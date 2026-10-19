ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2021–2027: Υπογραφή συμβάσεων για 21 νέα έργα ύψους 33,4 εκατ. ευρώ
Οικονομία
14:27 - 19 Οκτ 2026

Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2021–2027: Υπογραφή συμβάσεων για 21 νέα έργα ύψους 33,4 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης 21 νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 33,4 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2021–2027», υπέγραψε σήμερα (19/10) ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Τα 21 νέα έργα κατανέμονται σε τέσσερις βασικούς τομείς:

  • Πράσινη μετάβαση και κυκλική οικονομία: Έξι έργα, προϋπολογισμού 9,7 εκατ. ευρώ, προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
  • Προστασία περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας: Έξι έργα, προϋπολογισμού 9,7 εκατ. ευρώ, ενισχύουν την προστασία της φύσης, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ανάπτυξη πράσινων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των αστικών περιοχών, και τη μείωση της ρύπανσης.
  • Εκπαίδευση και κοινωνική συμπερίληψη: Τρία έργα, προϋπολογισμού 4,2 εκατ. ευρώ, στοχεύουν στη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, με έμφαση στις προσβάσιμες υποδομές και στην ενίσχυση της εξ αποστάσεως και διαδικτυακής εκπαίδευσης.
  • Πολιτιστική κληρονομιά και βιώσιμος τουρισμός: Έξι έργα, προϋπολογισμού 9,6 εκατ. ευρώ, αξιοποιούν τον πολιτιστικό και τουριστικό πλούτο της διασυνοριακής περιοχής ως μοχλό τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ένταξης και καινοτομίας.

Οι δράσεις καλύπτουν τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου στην Ελλάδα, καθώς και τις περιοχές Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλιαν, Κάρτζαλι και Χάσκοβο στη Βουλγαρία. Για την υλοποίησή τους συνεργάζονται 87 φορείς, 48 από την Ελλάδα και 39 από τη Βουλγαρία, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και κοινών παρεμβάσεων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Με την ολοκλήρωση της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και την υπογραφή των νέων συμβάσεων, το Πρόγραμμα Interreg VI-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2021–2027» περνά πλέον δυναμικά στη φάση υλοποίησης. Μαζί με τα τρία εγκεκριμένα στρατηγικά έργα, ενεργοποιούνται συνολικά 24 έργα, προϋπολογισμού 67,6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 86% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σημαντική πρόοδο στην ενεργοποίηση των πόρων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ουσιαστικών παρεμβάσεων με άμεσο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Τα διασυνοριακά προγράμματα Interreg αποτελούν ένα ουσιαστικό εργαλείο της ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, που μετατρέπει τη συνεργασία μεταξύ γειτονικών χωρών σε συγκεκριμένα έργα και απτά οφέλη για τους πολίτες, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη, την εδαφική συνοχή και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπαθανάσης: Πάνω από €100 δισ. χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδύσεων για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης
Οικονομία

Παπαθανάσης: Πάνω από €100 δισ. χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδύσεων για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030: 97,8 εκατ. ευρώ σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
Οικονομία

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030: 97,8 εκατ. ευρώ σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Παπαθανάσης: Πρόσκληση για ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
Οικονομία

Παπαθανάσης: Πρόσκληση για ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Παπαθανάσης: Κοστολογημένα τα μέτρα της κυβέρνησης – Τι είπε για καύσιμα, ρήτρα διαφυγής, «Σπίτι μου ΙΙΙ»
Οικονομία

Παπαθανάσης: Κοστολογημένα τα μέτρα της κυβέρνησης – Τι είπε για καύσιμα, ρήτρα διαφυγής, «Σπίτι μου ΙΙΙ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
19/10/2026 - 15:30

Θεοδωρικάκος: Το ΥΠΑΝ στηρίζει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία με τον αναπτυξιακό νόμο

Ειδήσεις
19/10/2026 - 15:25

Υεμένη: Πολύνεκρο χτύπημα των Χούθι με 20 νεκρούς στρατιώτες

Πολιτική
19/10/2026 - 15:20

Μητσοτάκης από το Λαύριο: Ψέματα οι υποσχέσεις ότι μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα

Πολιτική
19/10/2026 - 14:55

Χρυσοχοΐδης: Μέτρα για τις παράνομες υπεκμισθώσεις διαμερισμάτων – Τι είπε για διαδηλώσεις και μεταναστευτικές ροές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/10/2026 - 14:51

Μυτιληναίος στο CNBC: «Καμπανάκια» και προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης - «Σήμα» για την αποθήκευση

Νομίσματα
19/10/2026 - 14:42

Bitcoin: Αντεπίθεση προς τα $83.000 – Διαψεύδονται τα σενάρια για «Μαύρη Δευτέρα» στις αγορές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/10/2026 - 14:41

ΑΔΜΗΕ: Στο ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης η Φολέγανδρος

Ναυτιλία
19/10/2026 - 14:34

Υψηλόβαθμη ινδική αμυντική αντιπροσωπεία στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας – Η διμερής συνεργασία στο επίκεντρο  

Οικονομία
19/10/2026 - 14:27

Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2021–2027: Υπογραφή συμβάσεων για 21 νέα έργα ύψους 33,4 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
19/10/2026 - 14:27

Προσπάθεια του Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με τους δικούς του όρους - Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Οικονομία
19/10/2026 - 14:18

Πιερρακάκης για προσχέδιο Προϋπολογισμού: Ανάπτυξη 2,3% και χρέος στο 128,8% το 2027

Ειδήσεις
19/10/2026 - 14:17

ΕΣΑμεΑ: Καταγγέλλει συστηματικές ελλείψεις προσβασιμότητας σε δημόσια κτίρια και πολιτιστικούς χώρους

Ναυτιλία
19/10/2026 - 14:17

6ο Olympic Yacht Show: Περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες βρέθηκαν στην Olympic Marine

Τεχνολογία
19/10/2026 - 14:15

Μπλέτσας (Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας): Δεν είναι καλό να συνδέουμε τα πάντα στο διαδίκτυο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/10/2026 - 14:06

Τέσσερις τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί σχεδιάζουν κοινή διεκδίκηση δορυφορικού φάσματος στην Ευρώπη

Ανεμοδείκτης
19/10/2026 - 14:06

Αδιάβαστες κυβέρνηση και αντιπολίτευση στο πρόχειρο «διαγώνισμα»

Ειδήσεις
19/10/2026 - 13:56

Ιταλία: 32 νέες συλλήψεις, εκατοντάδες προσαγωγές και νέες διαδηλώσεις στον ορίζοντα - Το μήνυμα Μελόνι

Ειδήσεις
19/10/2026 - 13:56

Υπόθεση Βαλυράκη: Εισαγγελική έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης για τους δύο ψαράδες

Αναλύσεις
19/10/2026 - 13:44

Solidus Securities: Σύσταση «Buy» για τη Metlen με νέα τιμή-στόχο τα 57 ευρώ

Οικονομία
19/10/2026 - 13:42

ΤτΕ: Έλλειμμα €776 εκατ. στο ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης το εννεάμηνο

Πολιτική
19/10/2026 - 13:33

Μαρινάκης: «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», ανάπτυξη 2,3% και μείωση χρέους – Τα μηνύματα της κυβέρνησης για οικονομία

Ειδήσεις
19/10/2026 - 13:25

Γαλλία: Διαδηλωτές απέκλεισαν την πρόσβαση στο Μουσείο του Λούβρου

Εμπορεύματα
19/10/2026 - 13:23

Κοντά στα $109 το Brent, παρά την πτώση μετά την άρση κυρώσεων στη Ρωσία

Ειδήσεις
19/10/2026 - 13:22

Τραπεζίτες και χρηματιστές φοβούνται να παραστούν στο «Νταβός της Ερήμου» μετά τις επιθέσεις στο Ριάντ

Ομόλογα
19/10/2026 - 13:15

Γαλλία: Πιέσεις στα ομόλογα μετά τα επεισόδια – Στις 146 μονάδες βάσης το spread με τη Γερμανία

Ειδήσεις
19/10/2026 - 13:04

Το Ιράν παίζει το χαρτί του πετρελαίου για να πλήξει τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές

Πολιτική
19/10/2026 - 12:59

Τσουκαλάς: «Όχι» σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – Το κοινωνικό πακέτο του ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/10/2026 - 12:57

Βρετανία: Δικαστική νίκη της Uber απέναντι σε αγωγές 340 εκατ. λιρών από οδηγούς ταξί

Magazino
19/10/2026 - 12:35

«Στορίσματα στο Μόμπι Ντικ» από τον μεταφραστή του Μέλβιλ, Θανάση Χριστοδούλου

Εργασιακά
19/10/2026 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Ένας στους τρεις εργαζόμενους δυσκολεύεται να συνδυάσει εργασία και οικογενειακές υποχρεώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ