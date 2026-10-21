ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων 26 εβδομάδων ύψους 400 εκάτ. ευρώ

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση (21/10) του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,64%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.031 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,58 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή (23/10).

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 22 Ο-κτωβρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.