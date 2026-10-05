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Κατρίνης: Αναποτελεσματική σε όλα τα μέτωπα η κυβέρνηση
Πολιτική
11:50 - 05 Οκτ 2026

Κατρίνης: Αναποτελεσματική σε όλα τα μέτωπα η κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom

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Η κυβέρνηση κρίνεται και θα κριθεί και στην κάλπη για την αναποτελεσματικότητά της σε όλα τα μέτωπα, ανέφερε σήμερα (5/10) ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Κατρίνης μιλώντας στον ΑΝΤ1, η κυβέρνηση κρίνεται όχι μόνο για την αλαζονεία και τις δηλώσεις στελεχών της που είναι εκτός πραγματικότητας, αλλά και στο πεδίο της καθημερινότητας, όπου τα μέτρα της δεν έχουν αποτέλεσμα. «Στο μέτωπο της ακρίβειας, όπου λέει ότι έχουν μειωθεί οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, αλλά οι πολίτες μπορούν να πιστοποιήσουν αν αυτό γίνεται ή όχι. Στο πεδίο των καυσίμων, όπου λέει ότι θα πάρει μέτρα, αλλά σήμερα έχουμε ιστορικά υψηλά. Στο επίπεδο του ιδιωτικού χρέους, όπου έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να μιλάμε εδώ και δύο χρόνια για μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως αυτή των 120 δόσεων, την οποία φέρνει τώρα η κυβέρνηση, και μάλιστα όχι με τον σωστό τρόπο», σημείωσε.

«Αφού κατάλαβαν, έστω και τώρα, ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ότι τα μέτρα τους δεν έχουν αποτέλεσμα και φέρνουν τις 120 δόσεις, να τις φέρουν με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μειωμένο επιτόκιο και κούρεμα 30% της οφειλής για τους συνεπείς στη ρύθμιση οφειλέτες», τόνισε. Το κούρεμα αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Στόχος είναι ακριβώς και να μπορέσει το κράτος να εισπράξει και να μπουν οι άνθρωποι αυτοί και οι επιχειρήσεις στην οικονομική κανονικότητα, ώστε αυτό το χρέος, που έχει φτάσει τα 240 δισ. ευρώ, να μην είναι θηλιά γύρω από την οικονομία.

Η κυβέρνηση θα κριθεί, όμως, και για την αναποτελεσματικότητά της στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, γιατί «εδώ υπάρχει ένα αφήγημα ότι η κυβέρνηση πετυχαίνει νίκες, ότι κάνει συμμαχίες και ότι είμαστε μια ισχυρή χώρα». «Την ίδια ώρα, βλέπουμε έναν σύμμαχο με τον οποίο έχουμε υπογράψει αμυντική συμφωνία - και θυμάμαι τον ίδιο τον πρωθυπουργό πάνω στην φρεγάτα Μπελαρά να επιβεβαιώνει αυτή τη συμμαχία - να υπογράφει αμυντική συνεργασία και με την Τουρκία», επισήμανε.

«Αυτό μας προκαλεί ανησυχία, γιατί η Ελλάδα έχει μια “οικογένεια” και ένα τραπέζι στο οποίο κάθεται, και βλέπουμε ότι η Τουρκία υπογράφει συμφωνίες, τη μία μετά την άλλη, με τις χώρες της ΕΕ», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με νέα στελέχη, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια άλλη περίοδο από εκείνη που «αιμορραγούσε» και σε επίπεδο στελεχών και, κυρίως, σε επίπεδο εκλογικής βάσης και εκλογικού αποτελέσματος. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι Έλληνες πολίτες που προσδοκούν από το ΠΑΣΟΚ, χαίρονται όταν το ΠΑΣΟΚ αθροίζει δυνάμεις. «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μεγαλώσει και να αθροίσει στελέχη και κοινωνικές δυνάμεις», κατέληξε.

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