ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε μία συγκυρία πιέσεων, η βιομηχανία ξεχωρίζει ως σταθερός πυλώνας ανάπτυξης για την Ελλάδα
Οικονομία
11:17 - 19 Οκτ 2026

Σε μία συγκυρία πιέσεων, η βιομηχανία ξεχωρίζει ως σταθερός πυλώνας ανάπτυξης για την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, οι πωλήσεις του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, με δυναμική αντίστοιχη της ευρωπαϊκής. Το νέο τεύχος της σειράς μελετών «Τάσεις του Επιχειρείν» της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας κοιτάζει πέρα από τις συγκυριακές πιέσεις, εξετάζοντας τη διαχρονική πορεία του ελληνικού επιχειρείν. 

Μέσα από αυτή τη ματιά των αναλυτών της ΕΤΕ αναδεικνύεται η λιγότερο ορατή δυναμική της βιομηχανίας, καθώς είναι ο μόνος κλάδος που σήμερα παράγει και επενδύει σε επίπεδα υψηλότερα από τα προ κρίσης. Το επόμενο στοίχημα είναι η πρόοδος αυτή να αποτελέσει καύσιμο για να περιοριστεί το κενό παραγωγικότητας με την Ευρώπη. Ο χρόνος μετρά, καθώς η τεχνολογική επιτάχυνση (με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη) μπορεί είτε να επιταχύνει τη σύγκλιση είτε να διευρύνει την απόσταση.

Σε θετική τροχιά έμειναν οι πωλήσεις του επιχειρηματικού τομέα το 1ο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 1% σε αποπληθωρισμένους όρους, αν και με ασθενέστερη δυναμική συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο (+2,8%). Παρά την επιβράδυνση, σε περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας και πληθωριστικής πίεσης, το ελληνικό επιχειρείν διατήρησε μερίδιο 1,1% στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ενθαρρυντικές είναι οι πρώτες ενδείξεις για το 3ο τρίμηνο με την ανοδική τάση να επιταχύνει σε ρυθμούς της τάξης το 2-3%. Σε κλαδικό επίπεδο, στην τρέχουσα συγκυρία ξεχωρίζουν οι κατασκευές (+10%) και το ICT (+8%), συμβαδίζοντας με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια επενδυτικής και ψηφιακής αναβάθμισης της οικονομίας με τη στήριξη των ευρωπαϊκών πόρων.

Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, ωστόσο, η σύγκριση με την Ευρώπη αναδεικνύει τη βιομηχανία ως διαχρονικό στήριγμα του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα.

Συγκεκριμένα:

  • Ανάκτηση παραγωγής, επενδύσεων και ευρωπαϊκής θέσης: Η βιομηχανία είναι ο μόνος ευρύς κλάδος που σήμερα παράγει και επενδύει σε επίπεδα υψηλότερα από τα προ κρίσης (κατά περίπου 10-15% έναντι 2008). Μάλιστα έχει καταφέρει να ακολουθήσει παρόμοια πορεία με την Ευρώπη, ανακτώντας το προ κρίσης μερίδιο της τάξης του 1% της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (σε όρους αποπληθωρισμένης προστιθέμενης αξίας), ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του λοιπού επιχειρηματικού τομέα παραμένει περίπου 40% χαμηλότερα από το 2008. Στήριγμα αυτής της πορείας αποτελεί η εξωστρέφεια, με τις εξαγωγές να καλύπτουν τα ¾ της ανόδου των πωλήσεων το 1ο εξάμηνο του 2026 (και σχεδόν το ½ αυτής την τελευταία δεκαετία).
  • Σύγκλιση στην απόδοση κεφαλαίου: Η άνω πρόοδος αποτυπώνεται και στη λειτουργική απόδοση ενεργητικού (ROA) των επιχειρήσεων του κλάδου, η οποία έχει πλέον συγκλίνει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (της τάξης του 10%), κλείνοντας το κενό 3,5 ποσοστιαίων μονάδων της προηγούμενης δεκαετίας. Στη βελτίωση συνέβαλε η άνοδος της παραγωγικότητας εργασίας κατά περίπου 25% την τελευταία δεκαετία (έναντι υποχώρησης 3% στον λοιπό επιχειρηματικό τομέα).

Η αναμφίβολα καλή επίδοση της ελληνικής βιομηχανίας είναι σημαντικό να λειτουργήσει ως καύσιμο για να εντείνει το βηματισμό της, καθώς έχει ακόμα σημαντικό δρόμο να διανύσει για να προσεγγίσει συνολικά τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Συγκεκριμένα, η παραγωγικότητα εργασίας, παρά την άνοδο, μόλις υπερβαίνει το μισό του ευρωπαϊκού επιπέδου (υστέρηση της τάξης του 45%, έναντι 51% την προηγούμενη δεκαετία). Μάλιστα, σχεδόν το μισό του κενού αυτού παραμένει ακόμη και μετά την προσαρμογή για τη διαφορετική διάρθρωση ανά κλάδο και μέγεθος. Συνεπώς, η υψηλή παρουσία μικρών επιχειρήσεων και η χαμηλή συμμετοχή κλάδων υψηλής εξηγούν μέρος της υστέρησης, αλλά όχι το σύνολό της.

ete 0a67f86a47a7bf04

Το επόμενο βήμα λοιπόν για την ελληνική βιομηχανία είναι να μετατρέψει τη βελτιωμένη κερδοφορία της σε επενδύσεις που θα διευρύνουν και θα αναβαθμίσουν την παραγωγική βάση. Παρά την ανάκαμψη των επενδύσεων, η επενδυτική ένταση παραμένει χαμηλότερη από την ευρωπαϊκή, στο 18% της προστιθέμενης αξίας του κλάδου έναντι 23% στην Ευρώπη. Παράλληλα με την αύξηση του ύψους τους, κρίσιμη είναι η κατεύθυνση των επενδύσεων σε πεδία όπου η ελληνική βιομηχανία σημειώνει υστέρηση εύρους 40-60% έναντι της Ευρώπης:

  • Αυτοματοποίηση και αξιοποίηση δεδομένων: ενίσχυση της χρήσης ρομπότ στην παραγωγή (10% των επιχειρήσεων έναντι 16% στην ΕΕ) και της οργάνωσης των επιχειρησιακών δεδομένων.
  • Κατάρτιση εργαζομένων: ανάπτυξη ψηφιακών και γενικών δεξιοτήτων (19% των εργαζομένων έναντι 46% στην ΕΕ), που απαιτεί η αναβάθμιση της παραγωγής.
  • Αποτελεσματικότητα διαδικασιών: καλύτερη ενοποίηση εσωτερικών συστημάτων, όπως ERP και CRM, και ψηφιοποίηση συναλλαγών με πελάτες και προμηθευτές.

Κομβικός για τον άνω μετασχηματισμό είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), καθώς εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα (+0,6-0,9 π.μ. ετησίως στην ΕΕ την επόμενη δεκαετία). Ωστόσο, η εκθετική της δυναμική παράλληλα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο διεύρυνσης των αποκλίσεων μεταξύ των χωρών, προσδίδοντας χαρακτήρα επείγοντος στην προσπάθεια η ελληνική βιομηχανία να διανύσει την απόσταση που την χωρίζει από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές (χρήση ΑΙ από 8% των επιχειρήσεων, έναντι 17% στην ΕΕ).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΟΒΕ: Περαιτέρω μικρή ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο
Οικονομία

ΙΟΒΕ: Περαιτέρω μικρή ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Εθνική Τράπεζα: Απόκτηση του 30% της Allianz και αποκλειστική συνεργασία bancassurance
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική Τράπεζα: Απόκτηση του 30% της Allianz και αποκλειστική συνεργασία bancassurance

Βιομηχανία: Οι ελλείψεις νερού θα απειλήσουν την ανάπτυξη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Βιομηχανία: Οι ελλείψεις νερού θα απειλήσουν την ανάπτυξη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

Eurobank Equities: Ανεβάζει τις εκτιμήσεις για τις τράπεζες – Οι βασικές προκλήσεις
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank Equities: Ανεβάζει τις εκτιμήσεις για τις τράπεζες – Οι βασικές προκλήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/10/2026 - 12:21

Μητσοτάκης: Ο «Δαίδαλος» ανοίγει τον δρόμο στην ΤΝ – Οι δυνατότητες του πρώτου ελληνικού υπερυπολογιστή

Ανακοινώσεις
19/10/2026 - 12:17

ΤΕΡΝΑ: Προτεινόμενη έκδοση ομολογιών € 500 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΜΤΝ

Πολιτική
19/10/2026 - 12:15

Χρηστίδης: Μινιατούρα Τραμπ ο κ. Γεωργιάδης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/10/2026 - 12:14

Τι σημαίνει πραγματικά το ιπτάμενο Roadster της Tesla για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Ναυτιλία
19/10/2026 - 12:06

Celestyal: Παρουσιάζει ένα νέο πρόγραμμα εμπειριών εν πλω για τις κρουαζιέρες στη Δυτική Μεσόγειο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/10/2026 - 12:05

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Πληρωμές €32,34 εκατ. για ενισχύσεις των Πυλώνων Ι και ΙΙ της ΚΑΠ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19/10/2026 - 11:58

Πληθωρισμός τροφίμων: Νέο κύμα ακρίβειας έως το 2027 – Πόλεμος, ακριβότερα ναύλα και ξηρασία «πιέζουν» τις τιμές

Επιχειρήσεις
19/10/2026 - 11:58

EY Ελλάδος και ΟΠΑ: Επιβραβεύουν την αριστεία με ευκαιρίες απασχόλησης

ΕΜΠΟΡΙΟ
19/10/2026 - 11:33

ΕΣΠ για OpenBusiness: Ζητά σαφείς κανόνες και ουσιαστική ενημέρωση για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Ανεμοδείκτης
19/10/2026 - 11:31

ΗΠΑ vs Ιαπωνία: Οι συγκρίσεις αναπόφευκτες (video)

Αυτοδιοίκηση
19/10/2026 - 11:23

Εξάρχεια: Ο Δούκας ζητά άμεση συμμόρφωση της Ελληνικό Μετρό με τη δικαστική απόφαση για περίφραξη του εργοταξίου

Σχόλια Αγοράς
19/10/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έξωθεν πιέσεις με το βλέμμα στις 2.600 μονάδες

Οικονομία
19/10/2026 - 11:17

Σε μία συγκυρία πιέσεων, η βιομηχανία ξεχωρίζει ως σταθερός πυλώνας ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ναυτιλία
19/10/2026 - 11:05

Κικίλιας για ναυάγιο στη Λέσβο: Μηδενική ανοχή στους διακινητές

Ειδήσεις
19/10/2026 - 10:56

Πληθωρισμός και κεντρικές τράπεζες στο επίκεντρο των αγορών – Τι περιμένουν οι επενδυτές

Χρηματιστήρια
19/10/2026 - 10:55

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές, με τις γαλλικές μετοχές να ηγούνται της πτώσης

Περιβάλλον
19/10/2026 - 10:30

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου: Στο ΣτΕ το Προεδρικό Διάταγμα

Υγεία
19/10/2026 - 10:23

Τι είναι το Σύνδρομο Rett, για το οποίο... βάφτηκε μοβ η Βουλή

Ειδήσεις
19/10/2026 - 10:23

ifo: Η γερμανική βιομηχανία έχει χάσει σχεδόν μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας από το 2019

Πολιτική
19/10/2026 - 10:21

Κατρίνης: Αποσαφήνιση ρόλων μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας

Πολιτική
19/10/2026 - 10:19

Χάρης Μαμουλάκης: Τέλος η Βουλή με το βλέμμα στην ΕΛΑΣ – Ποιες άλλες μετακινήσεις έρχονται

Οικονομία
19/10/2026 - 10:17

ΚΕΠΕ: Μειώθηκε στο 4,02% η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα το 2025-2026

Ναυτιλία
19/10/2026 - 10:11

Καβάλα: Η A.P. Moller Capital εξαγοράζει την Euroports και αλλάζει τις ισορροπίες στα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας

Αναλύσεις
19/10/2026 - 10:09

ΧΑ: Αναγκαία προϋπόθεση η υπέρβαση των 2600 μονάδων για συνέχιση της ανοδικής κίνησης του ΓΔ

Ανεμοδείκτης
19/10/2026 - 10:04

Έχει ο καιρός γυρίσματα «Και Α και Ου»!

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19/10/2026 - 10:01

Costa Navarino: Πώς η μείωση της σπατάλης τροφίμων μπορεί να ενισχύσει την κερδοφορία της εστίασης

Ειδήσεις
19/10/2026 - 09:59

Δύο ναυάγια σε Σάμο και Λέσβο μέσα σε λίγες ώρες: 12 νεκροί μετανάστες

Πολιτική
19/10/2026 - 09:55

Ρούμπιο: Η Ελλάδα αξίζει έναν ισχυρό πρέσβη με την πλήρη εμπιστοσύνη του Τραμπ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/10/2026 - 09:39

Eurobank: Επαναγορά 1,95 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι €8,65 εκατ.

Οικονομία
19/10/2026 - 09:31

Παπαθανάσης: 85,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Προαστιακού και του Λιμένος Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ