Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2021–2027: Υπογραφή συμβάσεων για 21 νέα έργα ύψους 33,4 εκατ. ευρώ

Τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης 21 νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 33,4 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2021–2027», υπέγραψε σήμερα (19/10) ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Τα 21 νέα έργα κατανέμονται σε τέσσερις βασικούς τομείς:

Πράσινη μετάβαση και κυκλική οικονομία: Έξι έργα, προϋπολογισμού 9,7 εκατ. ευρώ, προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Προστασία περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας: Έξι έργα, προϋπολογισμού 9,7 εκατ. ευρώ, ενισχύουν την προστασία της φύσης, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ανάπτυξη πράσινων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των αστικών περιοχών, και τη μείωση της ρύπανσης.

Εκπαίδευση και κοινωνική συμπερίληψη: Τρία έργα, προϋπολογισμού 4,2 εκατ. ευρώ, στοχεύουν στη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, με έμφαση στις προσβάσιμες υποδομές και στην ενίσχυση της εξ αποστάσεως και διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Πολιτιστική κληρονομιά και βιώσιμος τουρισμός: Έξι έργα, προϋπολογισμού 9,6 εκατ. ευρώ, αξιοποιούν τον πολιτιστικό και τουριστικό πλούτο της διασυνοριακής περιοχής ως μοχλό τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ένταξης και καινοτομίας.

Οι δράσεις καλύπτουν τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου στην Ελλάδα, καθώς και τις περιοχές Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλιαν, Κάρτζαλι και Χάσκοβο στη Βουλγαρία. Για την υλοποίησή τους συνεργάζονται 87 φορείς, 48 από την Ελλάδα και 39 από τη Βουλγαρία, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και κοινών παρεμβάσεων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Με την ολοκλήρωση της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και την υπογραφή των νέων συμβάσεων, το Πρόγραμμα Interreg VI-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2021–2027» περνά πλέον δυναμικά στη φάση υλοποίησης. Μαζί με τα τρία εγκεκριμένα στρατηγικά έργα, ενεργοποιούνται συνολικά 24 έργα, προϋπολογισμού 67,6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 86% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σημαντική πρόοδο στην ενεργοποίηση των πόρων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ουσιαστικών παρεμβάσεων με άμεσο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Τα διασυνοριακά προγράμματα Interreg αποτελούν ένα ουσιαστικό εργαλείο της ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, που μετατρέπει τη συνεργασία μεταξύ γειτονικών χωρών σε συγκεκριμένα έργα και απτά οφέλη για τους πολίτες, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη, την εδαφική συνοχή και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.