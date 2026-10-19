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Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Επιβεβαιώθηκε η ανθεκτικότητα και η αξιόλογη πρόοδος του ελληνικού τραπεζικού τομέα
Οικονομία
20:13 - 19 Οκτ 2026

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Επιβεβαιώθηκε η ανθεκτικότητα και η αξιόλογη πρόοδος του ελληνικού τραπεζικού τομέα

Reporter.gr Newsroom

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Η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος κα Χριστίνα Παπακωνσταντίνου συμμετείχε στην Ετήσια Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2026 (2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group), που έλαβε χώρα από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026 στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Η κα Παπακωνσταντίνου παρακολούθησε την ολομέλεια της Ετήσιας Συνόδου (Annual Meetings Plenary), όπου ομιλίες απεύθυναν η Διευθύντρια του ΔΝΤ Kristalina Georgieva και ο Πρόεδρος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga. Συμμετείχε στις επίσημες συνεδριάσεις της Διεθνούς Νομισματικής και Οικονομικής Επιτροπής (International Monetary and Financial Committee – IMFC) και σε συζητήσεις μεταξύ ανώτερων στελεχών και άλλων εκπροσώπων κεντρικών τραπεζών για τις εξελίξεις και τις προοπτικές της διεθνούς οικονομίας.

Επίσης, έλαβε μέρος σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “Νομισματική πολιτική σε μια κατακερματισμένη παγκόσμια οικονομία”, την οποία διοργάνωσαν οι κεντρικές τράπεζες της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της Φινλανδίας (Sveriges Riksbank, Danmarks Nationalbank, Suomen Pankki/Finlands Bank). Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, των τεχνολογικών ανακατατάξεων, των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και των επαναλαμβανόμενων διαταραχών στην πλευρά της προσφοράς. Στην παρέμβασή της η κα Παπακωνσταντίνου σχολίασε τις προκλήσεις που θέτει η ΤΝ για την ελληνική αγορά εργασίας και τις δεξιότητες των εργαζομένων.

Η κα Παπακωνσταντίνου συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα “Το μέλλον των αξιολογήσεων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας: ενισχύοντας την ευελιξία, τον προσανατολισμό και την επίδρασή τους” μαζί με τη Michaela Erbenova, Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης Νομισματικών Θεμάτων και Αγορών Κεφαλαίων του ΔΝΤ. Στη συζήτηση δόθηκε έμφαση στα θετικά αποτελέσματα του Προγράμματος Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Sector Assessment Program – FSAP) του 2026 για την Ελλάδα, τα οποία επιβεβαίωσαν την ανθεκτικότητα και την αξιόλογη πρόοδο του ελληνικού τραπεζικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης αναδιάρθρωσης του τομέα των Λιγότερο Σημαντικών Ιδρυμάτων (ΛΣΙ), καθώς και την αποτελεσματική εποπτεία που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Η εκδήλωση, που μεταδόθηκε ζωντανά στον επίσημο δικτυακό τόπο της Ετήσιας Συνόδου, παρουσίασε την πιο πρόσφατη αναθεώρηση του FSAP, της κύριας άσκησης που διεξάγει το ΔΝΤ προκειμένου να εντοπίσει κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να αναδείξει χρήσιμες κανονιστικές και εποπτικές μεταρρυθμίσεις για τα μέλη του. Η Υποδιοικήτρια αντάλλαξε απόψεις με την κ. Erbenova σχετικά με τα οφέλη που αποκομίζουν οι χώρες από τη συμμετοχή τους στα FSAP, βασιζόμενη στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την πρόσφατη ολοκλήρωση της άσκησης για την Ελλάδα. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη προβεί σε ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για να υλοποιήσει τις βασικές συστάσεις του FSAP, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του εποπτικού της πλαισίου. Η επόμενη άσκηση για την Ελλάδα θα διεξαχθεί σε δέκα χρόνια.

Όπως δήλωσε η κ. Παπακωνσταντίνου, “Η ανεξάρτητη και ενδελεχής αξιολόγηση του ΔΝΤ αναμφίβολα άξιζε τον κόπο, καθώς το αποτέλεσμα της άσκησης ισχυροποιεί την εμπιστοσύνη προς τον ελληνικό τραπεζικό τομέα και δίνει νέα ώθηση στις μεταρρυθμίσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα.”

Όσον αφορά τη διεξαγωγή της άσκησης, προσέθεσε, “Μετά την κρίση δημόσιου χρέους και μια περίοδο επώδυνων μεταρρυθμίσεων, η σχέση μας με το ΔΝΤ χαρακτηρίζεται πλέον από αλληλοσεβασμό και αμοιβαία εμπιστοσύνη, ενώ παράλληλα οι σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλαν οι ελληνικές αρχές έχουν αποκαταστήσει την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος”.

Στη διάρκεια της Συνόδου, η κα Παπακωνσταντίνου συναντήθηκε με εκπροσώπους κεντρικών τραπεζών, εποπτικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα, με τους οποίους συζήτησε για τις εξελίξεις στη διεθνή οικονομία και τις αγορές, με έμφαση ιδίως στον ρόλο της ΤΝ ως επιταχυντή της ανάπτυξης, αλλά και ως δυνητικής απειλής για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ένα σαφές μήνυμα που προέκυψε από τη Σύνοδο ήταν ότι, παρά την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας, οι αρχές θα πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένες στη διατήρηση της μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέσω της παρακολούθησης των κινδύνων και ενδεδειγμένων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση των ευπαθειών στις επιμέρους χώρες.

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