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Φλωρίδης: Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ – Ειδικό τμήμα στην ΕΛ.ΑΣ.
Πολιτική
11:50 - 06 Οκτ 2026

Φλωρίδης: Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ – Ειδικό τμήμα στην ΕΛ.ΑΣ.

Reporter.gr Newsroom

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Στην αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για τις τηλεφωνικές και συναφείς απάτες, αλλά και στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης στο κληρονομικό και το ιδιοκτησιακό δίκαιο, αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι προχωρά η δημιουργία ειδικού τμήματος στην Ελληνική Αστυνομία, το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και συναφών απατών. Παράλληλα, όπως ανέφερε, προωθείται ρύθμιση που προβλέπει αυστηρότερη ποινική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων πράξεων, με την κακουργηματική τους μορφή να εφαρμόζεται από το πρώτο ευρώ, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η νέα διάταξη.

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε ακόμη στον δικαστικό χάρτη, στις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 16 Σεπτεμβρίου, καθώς και στην ευρύτερη αναμόρφωση του δικαίου ιδιοκτησίας.

Ειδικό τμήμα της ΕΛ.ΑΣ. για τις τηλεφωνικές απάτες

Χαρακτηρίζοντας τις τηλεφωνικές απάτες «μάστιγα», ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι το ζήτημα συζητήθηκε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο των κυβερνητικών αποφάσεων, η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά στη δημιουργία ειδικού τμήματος που θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη μορφή εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, το νέο τμήμα θα αξιοποιεί τα διαθέσιμα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα της Αστυνομίας, με στόχο τον εντοπισμό των δραστών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που οργανώνουν τις απάτες.

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Κακούργημα από το πρώτο ευρώ

Βασική αλλαγή που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης αφορά την ποινική μεταχείριση των συγκεκριμένων αδικημάτων.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, μέχρι σήμερα η κακουργηματική μορφή της απάτης συνδεόταν με οικονομική ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Με τη νέα διάταξη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «από 1 ευρώ θα είναι κακούργημα», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει η ρύθμιση.

Με τον τρόπο αυτό καταργείται, για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στη νέα διάταξη, το υφιστάμενο χρηματικό όριο των 120.000 ευρώ για την κακουργηματική αντιμετώπιση.

Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι στόχος είναι η συνολικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου και η αυστηρότερη ποινική μεταχείριση όσων εμπλέκονται σε τέτοιες πράξεις.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η νέα ρύθμιση δεν αφορά αποκλειστικά ηλικιωμένους ή άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Όπως ανέφερε, η αυστηρότερη ποινική αντιμετώπιση αφορά περιπτώσεις στις οποίες το θύμα, ανεξαρτήτως ηλικίας, οδηγείται στην παράδοση χρημάτων μέσω της πρόκλησης φόβου, άγχους, τρόμου ή έντονης αναστάτωσης.

Τα περιστατικά αυτά μπορεί να βασίζονται σε διαφορετικά προσχήματα, όπως υποτιθέμενα προβλήματα συγγενικών προσώπων ή ψευδείς ισχυρισμούς που αφορούν λογαριασμούς, μετρητές, υπηρεσίες ή άλλους κινδύνους.

«Δεν μιλάμε για ηλικιωμένους που επί το πλείστον εστιάζουν εκεί ή σε ευπαθείς ομάδες. Σε όλες τις ηλικίες και από το πρώτο ευρώ», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης.

Στη Βουλή η νέα ρύθμιση

Η σχετική διάταξη έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ψήφιση της ρύθμισης στην Ολομέλεια αναμένεται περίπου έως τις 15 Οκτωβρίου. Μετά την ψήφιση και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα τεθεί σε ισχύ.

Ο κ. Φλωρίδης εκτίμησε ότι ο συνδυασμός της δημιουργίας ειδικού τμήματος στην ΕΛ.ΑΣ. και της αυστηροποίησης του ποινικού πλαισίου μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών.

Οι αλλαγές στον δικαστικό χάρτη

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη και στις αλλαγές που έχουν ήδη γίνει στη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης ενοποιήθηκαν τα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία, με τα Ειρηνοδικεία να παύουν να αποτελούν ξεχωριστό δικαστικό βαθμό.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την Αθήνα, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, εκδικάζεται περίπου το 60% των οικονομικού ενδιαφέροντος υποθέσεων της χώρας.

Ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι πριν από την εφαρμογή των αλλαγών μπορούσαν να μεσολαβήσουν περίπου τέσσερα χρόνια από την κατάθεση μιας αγωγής έως τον ορισμό δικασίμου. Με τον νέο δικαστικό χάρτη, όπως ανέφερε, το διάστημα αυτό έχει περιοριστεί στους επτά με οκτώ μήνες.

«Έχουμε κερδίσει δηλαδή τριάμισι χρόνια περίπου», σημείωσε.

Σε εφαρμογή οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στη μεταρρύθμιση του κληρονομικού δικαίου, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα πεδίο που αφορά μεγάλο αριθμό οικογενειών, ενώ το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο ίσχυε επί περίπου οκτώ δεκαετίες και, σε αρκετές περιπτώσεις, δημιουργούσε δυσκολίες στη διαχείριση των κληρονομικών υποθέσεων.

«Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή», δήλωσε ο κ. Φλωρίδης, σημειώνοντας ότι η επιτροπή που είχε συγκροτηθεί για την αναμόρφωση του πλαισίου εργάστηκε συστηματικά για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου νομοθετήματος.

Στόχος της μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση από τις οικογένειες των ζητημάτων που προκύπτουν σε σχέση με τις κληρονομιές και τις σχετικές διαδικασίες.

Παράλληλα, το υπουργείο προωθεί ευρύτερη αναμόρφωση του δικαίου ιδιοκτησίας, το οποίο, όπως ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, εξακολουθεί σε σημαντικά σημεία να στηρίζεται σε νομοθεσία που χρονολογείται σχεδόν έναν αιώνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 11:56
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