Τσίπρας: Τα στελέχη της κυβέρνησης συμπεριφέρονται σαν «Μαρίες Αντουανέττες» - «Ξεβολέψαμε» και την αντιπολίτευση

Στην πορεία της ΕΛ.Α.Σ. και στη δυναμική που, όπως υποστήριξε, έχει αναπτύξει το κόμμα μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες από την ίδρυσή του, αναφέρθηκε την Τρίτη (6/10) ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής του κόμματος.

«Μέσα σε τέσσερις μήνες πετύχαμε ένα μικρό θαύμα», τόνισε, σημειώνοντας ότι όταν ιδρύθηκε το κόμμα η σημερινή του πορεία «δεν ήταν δεδομένη».

«Σε λίγες μόνο μέρες φέραμε ελπίδα και ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς, όλο το πολιτικό σύστημα. Πρώτα και κύρια ξεβολέψαμε την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου που σχεδίαζε έναν εύκολο περίπατο και το σχεδίαζε εκλογές για τον Σεπτέμβριο. Αλλάξαν τον σχεδιασμό όταν είδαν τη δυναμική που αναπτύξαμε», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση ανέλαβε έτσι «το ρίσκο και το κόστος της ευθύνης για την ανυπαρξία προστασίας της κοινωνίας από την ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής», προσθέτοντας ότι αυτό συμβαίνει «μέσα στον χειμώνα».

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. προειδοποίησε, παράλληλα, για έναν δύσκολο χειμώνα, κάνοντας ειδική αναφορά στο κόστος θέρμανσης και στο επίπεδο των εισοδημάτων.

«Ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος και για κάποιους μπορεί να είναι και τραγικός. Το 20% του πληθυσμού δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Έχουμε τιμές Ελβετία και Γαλλίας και μισθούς Βουλγαρίας», σημείωσε.

«Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση»

Ο Αλέξης Τσίπρας στράφηκε και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση της ΕΛ.Α.Σ. έχει αλλάξει και τις μεταξύ τους ισορροπίες.

«Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση. Αποτέλεσμα είναι όλοι να έχουν έναν στόχο: να μας νικήσουν έστω και με μία ψήφο», ανέφερε.

Όπως είπε, στόχος της ΕΛ.Α.Σ. δεν είναι απλώς μια εκλογική παρουσία, αλλά η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, μέσα από ένα πρόγραμμα που θα συνδυάζει τον ρεαλισμό με ριζοσπαστικές προτάσεις.

«Ο δικός μας στόχος είναι να νικήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος με προτάσεις ρεαλιστικές και ριζοσπαστικές συνάμα. Και να ηττηθεί η σημερινή κυβέρνηση. Στόχος η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής. Να ηττηθεί η δεξιά νεοφιλελεύθερη πολιτική Μητσοτάκη που γεννά αυτά τα προβλήματα», τόνισε.

Περιγράφοντας τον πολιτικό ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η ΕΛ.Α.Σ., υποστήριξε ότι το κόμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν μακρόπνοο εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Δεξιά.

«Συγκροτούμε τον εναλλακτικό πόλο μακράς πνοής στην Δεξιά που μπορεί να κοιτά τον αντίπαλο στα μάτια. Δεν ήρθαμε να καλύψουμε μερικά έδρανα στο Κοινοβούλιο αλλά να καλύψουμε την ανάγκη αλλαγής κυβέρνησης και να καλύψουμε το κενό στην οικονομία, στην παραγωγή, στο κοινωνικό κράτος», είπε.

Παράλληλα, έθεσε ως βασικούς άξονες της πολιτικής του κόμματος την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, την αναδιανομή και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

«Το κεντρικό μας μότο είναι: αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, αναδιανομή και βελτίωση του επιπέδου ζωής», ανέφερε.

Η παγκόσμια οικονομία και η άνοδος της Ακροδεξιάς

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε και στο διεθνές περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι στην παγκόσμια οικονομία υπάρχουν, όπως είπε, «σύννεφα», ενώ η γεωπολιτική αστάθεια παρατείνεται.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, σημείωσε, ενισχύονται οι δυνάμεις της Ακροδεξιάς, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα.

«Βλέπουμε την Ακροδεξιά να σηκώνει κεφάλι. Διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα. Βλέπουμε έναν καταδικασμένο για εγκληματικές ενέργειες να τον παρουσιάζουν σαν ήρωα και τον ξεπλένουν», ανέφερε.

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε, παράλληλα, ότι θεωρεί την ΕΛ.Α.Σ. απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη πολιτικής αλλαγής.

«Χωρίς εμάς δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής και αυτό δεν είναι διχαστικό, γιατί εάν δεν το πετύχουμε εμείς τότε θα έχουμε τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Εμείς θα τα καταφέρουμε ή η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης θα έχει άλλη μία τετραετία», υποστήριξε.

«Συμπεριφέρονται σαν Μαρίες Αντουανέττες»

Ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε, στη συνέχεια, επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για «φεστιβάλ αλαζονείας» και υποστηρίζοντας ότι τα στελέχη της «συμπεριφέρονται σαν Μαρίες Αντουανέττες», καθώς, όπως είπε, δεν αντιλαμβάνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστήριξε ότι ο ίδιος «επανέφερε τον αλήστου μνήμης πυρσό για να αντιμετωπίσει τον Αντώνη Σαμαρά» και προέβαλε το σύνθημα «σταθερότητα και αλλαγή».

Κατά τον κ. Τσίπρα, ωστόσο, η πολιτική της κυβέρνησης έχει ως αποτέλεσμα να οδηγεί την κοινωνία «σε ένα περιβάλλον συνολικής ανασφάλειας».