.

Οι πληρωμές και οι επιδοτήσεις του Νοεμβρίου

Ο πρώτος κύκλος παρεμβάσεων τοποθετείται μέσα στον Νοέμβριο. Στις 2 και στις 16 του μήνα αναμένεται να ενεργοποιηθούν νέες επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Το ύψος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με βάση τις συνθήκες που θα επικρατούν τότε στην αγορά καυσίμων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η 30ή Νοεμβρίου, καθώς για την ημερομηνία αυτή έχει προγραμματιστεί η καταβολή ποσού άνω των 1,1 δισ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό περιλαμβάνονται η επιστροφή ενοικίου και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Ενισχυμένο επίδομα θέρμανσης και αυξήσεις συντάξεων τον Δεκέμβριο

Το πρόγραμμα των παρεμβάσεων συνεχίζεται τον Δεκέμβριο, με νέους γύρους επιδοτήσεων καυσίμων την 1η και τη 15η του μήνα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Στις 23 Δεκεμβρίου προβλέπεται να καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αναμένεται να είναι αυξημένο κατά 30%. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Δεκεμβρίου, έχει προγραμματιστεί η πληρωμή των αυξημένων συντάξεων για το 2027.

Το ποσοστό αύξησης των συντάξεων ενδέχεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να υπερβεί το 2,8% που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. Το τελικό ύψος της αναπροσαρμογής θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα που θα ληφθούν υπόψη για τον σχετικό υπολογισμό.

Στο τραπέζι νέα μέτρα από τις αρχές του 2027

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο αναμένει την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα της ελληνικής πλευράς για εξασφάλιση πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου. Εφόσον υπάρξει θετική εξέλιξη, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακοίνωση νέων παρεμβάσεων στις αρχές του 2027.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται βρίσκεται η χορήγηση νέας «επιταγής ακρίβειας» σε ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνεται η συνέχιση των παρεμβάσεων για τη συγκράτηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και η δυνατότητα έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων με εισοδηματικά κριτήρια.

Η στόχευση των ενδεχόμενων μέτρων αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο του σχεδιασμού, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα σε όσους αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές πιέσεις.

Το εύρος και ο χρόνος εφαρμογής των πρόσθετων παρεμβάσεων θα εξαρτηθούν από την πορεία των τιμών ενέργειας, τις δημοσιονομικές δυνατότητες και τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/10/2026 - 19:33
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