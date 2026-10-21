ΕΛΣΤΑΤ: Πλεόνασμα 4,93 δισ. ευρώ και χρέος 362,9 δισ. το 2025

H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα (21/10) τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2022-2025, τα οποία καταρτίστηκαν -σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση- βάσει του Κανονισμού ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2026 και τα οποία υποβλήθηκαν, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας, στη Eurostat κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EC) 479/2009.

Το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2025, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 4,93 δισ. Ευρώ (πλεόνασμα), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2025 εκτιμάται στα 362,9 δισ. ευρώ (145,4% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος). Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα της περιόδου 2022-2025.

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει την εξέλιξη του ΑΕΠ, του ισοζυγίου Γενικής Κυβέρνησης, του πρωτογενούς ισοζυγίου Γενικής Κυβέρνησης, των δαπανών (σε ενοποιημένη βάση), των εσόδων (σε ενοποιημένη βάση) και του χρέους Γενικής Κυβέρνησης (σε ενοποιημένη βάση) την περίοδο 2022-2025, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το ESA 2010.

Η κρατική υποστήριξη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η επίπτωσή της στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από όλες τις παρεμβάσεις του κράτους κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, στο ισοζύγιο (έλλειμμα/πλεόνασμα) της Γενικής Κυβέρνησης.

Στα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 η δαπάνη της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν μεγαλύτερη από τα σχετικά έσοδα.

Διασφάλιση ποιότητας των στοιχείων: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε τα δημοσιονομικά στοιχεία που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2026 και αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση να είναι σε πλήρη συμφωνία με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών-ESA 2010. Από την προηγούμενη κοινοποίηση ΔΥΕ (Απρίλιος 2026) υπήρξε συνεχής επικοινωνία και στενή συνεργασία μεταξύ της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, σε συνέπεια με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 479/2009, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Η τεχνική βοήθεια της Eurostat έχει ζητηθεί ρητά σε όλους τους κρίσιμους τομείς της κατάρτισης των στοιχείων της ΔΥΕ.