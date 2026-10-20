Πετραλιάς: Ανάπτυξη 2,3% το 2027 με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας

«H Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι μπορεί μέσα σε συνθήκες δύσκολες, παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων, να διατηρεί την οικονομία σε τροχιά ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης και να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις δίχως να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας», σημείωσε σήμερα (20/10) ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς σε τοποθέτησή του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2027.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Πετραλιά

«Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Η συζήτηση για το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2027 διεξάγεται εν μέσω συνθηκών έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, καθώς οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, οδηγούν σε σημαντική αύξηση στις τιμές της ενέργειας και επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα και το διεθνές εμπόριο.

Ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση των δημοσιονομικών κινδύνων σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες οι οποίες καλούνται να λάβουν περιοριστικά μέτρα, εν μέσω πιέσεων στις αγορές ομολόγων.

Παρά, ωστόσο, το ιδιαίτερα δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει για έβδομο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Χαρακτηριστικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας όπως αποτυπώνονται στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού:

Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει στο 2% το 2026 και στο 2,3% το 2027, σχεδόν διπλάσιος της Ευρωζώνης που εκτιμάται σε 0,9% το 2026 και 1,2 το 2027.

Το Ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 262 δις ευρώ το 2026 σε 274,6 δις το 2027, ενώ οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,9% έναντι 1,7% στην Ευρωζώνη. Σε αυτά τα πλαίσια ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ το 2027 προσεγγίζει το 18,6%, μειώνοντας και άλλο το επενδυτικό κενό της χώρας μας.

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω από 8,4% το 2026 σε 7,9% κατά μέσο όρο το 2027, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2008 και οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω με αύξηση 3,9% το 2027 έναντι 3,7% το 2026.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,6% του ΑΕΠ το 2026 και σε 3,3% το 2027, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 0,6% το 2026 και σε 0,3% το 2027.

Η πιο σημαντική κατά τη γνώμη μου δημοσιονομική επίδοση, είναι η αποκλιμάκωση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο αναμένεται να εμφανίσει για έβδομο συναπτό έτος τη μεγαλύτερη μείωση στην Ε.Ε. και να διαμορφωθεί σε 128,8% το 2027 από 136,7% το 2026.

Στο ερώτημα τι γίνεται με τις αμοιβές και το διαθέσιμο εισόδημα. Οι συνολικές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,4% το 2026 και 4,6% το 2027. Η σωρευτική αύξηση των συνολικών αμοιβών εξαρτημένης εργασίας από το 2019 έως το 2026 ανέρχεται σε 37,6%, του κατώτατου μισθού σε 41,5% και των καθαρών κατά κεφαλήν αμοιβών σε 32,1%, ενώ ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 έως το 2026 είναι 24%. Συνεπώς ναι, σημαντικό μέρος της αύξησης των αμοιβών τις έχει απορροφήσει ο πληθωρισμός, αλλά η μέση αύξηση των καθαρών αμοιβών είναι μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, αφού δηλαδή εξαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισμού, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 15% από το 2019 έως το 2026 στη χώρα μας, έναντι μόλις 6,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ και το 2027 προβλέπεται αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές κατά επιπλέον 2,6%.

Το 2027 συνεπώς η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί, παρά την αυξημένη γεωπολιτική και εμπορική αβεβαιότητα και την υψηλή διακύμανση στις τιμές ενέργειας.

Σημαντικό παράγοντα στην διατήρηση ρυθμού ανάπτυξης το 2027 υψηλότερου της Ευρωζώνης, αποτελούν οι νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις, όπως ανακοινώθηκαν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ και συνεκτικό πλαίσιο μέτρων ύψους περίπου 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, καλύπτοντας το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, καθώς επίσης και σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας. Σημειώνεται ότι τα μέτρα ΔΕΘ σε συνδυασμό με την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με βάση τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, αλλά και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, εκτιμάται ότι επιδρούν θετικά στο ΑΕΠ κατά περίπου 0,2% φέτος και επιπλέον 0,3% το 2027.

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις κινούνται γύρω από 4 βασικούς άξονες:

α) την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων (ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, αγρότες, άτομα με αναπηρία),

(β) την ενίσχυση των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων,

(γ) την άσκηση στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στο στεγαστικό και στο δημογραφικό ζήτημα και

(δ) την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με παράλληλη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιτρέψτε μου εδώ να αναφέρω τις βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις του επόμενους μήνες:

Στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα έχουμε την καταβολή του επιδόματος 400 ευρώ καθαρά σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και την καταβολή της επιστροφής ενοικίου.

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2026 θα έχουμε την καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Από τον Ιανουάριο 2027 μειώνονται οι συντελεστές φορολόγησης τριτέκνων στο 0% έως τα 20.000 ευρώ εισόδημα, αυξάνονται τα αναπηρικά επιδόματα βάσει της τιμαριθμοποίησης, μειώνονται οι χρεώσεις ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές, ξεκινά ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για τη νέα γενιά, καθώς και το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ.

Στα μέσα Μαρτίου με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ, οι συμπολίτες μας σε 12.855 οικισμούς της χώρας έως 2.000 κατοίκους και 2.200 στη Δυτική Μακεδονία θα έχουν μηδενικό φόρο.

Από τα μέσα Μαρτίου επίσης που ανοίγουν οι φορολογικές δηλώσεις οι φορολογούμενοι θα δουν μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ, οι κυριότερες εκ των οποίων περιλαμβάνουν:

Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 ευρώ.

Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026.

Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη.

Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026.





Παράλληλα, την 1η Απριλίου 2027 αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, με αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ μειώνονται κατά 0,5% οι ασφαλιστικές εισφορές από την πλευρά του εργαζομένου.

Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν και πάλι μετά από 15 έτη επίδομα εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά.

Όλα τα ανωτέρω μέτρα θα νομοθετηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα με το νομοσχέδιο των μέτρων ΔΕΘ που αναρτήθηκε σε διαβούλευση και θα έρθει προς ψήφιση εντός Νοεμβρίου.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι το πιο επείγον ζήτημα είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο η Κυβέρνηση κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η βραχυχρόνια αντιμετώπιση των άμεσων πιέσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Για αυτό το σκοπό έχουν ήδη διατεθεί έκτακτες ενισχύσεις και επιδοτήσεις ύψους 862 εκατ. ευρώ, πέραν της μόνιμης ενίσχυσης των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και της επέκτασης της περιμέτρου της επιστροφής ενοικίου, που περιλαμβάνουν έκτακτα μέτρα στήριξης όπως ήταν η ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί και το fuel pass, επιδοτήσεις λιπασμάτων για τους αγρότες, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, της αλιείας, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και την επιδότηση των καυσίμων στο δίκτυο. Όπως έχει ανακοινωθεί η επιδότηση αυτή θα αναπροσαρμόζεται κάθε 15 ημέρες αναλόγως των εξελίξεων στις διεθνείς τιμές, εντός όμως του δημοσιονομικού χώρου όπως ορίζεται από το δείκτη πρωτογενών δαπανών, που όπως βλέπετε στη σελίδα 40 του Προσχεδίου αξιοποιείται πλήρως.

Σε αυτά τα πλαίσια, στο Προσχέδιο έχει προβλεφθεί επιπρόσθετο ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ στις Γενικές Κρατικές δαπάνες υπό κατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.

Το δεύτερο επίπεδο είναι οι μεσοπρόθεσμες δράσεις, πολλές από τις οποίες υλοποιούνται εντός του 2027, για τη μόνιμη μείωση των τιμών ενέργειας. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που ενεργοποίησε την εθνική ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, εντάσσοντας παρεμβάσεις ύψους περίπου 1 δις ευρώ που περιλαμβάνουν επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, τα προγράμματα ΗΛΕΚΤΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ και ΑΘΗΝΑ και λοιπές δράσεις. Την ίδια στιγμή, προγραμματίζονται νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και επιχειρήσεων μέσω πόρων του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, ενώ υλοποιείται ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο από τον ΑΔΜΗΕ ύψους 6 δισ. ευρώ, κατόπιν και την αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ που έλαβε χώρα πριν λίγους μήνες, με στόχο την ανάπτυξη των δικτύων ρεύματος της χώρας και της διασύνδεσης των νησιών.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2027 η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι μπορεί μέσα σε συνθήκες δύσκολες, παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων, να διατηρεί την οικονομία σε τροχιά ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης και να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις δίχως να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να κινούμαστε χτίζοντας πάνω σε ότι έχουμε επιτύχει από το 2019 έως σήμερα. Για ένα καλύτερο αύριο για όλες και όλους αλλά κυρίως για τη νέα γενιά, η οποία θα ζήσει σε μία χώρα με μικρότερο δημόσιο χρέος και καλύτερες προοπτικές για ευημερία».